11月26日，台灣賴清德投書美國《華盛頓郵報》，承諾增加台軍費預算。北平鋒看了這篇文章，賴文千餘字，通篇諂媚言，句句皆是拿台灣命運做賭注的卑躬屈膝。他口口聲聲「感謝美國」，把美國當主子供奉，用台灣民眾的血汗錢去填軍火商的口袋，換來幾枚被包裝成「安全感」的廢鐵。這不是什麽「保衛家園」，而是徹頭徹尾的「跪美賣台」。



賴清德敢在公開場合妄議「主權」，本身就是對大陸核心利益赤裸裸的挑釁。他嘴上說着「和平穩定」，心裏盤算的是如何借外力對抗祖國，用美軍裝備撐腰，甚至不惜把「第一島鏈」當成護身符，仿佛這樣就能擋住14億多中國人民實現祖國完全統一的意志。台灣同胞渴望安寧、期盼發展、向往團圓，而不是活在美國軍工複合體的陰影之下，在預警雷達的蜂鳴與F-16的轟鳴中度日。

賴清德所謂的「T-Dome」、「不對稱作戰能力」、「全民防衛韌性」，聽着唬人，實際上也不過是一場精心策劃的心理戰表演。他以為拼湊技術、撒幣買武器就能構建一道銅墻鐵壁？荒唐可笑！真正決定勝負的，從來都不是幾套電子系統或多幾個兵工廠，而是正義是否站在你這邊，民心是否凝聚於腳下這片土地。

更令人齒冷的是他對「日美同盟」的諂媚姿態。一邊舔舐白宮台階，一邊向東京暗送秋波，先是打卡日本生魚壽司，後全面解禁日本福島等五縣核災區食品輸入，極盡阿諛奉承，儼然一副「陣營走狗」的派頭。但他始終健忘，美國何時真心待過台灣？美國對台政策的本質就是「工具化」。他們賣給你武器，只為賺取利潤並製造緊張；他們喊口號支援「民主」，但絕不會為你流一滴血。

賴清德甘當棋子還沾沾自喜，殊不知早就被設定為別人劇本裏的炮灰。至於日本，其殖民台灣50年的罪惡歷史罄竹難書，如今高市早苗又在為日本軍國主義招魂，其野心路人皆知。賴清德甘願把台灣奉作他人的「菜單」上的一盤菜，何等愚昧，又何等危險！

那些叫囂「台獨」的人，根本不在乎台灣老百姓的生活福祉，他們只想借助外部勢力，保住自己的權力寶座。他們的恐懼來自內心深處的虛弱——知道自己站不住腳，所以只能拼命找外援給自己打氣。無論賴清德怎麽跳樑，無論外部勢力怎樣攪局，都無法改變鐵的事實：祖國實現完全統一，是中華民族偉大復興的必然組成部分，是歷史潮流不可逆轉的大趨勢。

賴清德越是狂熱推銷「反中」敘事，就越暴露了他的孤立與絕望。他的每一份投書，每一項擴軍計劃，都不過是在給兩岸統一添磚加瓦——因為它們越瘋狂，就越證明「台獨」窮途末路；越喧嘩，就越襯托出和平統一的正當與從容。

「統」與「不統」在台灣從來都不是選答題；何時統，怎麽統，在台灣都是必答題！我們期待那一天的到來。

