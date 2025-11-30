宏福苑大火．來稿｜正式進入關鍵攻堅戰　時刻謹記災民核心福祉

來稿作者：江懷瑾



大埔宏福苑的烈焰已熄，但關係到災民核心福祉的災后重建核心攻堅戰才剛剛拉開序幕。至少128條逝去的生命、二千個受創的家庭，特區政府為此總動員的同時，更離不開社會力量的同心築援，共建一個強大的攻堅組合。從民眾自發組建的萬人援助群組，到海內外企業與社團的億元捐款，社會力量早已成為災後救助的重要支柱。如何讓這股暖流精準對接需求、形成持久力量，是特區政府在當下必須答好的民生考卷。



用好社會力量，首在搭建「需求—供給」精準對接的橋樑。災後初期，廣福商場平台上堆積如山的物資與自發民眾「我要去哪裏幫手」的詢問，既見證了植根於香港人內心的守望相助精神，也暴露出資源協調的迫切性。政府應借鑒應急物資政社協同保障機制的經驗，建立統一的信息發布平台，實時通報災民在過渡安置、醫療康復、心理疏導、長期居所等方面的精細化需求，同時規範社會捐贈的物資種類、標準與接收渠道。正如馮梁結紀念中學庇護中心的分區服務與物資分類管理，唯有讓民間愛心與災民需求精准匹配，才能避免資源浪費，讓每一份善意都抵達心坎。

社會力量的有力支馳援，極需要政府構建一個「政府引領—社會協同」的高效機制。特區政府推出的1,800個過渡房屋單位、3億港元援助基金，為災後救助奠定了堅實基礎，但社會組織的靈活性與貼近真實性，更能彌補公共服務的細節缺口。政府應進一步以促進災民福祉為核心，海納百川，開放協作空間。一方面，政府可於災後通過所得社會捐款以專項服務、項目資助等方式，支持社福機構開展「一戶一社工」跟進、特殊群體照料等專業服務；另一方面，政府應吸納企業、社團參與重建規劃，發揮其在資金、技術、管理上的優勢。參照海外災後重建經驗，非營利組織在房屋修繕等領域往往更具效率優勢。政府可通過政策支持與資金引導，讓社會力量在過渡安置、社區修復等長期任務中發揮更大作用。

用好社會捐款與力量的同時，也需建立「規範運行—陽光監督」的監管體系。此次「大埔宏福苑援助基金」成立不久捐款數字即突破10億港元，來自香港各界、內地與澳門的善款物資持續湧入，資金與物資的規範管理與捐款者背後相信社會有一套可監察的機制不無關係。政府以及民間慈善團體應為今次不幸事件所籌得的善款，建立公開透明的監督機制，定期主動公開捐贈收支、物資發放明細。有關方面可考慮邀請社會組織、媒體參與監督；同時間，政府亦應在合符相關法律與社會期望的情況下，指引社會力量更好地服務災民。唯有讓每一分善款都可通過陽光測試，才能守住慈善事業的公信力，讓社會力量在長期支援中獲得滿足感，保持不竭動力。

從市民自發組建的人鏈搬運物資，到企業捐資與義工服務並行，大埔火災救援中呈現的社會力量，是完美詮釋了不分你我的「獅子山精神」內涵。核心攻堅戰的硝煙中，政府既是領航者也是服務者，既要守住民生底線，更要激活社會活力。唯有時刻堅持以人民至上，保障民眾福祉為核心，以精準對接為關鍵，讓協同機制為支撐，才能讓政府與社會力量同頻共振，為災民撐起一片重建家園的藍天，讓團結互助的暖流永續香江。

作者筆名江懷瑾，從事公共政策研究工作。



