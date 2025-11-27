來稿｜宏福苑五級火：以行動支持災民，以真相告慰逝者

來稿作者：蔡誠



大埔宏福苑五級火至今已造成44人死、另外有56名傷者獲處理，其中45名傷者嚴重，7名消防處人員受傷，1名消防員殉職。然而在巨大災難之前，香港人再次展現了守望相助、同舟共濟的精神和愛心。社區人士、商戶、社福及商業機構均主動提供協助，範圍涵蓋交通、食物、生活用品、住宿、經濟支援等。無論是是呼籲駕車人士避免駛往大埔，還是提供寵物暫托服務等。大家都在能力所及之處，盡可能地伸出援手。



調查工作需嚴謹

我們要的是真相而非立場

全港市民對此次事件除了震驚與悲傷，也有不少疑問：為何會造成如此嚴重的傷亡？火警為何迅速蔓延？救援資源和策略是否充足和恰當？工程是否涉及違規使用不防火材料，導致火勢一發不可收拾？政府是否因選舉而忽略了救災？

首先，指責政府只顧選舉而忽略救火的人，不但毫無證據、邏輯不通，更是對英勇救援、甚至受傷殉職的消防員、其同袍及家屬極大侮辱。當火警發生時，筆者寧可官員馬上全心救援，而非顧着公關面子去分心暫停社交媒體上的廣告。停了不會救多一個人，播了不會少救一個人。事實上，特首表示已暫停選舉宣傳，整個政府會投入處理大災難事件。

其次，若查明是因工人在棚架抽煙引起火災，或是工程違規使用不合防火阻燃物料，無論是本地或是外地工人，以及其相關的負責人，均應受到法律制裁。目前已就政府就工程外牆物料展開調查，警方也已拘捕三名男子涉嫌誤殺。

我們要的是真相而非立場，不能預設立場再倒推原因。我們需要實證和嚴謹的調查工作。如果在網絡上隨意的發言，不但會挑起衝突和內耗，更會對逝者及其家人、受傷或殉職的消防員及其同袍和家屬造成傷害。請尊重逝者，謹慎發言，也請對需要幫助和支援的人給與援手和鼓勵。對於處於徬徨、擔憂和悲傷中的人，陪伴和支持是十分重要的。

及時的亡羊補牢

拯救的可能是千萬個家

至於消防救援和應對方法是否恰當，我們並非前線人員，無法得知當時現場確實情況，難以判斷。特首既已表示會開展死因研訊，期望在日後獲得更多資訊和證據後，就施工方法和物料、救援過程和裝備等作出檢討和改善，例如：

十月時中環華懋大廈棚架三級火也發生了類似的情況，為何業界未能引以為戒？如何杜絕或預防施工方使用非合規物料？如何提升相關消防裝備及預防措施？然而大部分業主立案法團並沒有相關專業知識判斷物料或防火措施是否合規。政府部門會否進行抽查以避免？這次多幢相鄰大廈同時搭建棚架致火燒連環樓，是否需要進一步提升進行類似工程的風險管理及預防？為何火警鐘沒有響？高樓火災救援難度極大，今次更是多幢樓宇同時內外起火，在救援上有沒有改進方法？能否研制新型裝備及工具，如無人機、機械人、射水/投水裝備，應付如此極端困難的情況？如何提升市民消防意識？如何鼓勵居民進行消防及逃生演習？市民在家是否需要配備更多消防或個人防護裝備，如防煙面罩、滅火毯、手電筒等？近日天氣極為乾燥，火警風險極高，會否對全港類似的工地進行安全檢查？

團結不只在口頭

更重在行動！行動！行動！

團結更需要轉化為具體行動。現時已有眾多自發義工、關愛隊、社福機構人員等為受災居民提供物資、住宿及輔導協助。然而今晚之後，受災居民面對的，除了是失去親人的悲傷，更是家園盡毁、前路茫茫。

請僱主體諒受影響的員工，在上班請假等安排給與寬待，同事也請多加體諒；居住新界的市民請盡量使用港鐵上下班，避免駕車前往受影響及封閉區域，以免加重交通負荷；若知道朋友或同事受到影響，請避免詢問詳情，因為當事人可能正同時經歷家毁喪親之痛。得知其平安後，表示出可以幫忙的意願便足夠了。大家在自己能力所及的地方多想些辦法幫忙，多點溫柔、包容和體諒吧！

安置問題更難

更需社會各界的支援

整個宏福苑八座中七座均整座陷火海，包括：外牆，水、電、煤、排污、電梯等生活設施可預期受到嚴重破壞，可預見整個屋苑短期內並不適合居住。宏福苑共1,984伙，超過4,000名居民在一段不短時間內的居住安排，需要政府妥善協調和安排。臨時居住期間，除了物資支援外，有關當局亦應注意情緒支援等輔導工作。

無論大至災場的清理、維修、重建，小至家居裝修、傢具、電器，要令到居民重建家園，回復正常生活，有眾多需要支援和協助的地方。期望社會各界、各大商戶能慷慨解囊、雪中送炭，為居民提供適切的幫助。

英雄，就是明知有危險

卻仍然挺身而出

人的本能便是逃避危險，但我們的消防員卻以無比勇氣，不怕困難、不顧自身安危，為救受困於火場的居民，一次又一次的出入於熊熊大火之中。

謹以港台節目《火速救兵》的主題曲《熱血英雄》中的一段歌詞，向所有向着火海逆行的英雄致敬，也讓我們用實際行動，共同守護我們的家園！

遇上風眼未紅 用我心做英雄

難關有我為你闖晚空 在雨中

能得你認同 令我格外輕鬆

流乾我熱血心未凍！

流乾我熱血心未凍！

作者蔡誠從事公共關係行業多年，是公關顧問機構創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



