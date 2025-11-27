楊莉珊｜從宏福苑五級火悲劇　看城市安全與制度責任

2025年11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。這場火災是香港歷史上最沉重的教訓之一，也是自1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來的第二宗五級大火。烈焰吞噬家園，濃煙蔽日，不僅奪走寶貴生命，更在社區刻下難以磨滅的創傷。



事故發生後，國家主席習近平高度重視，第一時間指示中央政府駐香港聯絡辦向特區政府轉達對遇難人員和殉職消防員的哀悼，並要求全力做好救援和善後工作。香港特區政府迅速啟動應急機制，中聯辦成立應急專班，與特區政府密切協作，全力開展救援。

火災發生於下午2點51分，現場頻傳爆炸聲，濃煙滾滾，部分建築材料從高處墜落。宏福苑為有42歷史舊住宅社區，共有8座住宅樓，提供1,984個單位。火場面積達27米乘21米，涉及7幢正在維修的32層高樓宇。由於外牆棚架起火並迅速蔓延，火勢在惡劣環境下持續加劇，消防處將火警升為五級。救援行動中，消防共派出196輛消防車、98輛救護車、以及1,200名消防及救護人員處理事故。

火災造成至少51人遇難，1消防員殉職。殉職消防員何偉豪，他服務消防處9年，表現英勇，特區政府及公務員事務局均對其貢獻表達崇高敬意，並全力協助家屬渡過難關。

警方處理遇難者遺體的工作仍然積極進行中，會聯同法醫科盡快處理及安排親屬進行遺體辨認程式。當完成拯救行動後，警方亦會聯同消防處、政府化驗所、法醫科及相關部門盡快進行搜證及調查。警方重申，極度重視今次火災，會動員最大資源協助拯救及進行全方位調查，盡快找出起火原因。

新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因；另發現一工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。

警方與消防處、法醫科及政府化驗所等部門正全力進行拯救、搜證與調查工作。根據消防處滅火搜救過程的初步發現，建築物外牆使用的防水帆布、塑膠布及發泡膠均屬易燃物料，未符合防火標準。這些材料在火災中不僅加速火勢蔓延，更可能阻礙逃生與救援。警方認為工程公司在施工過程中存在嚴重疏忽，未有遵守安全規範，因而拘捕三名負責人。這一舉動反映出警方對責任追究的決心，也提醒社會：工程安全並非僅是技術問題，而是涉及生命的制度性責任。這場悲劇不僅揭示了建築安全的漏洞，更凸顯制度監管與責任承擔的迫切性。

在香港這樣人口密集的城市，任何建築工程若忽視防火標準，便可能釀成大規模災難。工程公司作為專業機構，理應熟悉並遵守相關法規，然而事件顯示，部分企業仍以成本或便利為先，忽略安全要求。這種短視行為不僅違反專業倫理，更直接威脅公眾安全。

火災暴露的不僅是工程公司的疏忽，更是制度監管的不足。香港雖然有《消防安全條例》及《建築物條例》，規定建築物料需符合防火標準，但在實際執行上，監管往往依賴工程公司自我申報或承建商的合規承諾。若缺乏獨立、持續的檢驗機制，便容易出現「紙上合規、實際失效」的情況。此外，外牆工程、裝修工程等往往屬於「次要工程」，監管力度不如大型建築工程嚴格。這使得一些承建商有機可乘，使用廉價但不合規的物料。火災中的發泡膠包封正是典型例子：雖然能達到隔音、防水或美觀效果，但其高易燃性卻成為致命隱患。

警方在聲明中強調，會動員最大資源，並聯同消防處、政府化驗所、法醫科等部門進行全方位調查。這種跨部門協作模式值得肯定。火災調查涉及多方面專業：消防技術判斷火源與燃燒路徑，化驗所檢測物料成分，法醫科處理遺體辨認與死因分析，警方則負責刑事責任追究。唯有多部門合作，才能全面還原事件真相，並為制度改革提供科學依據。

特區行政長官李家超主持跨部門緊急會議，啟動緊急事故監察及支援中心，指示各部門以市民安全為先，設立現場援助站及臨時庇護中心，並提供情緒支援。醫院管理局亦啟動應急機制，全力救治傷者。

這場大火暴露了香港老舊樓宇的消防安全隱患。高層住宅維修期間外牆棚架極易加劇火勢，而狹窄街道與老化設施進一步增加救援難度。適逢全國消防宣傳月，災難再次警示社會必須「防範於未燃」，而非僅依賴事後救援。

重建市民對城市安全的信任，需從三方面着手：​

政府需第一時間建立資訊平台，定期公佈事故調查進度與善後安排，並邀請獨立專家參與監督。公開透明的溝通能減少謠言，展現誠信，為重建信任奠定基礎。

其次，全面審視老舊樓宇的消防設施、逃生通道及社區防災演練成效。通過跨部門合作建立定期安全審核制度，明確屋苑管理、建築商及政府部門的責任，避免互相推諉。

第三，推動安全文化深入人心​。加強社區防災教育，定期組織演練，提升居民應急能力。同時引入科技手段，如智慧消防系統、數位化人口管理平臺及即時逃生指引應用，讓市民切身感受城市治理的進步。

善後工作需以人為本，從安置、心理輔導到經濟補償，每一細節都應體現制度溫度。唯有將悲劇轉化為改革契機，推動長遠安全政策建設，才能讓市民真正重拾對城市安全的信心。

大埔宏福苑火災是一次沉痛警示。重建信任不僅依靠政府的透明與改革，更需社區與科技的共同參與。唯有如此，香港才能在哀悼中重生，邁向更堅韌的未來。

楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



