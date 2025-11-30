宏福苑大火．楊華勇｜城市安全體系的深刻反思與重構之路

11月26日下午，大埔宏福苑突發重大火災，短時間內火勢從三級躍升為五級，導致至少146人遇難，成為香港自1962年以來最嚴重的火災事故。這場災難不僅暴露了城市安全體系的脆弱性，更引發全社會對建築安全、監管機制和應急回應體系的深度反思。



火災始於當日下午2點51分，宏福苑宏昌閣外牆棚網突然起火，火勢迅速向上蔓延，形成「立體燃燒」模式。下午3點02分，火警升為三級；3點34分升為四級；至晚上6點22分，已升至五級。最終，火災波及宏福苑8幢大廈中的7幢，造成慘重人員傷亡。

宏福苑樓齡已達42年，屬於香港第一代「居者有其屋計畫」屋苑。老舊建築的結構特性與密集的居住人口為火災埋下隱患。同時，火災發生時香港正值冬季，東北季風帶來的乾冷氣流形成「風乾物燥」的氣象條件，加速火勢蔓延。

起火原因尚待調查，玻璃窗上的發泡膠板加劇火勢，而棚網和竹棚架都也被視為疊加因素。火警分級制度在面對快速蔓延的外牆火災時暴露出局限性。外牆工程引發的立體火災具有爆發性特徵，火焰在數分鐘內便能突破規模閾值，導致分級回應機制難以有效應對。

火災發生後，香港警方以涉嫌誤殺罪拘捕負責維修工程的宏業建築工程有限公司三名負責人。該公司成立於2004年，曾多次中標香港多個住宅區的維修工程，但也曾捲入多宗違反《建築地盤（安全）規例》的案件。宏福苑大維修工程涉及巨額資金流動，費用達3.3億港元。廉政公署已成立專門專案小組，就該維修工程可能涉及的貪污問題展開調查。

此次火災暴露出香港建築監管體系的多重問題：標準滯後、執法存疑、利益鏈條等深層次問題，影響工程品質和安全。發展局已在推進以金屬棚架取代竹棚架的工作。未來應強制推行防火標準更高的建築材料，建立建築材料的全生命周期安全評估機制。

監管體系的系統性改革，需要強化事前監管，建立建築維修工程的安全評估前置程式；完善監督機制，引入協力廠商獨立監督機構；加大懲處力度，對安全違規行為實行「零容忍」。

火災發生後，香港社會各界展現出強大的凝聚力。特區政府迅速開放9個庇護中心，並向每戶受災居民發放1萬港元應急補助金。企業界積極回應，逾40家企業捐贈物資和捐款總額超6億港元。

宏福苑火災的慘痛教訓表明，必須建立以預防為主的全流程安全管理體系。需要完善安全法律法規，建立智慧消防預警系統，提升居民安全意識，設立建築安全基金確保投入的可持續性。

宏福苑火災是香港城市發展史上的一道深刻傷痕，三位數生命的逝去警示我們：城市安全無小事。未來，唯有通過制度完善、監管強化、技術創新和社會參與的多元共治，才能構建真正可靠的城市安全防線。香港有智慧、有能力化悲痛為力量，在反思中重建更加安全的城市環境。

