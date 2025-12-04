宏福苑大火．來稿｜奪逾百人命 不算「災難級」？

來稿作者：凱文



面對大埔宏福苑這場世紀浩劫，首先必須向每一位在煉獄中捨命前行的消防員致以最崇高的敬意。他們在隨時倒塌的棚架與衝天烈焰中拼死相搏，消防員何偉豪更不幸英勇殉職，那種置個人生死於度外的專業精神，全香港市民有目共睹，亦感念於心。前線人員的血汗與犧牲，絕對不容抹殺。然而，正正是因為前線付出了如此慘痛的代價，我們更不能對指揮決策層的僵化視而不見。



當我們抹去淚水，將這場大火與香港歷史上唯一一次被定性為「災難級」的1972年「海上學府」（前伊利莎伯皇后號）大火並列而觀時，難免對現行火警分級制度在面對重大傷亡時的蒼白，感到相當無奈。

當年「海上學府」在青衣海面焚燒逾101小時，最終傾覆，雖場面壯觀，卻奇蹟地錄得零死亡紀錄；當局當年發出最高級別的「災難級」警報，純粹因海上水源匱乏、救援補給極度困難，甚至耗盡全港消防資源仍難以招架。反觀今次宏福苑慘劇，至少奪去159條寶貴性命，傷亡之慘烈僅次於1918年跑馬地馬場大火，遠超嘉利大廈及花園街排檔，然而消防處卻始終將其維持在「五級火警」，沒有提升至「災難級」。

在普羅大眾眼中，近百無辜市民葬身火海、七座大廈外牆淪為焦土，若這都不算「災難級」，還有什麼可以稱為「災難」？這種緊跟機制的僵化做法，實在令人難以接受，更令人擔心，制度設計是否不合時宜，甚或已與人命價值脫節？

是次決策最大的爭議點，在於當局對「失控」與「災難」的定義，是否過於保守且教條主義。根據現行機制，五級火代表「火勢完全失控」，而災難級則意味着「五級火亦無法應付，需全港總動員」。消防處未有升級，或是基於「火勢未有蔓延至屋苑以外」以及「消防車輛與水源仍然充足」等技術性指標。然而，這種邏輯恐怕忽視了火場內部的實際慘況。

火勢由宏昌閣經棚架與圍網極速擴散至其餘六座大廈，在初期事實上已呈毀滅性失控狀態。雖然最終火勢被撲滅，並未波及大埔其他社區，但代價卻是近百條人命。若制度的設計僅為了保住建築物結構或防止火勢外溢，而非將「人命危急程度」列為升級的首要指標，這無疑是一種本末倒置。

大家也會疑惑，消防處是否低估了災情對救援資源的消耗，從而影響了救援的速度？雖然局方在硬件資源如消防車數量上或許未達極限，但在面對七棟大廈同時起火、數百戶居民受困的極端情況下，前線搜救人手顯然捉襟見肘。大批休班消防員雖有增援，但若能及早將火警升至「災難級」，或許能在一定程度上改善救援能力。

除此之外，相信不少市民都會問：堅持「五級火」的決定，是否令救援行動未能在黃金時間內達到真正的「飽和攻擊」狀態？處方是否過份自信於傳統滅火能力，卻忽略了現代高樓與易燃物料結合下的火災特性，已非單純「有水有車」便能解決？

特首李家超已經宣布設立一個由法官主持的「獨立委員會」審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題，期望委員會也能夠一一解答上述疑問，還逝者公道，讓生者安心。

作者筆名凱文，一名普通香港市民，香港時事網誌主編。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

