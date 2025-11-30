來稿｜誰該為錦繡花園五億元水管維修費埋單？

來稿作者：詹嬋麗



「我們不求要特權，只是想知道——為何連政府應負責的水錶前水管，都要居民承擔五億元巨款進行重修？」這是元朗錦綉花園居民百思不得其解的疑問。



早於20年前，已有立法會議員提出修訂《建築物管理條例》（第344章），將康樂園和錦綉花園無公用空間的獨立屋屋苑納入監管。但直到今天，居民仍然沒有法例保障。錦綉花園業主多次向民政事務總署、區議會及立法會求助，卻得不到任何具體積極回應。

原估算約一億元的水管維修工程，最終被管理公司大幅推高至近五億元。居民質疑：「為何標價高成這樣？顧問怎選的？承建商誰批的？有什麼批核依據？」然而，一切資料包括招標文件、評分準則、維修方案等等均被列作「機密」。居民為免斷水，只好付款。

錦綉花園地契白紙黑字訂明，屋苑開發時應由水務署負責興建水管，發展商承擔費用，並於完工後將路底公用喉管無條件交回政府。然而實情卻是完全相反，水管竟由發展商自行興建，亦沒有交回政府。但水務署仍批准供水，令居民多年後承擔後果。

自1989年全面入伙後，一年後即出現嚴重「失水」問題！每日流失約5,000立方米食水，相當於2個標準泳池容量，過去十年損失水費高達1億港元。水務署調查多年仍堅稱「沒有偷水」，但初始時在加壓驗收水管後在沒有漏水情況下供水，而在2000年時曾經大維修過一次，其後仍繼續失水！居民苦笑：「難道付五億元就能『包冇事』？」

小業主進一步查出，屋苑發展商與管理公司董事竟為同一集團人士。這意味着當年自行興建水管的團隊，可能與今天主導五億元維修工程的是同一批人。這是否構成利益衝突？是否有刻意規避地契、轉嫁責任的安排？這一切至今仍無人願意回答。

若當年水務署依地契規定執行施工與後續維修責任，小業主今日根本無需在零知情權的情況下，被迫脅掏錢「埋單」。事件不單是一條水管維修爭議，恐怕牽涉更嚴重的制度性監管失靈。

錦綉花園居民向政府提出三項具體要求：第一，公開當年批准私人建造供水的決策依據；第二，暫停五億元工程並啟動跨部門獨立調查；第三，為錦繡花園業主提供法律保障，例如制定新法或修訂《建築物管理條例》第344章。

35年來，水不斷流走，信任也一滴滴流乾。當連一條水管的基本民生設施都無法公正處理，民生信心從何談起？又如何「為城市自豪」？錦綉花園的故事不止於屋苑本身，而是一面鏡子，照出香港監管體系的裂縫。

作者詹嬋麗是錦綉花園小業主權益聯會主席。



