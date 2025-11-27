宏福苑大火．來稿｜最應該燒掉這一種盲目信任

來稿作者：劉觀沃



今早起床第一件事，當然是看新聞網頁，果然，香港宏福苑火災成為世界各新聞媒體如BBC、CNN等的的頭條。這場大火災無論是規模，死傷人數，絕對是香港開埠以來最嚴重的火災。電視畫面顯示的好像是「火燒連環船」，彷彿是AI合成的，但悲哀的是，這是活生生的畫面。這場大火燒掉的不單單是建築物，更可能是相關部門對城市安全系統的盲目信任。



高樓大廈，一直是香港引以為傲的城市標誌。1990年代初，當中銀大廈和中環廣場落成之際，全世界15棟300米以上高樓中，有13棟在美國，其餘兩棟就在香港。時至今日，香港擁有100米以上高層建築接近2,000棟，斷層式遙遙領先杜拜、上海、東京、紐約。

而多年來，香港也以安全城市自居。確實，香港《建築物條例》與《消防安全指引》的制定及執行極其嚴謹，防火演習在學校，社區及商廈定期有條不紊地舉行，從來都不敢怠慢。這充分體現了香港在安全防火方面一直走在世界前列，是名符其實的「防火專家」。

當悲劇發生時，所有人都目瞪口呆，香港怎麼了？是樓宇及消防設備老舊原因？是天氣原因？是建築材料原因？是建築單位監管不力原因？是市民防火觀念不足原因？為何一場看似普通的外牆翻新維修工程，會演變成如此慘烈的災難？為何號稱「阻燃」的尼龍防護網變成了「助燃」的幫兇？

這場火災不僅奪走幾十條無辜市民的生命，更燒出了城市背後長期被忽視的安全裂痕。警鐘響起，能否推動當局痛定思痛，亡羊補牢？能否徹底修補系統性漏洞? 能否警惕市民，建築工地吸煙無異於「壽星公吊頸」?

目前，香港還有很多超過40年樓齡的建築物，城市老化問題及安全防火標準滯後。在立法會選舉前夕，各大候選人都八仙過海，各顯神通。候選人都標榜自己是某某博士，某某會計師，畢業於某名校，但對民生問題，對城市安全問題，是否應該有一個全新的認知？

我們不能在災難後才想起檢查，而應該在火災隱患形成前就防範於未然，任何時候都不能鬆懈防線。唯有將預防置於救援之前，把責任落實到每一個環節，才能真正守護市民家園。否則，若干年後，風再起時，誰能保證歷史不會再次揭開城市亮麗外表下的醜陋傷疤？

