楊華勇｜習特通話正告國際社會　中國統一不容外部干涉

11月24日晚上，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。在習特通話中，習近平主席明確闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。這一表態展現了中國政府在台灣問題上的堅定立場和戰略定力。針對日本首相高市早苗的錯誤言論，國際社會特別是各國政要必須清醒認識到：「中國實現完全統一的決心堅定不移，任何阻撓中國統一大業的企圖都註定失敗。」



台灣自古以來就是中國的神聖領土。國際法文件明確規定了台灣的地位。1943年《開羅宣言》明確規定，日本所竊取於中國之領土，例如滿洲、台灣、澎湖群島等，必須歸還中國。1945年《波茨坦公告》第八條重申「《開羅宣言》之條件必將實施」。

這些國際法律文件構成了戰後國際秩序的重要基礎，也為解決台灣問題提供了堅實的法理依據。二戰結束後，台灣於1945年10月25日光復，重歸中國版圖。中國政府在台北公會堂（今中山堂）接受日軍投降，正式宣告台灣重回祖國懷抱。這一天被定為「台灣光復節」，成為歷史的重要見證。

中美共識：一中原則是中美關係的政治基礎

在習特通話中，習近平主席特別提到「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。這一表述深刻指出了中美在台灣問題上的共同歷史責任。

回顧歷史，美國政府在三個中美聯合公報中明確承認了中國在台灣問題上的立場。1972年《上海公報》中，美國認識到「在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」。1979年《建交公報》中，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場，即只有一個中國，而台灣是中國的一部分。1982年《八·一七公報》中，美國承諾無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策。

這些歷史文件構成了中美關係發展的政治基礎。特朗普總統在通話中表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性」，這一表態符合中美三個聯合公報的精神，有助於維護台海地區的和平穩定。

統一決心：14億中國人絕不允許台灣分裂

實現祖國完全統一是全體中國人民的共同願望，也是中華民族的根本利益所在。中國政府始終堅持「和平統一、一國兩制」的方針，推動兩岸關係和平發展。中國有充分的信心和能力捍衛國家主權和領土完整。中國的發展進步為最終實現祖國統一奠定了堅實基礎。經過改革開放40多年的發展，中國已經成為世界第二大經濟體，綜合國力顯著提升，為維護國家主權和領土完整提供了有力保障。

兩岸同胞血脈相連，經濟文化交流日益密切。據統計，2024年兩岸貿易總額約3,000億美元，大陸連續多年是台灣最大出口市場和最大貿易順差來源地。每年有數百萬人次的同胞往來於兩岸之間，這種密切的聯繫為最終實現和平統一創造了有利條件。

中國政府推出一系列惠台政策措施，為台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活提供同等待遇。這些政策體現大陸方面的誠意和善意，受到台灣同胞的廣泛歡迎。

同時，我們必須清醒認識到，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅。中國政府堅決反對任何形式的「台獨」分裂圖謀，絕不允許任何人以任何形式把台灣從中國分裂出去。

國際責任：共同維護抗戰成果和戰後秩序

習近平主席在通話中強調，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」這一表述具有深刻的現實意義。當前，個別國家政要如日本首相高市早苗，出於國內右翼政治需要，發表違背一個中國原則的錯誤言論，企圖為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。這種行為不僅違背國際法和國際關係基本準則，也是對二戰勝利成果和戰後國際秩序的嚴重挑戰。

國際社會應當共同維護聯合國憲章的宗旨和原則，堅持一個中國政策不動搖。世界上已有包括美國在內的181個國家在一個中國原則基礎上同中國建立外交關係。一個中國原則是國際社會普遍共識，是中美關係政治基礎，也是台海和平穩定的基石。

各國政治人物應當認清歷史大勢，順應時代潮流，恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，不與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。這是維護國際關係基本準則的應有之義，也是維護地區和平穩定的必然要求。

歷史大勢：沒有任何力量能夠阻擋中國統一

實現中華民族的完全統一，是歷史的必然趨勢。儘管前進道路上可能會遇到各種困難和挑戰，但沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現祖國統一的堅定步伐。中國政府將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的方針，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，為最終實現和平統一創造更有利的條件。

同時，中國政府也做好堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀的充分準備。中國人民解放軍不斷加強現代化建設和軍事鬥爭準備，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。國際社會應當充分認識到台灣問題的高度敏感性，理解中國人民維護國家統一的堅定決心，支持中方通過和平方式實現國家統一的努力。這符合各方的共同利益，也是維護地區和平穩定的正確選擇。

歷史的車輪滾滾向前，統一的大勢不可阻擋。正如習近平主席所強調的，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。這一論斷既是對歷史的尊重，也是對未來的宣言。

中國將繼續與世界各國發展友好合作關係，但在這個原則問題上沒有任何妥協餘地。所有人，包括高市早苗在內的各國政要，都必須清醒認識到：中國統一是歷史的必然，14億中國人民實現祖國完全統一的決心堅如磐石，任何企圖阻撓中國統一大業的行為都註定失敗。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



