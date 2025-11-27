劉暢｜宏福苑五級火下的香港精神：在悲痛中守望，在追問中前行

劉暢專欄

2025年11月26日下午，香港大埔宏福苑突發五級大火，火勢兇猛、蔓延迅速，十多個小時仍未撲滅。遇難人數不斷增加，包括一名英勇殉職的消防員，另外還有大量失蹤人員。這場近年來罕見的災難，不僅燒毀了七座樓宇，更在無數香港人的心中烙下了永難磨滅的傷痛。在哀悼之外，下一步，我們該做什麼？又能做什麼？



逆行的身影

守望的暖流

英勇的消防員，是首批衝向火海的逆行者。他們用血肉之軀，在熱浪與濃煙中築起一道脆弱卻堅定的防線。當我們安然在家、為災情揪心時，他們正以生命為賭注，與失控的烈焰搏鬥。那位殉職的消防英雄，用最壯烈的方式詮釋了何謂 「守護」。他的犧牲，是這座城市最沉痛的損失，也值得香港市民永恆銘記。無論如何，我們要向所有無畏前行、精疲力竭的救援人員致以最崇高的敬意，你們是黑暗中最耀眼的光。

而光，不僅來自於官方的救援體系，更源自市民之間的自發凝聚。從火場附近的街坊，到遠在港島九龍的熱心市民，有人自發送去飲水食糧，有人開放單位提供臨時居所，有人在社交媒體上整理失蹤名單，有人在安置點耐心撫慰受驚的街坊。在危難時刻，彼此扶持、共渡難關，每一個平凡市民心中那份不言放棄的善良與堅韌。這份溫情，正是「香港精神」最真實、最動人的寫照。

悲傷的深淵

該如何陪伴？

應急機制已迅速啟動，物資、安置、醫療這些基礎工作，在經驗豐富的特區政府部門和高效的社會組織下，應能得到妥善處理。然而，在撫平物質創傷的同時，一個更深邃、更棘手的難題正浮現水面：如何照顧那些心被撕裂的家屬？

逝者和失蹤者的背後，是數百個被擊碎的家庭。他們此刻的心情，是外人難以想像的絕望——從焦急等待，到絲絲希望，到最終可能面對的殘酷現實。他們最需要的，是專業、持久且充滿人性的心理支持與陪伴。官方應該立即動員最有經驗的臨床心理學家和悲傷輔導社工團隊，為這些家屬提供一對一的專業支持。這些輔導不應是短暫的、程序化的，而必須是長期的，貫穿他們尋找親人、辨認遺體、處理後事乃至走出悲傷的漫長過程。

民間也可以發動有經驗的社工，組成一個龐大的「陪伴網絡」。他們的角色，或許不是提供專業諮詢，而是在最無助的時刻遞上一杯熱水，耐心聆聽他們的哭訴，幫忙處理繁瑣的行政手續。這種非機構化、充滿人情味的陪伴，能讓悲傷的人感受到自己未被拋棄，讓他們知道，整座城市都在與他們站在一起。這無疑是一項艱钜的工程，但這是對逝生命的尊重，亦是我們作為一個文明社會不可推卸的道德責任。

烈焰之問

誰來負責？

在安撫生者的同時，我們必須將目光轉向災難的源頭。為什麼一場火災會演變成五級大火？為什麼火勢蔓延的速度如此之快，以至於數百人來不及逃生？警方行動果斷，涉事工程公司三名負責人因涉嫌「誤殺」已經被捕。這是伸張正義的必要第一步，但絕非最後一步。

我們關注的，不僅是幾個人的刑事責任，更是其背後是否存在瀆職、違規、為節省成本而罔顧人命的黑幕。司法程序必須嚴謹，證據必須確鑿，如果罪行成立，必須「嚴審重判」，以彰顯法律的威嚴，告慰逝去的亡魂，並向全社會釋放一個明確信號：人命關天，任何形式的草率與貪婪，都將付出慘痛代價。

然而，將責任完全歸咎於一家工程公司，是遠遠不夠的。我們需要一個更宏觀、更深刻的制度化反思。這場大火，像一滴劇毒試劑，折射出我們城市安全管理中潛藏的深層漏洞。以廣泛應用的建築竹棚為例，其搭建規範、物料監管、防火安全檢查是否到位？是行政部門的日常監督出現了疏忽，還是現行法規本身就已滯後於現實發展，存在漏洞？這次宏福苑付出的代價，已經太高，高到我們無法再用「意外」二字來輕輕帶過。

以行動告慰亡靈

我們需要一個權威、獨立、透明的調查報告，報告不應僅僅止於「起火原因」，而必須深入「失控原因」，直指系統性、制度性的弊病。報告需要向公眾詳細解釋：從物料審批、施工監管到日常巡查，哪一個環節出了問題？誰該為這些失守的防線負責？未來將如何堵塞漏洞，確保類似悲劇絕不重演？

此刻，我們一手要緊緊握住受難者家屬的手，用全社會的溫暖陪伴他們走過這段至暗時刻；另一手要高高舉起法律與公義的利劍，斬斷那些為了私利而漠視生命的黑手，修補那些威脅公眾安全的制度漏洞。不要讓「高度關注」只停留在口頭，不要讓「深刻反思」隨着時間淡忘。我們需要的是雷厲風行的調查，是嚴懲不貸的判決，是立竿見影的改革。願逝者安息，願生者堅強。而這座城市的明天，必須比昨天更安全、更公正、更有溫度。

