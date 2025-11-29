楊莉珊｜宏福苑大火——互助的精神，關懷的力量

2025年11月，大埔宏福苑突如其來的五級火災，讓香港陷入沉痛的氛圍。這場近十年來最嚴重的火災事故，造成了重大的人員傷亡和財產損失。在災難面前，筆者見證了多方力量的集結：中央政府的深切關懷、特區政府的高效應對、社會各界的熱心援助，共同展現了「有事一起扛」的擔當精神。



火災發生後，黨中央迅速表達深切關懷，體現了對香港安全與民生的高度重視。特區政府則展現出高效的危機應對能力：消防部門全力撲救，醫療系統緊急動員，安置措施快速落地。這種「上下同心」的協作，讓市民在恐慌中感受到制度的可靠與政府的責任。

除了政府力量，社會各界亦迅速行動。慈善團體提供物資，專業機構支援心理輔導，市民自發組織捐助與志願服務。這種「有事一起扛」的精神，讓災難中的孤立感被集體的溫情所取代。香港社會在危難時刻展現出強大的互助文化，這是城市韌性的重要基石。

中央關懷與制度保障

火災發生後，中共總書記習近平迅速作出重要指示，明確提出「把搶救生命放在首位」。這一指示不僅是對救援工作的具體要求，更是治理理念的核心體現：人民至上、生命至上。它為特區政府和救援部門指明了方向，確保所有行動以拯救生命為最高優先。

隨後，中央港澳工作辦公室立即行動。夏寶龍主任主持專題會議，成立工作小組；農融副主任連夜率隊抵港，徐啟方副主任隨後跟進，形成「面對面、實打實」的支援機制。這種快速反應，打破了以往可能存在的層層傳遞，讓中央與特區的溝通更加直接，決策更加高效。它不僅展現了中央對香港同胞的深切關懷，也體現了「一國兩制」下的制度優勢：在重大危機面前，香港既能保持高度自治，又能得到國家層面的有力支援。

這場火災的救援過程，讓市民切身感受到「背後有祖國」的安心。中央的即時指示與港澳辦的快速行動，與特區政府的高效執行形成合力，展現了制度設計的成功。這種制度力量不僅在救援中發揮作用，更在市民心中凝聚信任，強化了香港社會的安全感。大埔宏福苑火災雖然帶來沉痛的記憶，但也讓我們看見了中央的關懷、制度的優勢與社會的凝聚。這種「有事一起扛」的精神，正是香港在「一國兩制」下走向更安全、更有韌性未來的重要保障。

高效應對與社會響應

火災發生後，特區政府第一時間啟動應急機制。消防員冒死搜救，醫護人員全力救治傷者，各部門迅速協作，提供臨時安置與救助金，確保受災居民得到基本保障。這種多線並行的應對，體現了政府在危機管理上的制度化流程與執行力。

同時，社會各界迅速響應。企業設立救助基金，展現商界的責任感；民間組織發動義工，提供人力支援；市民自發捐血，傳遞生命的希望；科技志願者更開發互助平台，讓資訊與資源能夠快速流通。這些行動交織成一張緊密的救援網，讓受災者不再孤立，讓社會在悲痛中凝聚出溫情。

官民協同的救援體系，正是香港社會韌性的生動寫照。它不僅展現了制度的力量，也彰顯了市民的責任感與互助精神。災難雖然帶來傷痛，但也讓我們看見了香港在危機中展現出的行動力與凝聚力。這種「眾志成城」的精神，將成為香港未來面對挑戰的重要資源，為城市安全與社會信任奠定堅實基礎。

災後反思與制度完善

這場火災暴露出老舊樓宇消防設施不足、高密度環境疏散預案欠缺等問題。筆者建議從三方面着手改進：完善法律法規，強制老舊樓宇更新消防設備，制定嚴格的防火標準；建立社區防災體系，定期開展疏散演練，提升居民自救能力；構建長效心理支援機制，幫助受災群體走出創傷。

宏福苑火災既是一場悲劇，也是制度改革的契機。中央的關懷、特區政府的擔當、社會的合力，共同築起了災難防線。未來應將這次經驗轉化為長效機制，通過立法完善、社區建設、公眾教育，建設更安全、更有韌性的香港。讓我們銘記教訓，珍惜災難中湧現的真情，將「守望相助」的精神延續到日常治理中。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



