宏福苑大火．來稿｜全力救災善後　不容「趁火騎劫」

來稿作者：李湃豐



日前，大埔宏福苑突發五級大火，這場意外災難奪去了至少128條寶貴生命，數百人受傷或失蹤，成為香港近80年來最慘重的火災事件，令全港乃至全世界都感到十分痛心。



火勢迅猛，從11月26日下午開始肆虐，迅速蔓延至多棟高層住宅樓宇，消防員冒着生命危險日夜奮戰，終於在數日後基本控制局面。從特區政府到民間社團，從香港到內地，全社會眾志成城，齊心抗災救災。國家主席習近平指示全力以赴救災、中央政府迅速調撥資源支援、行政長官李家超指揮救援、內地消防和物資火速抵港，關愛隊和義工們日夜不休為災民提供食物、衣物、心理輔導……社會各界以實際行動凝聚力量，展現出「一國兩制」下香港的堅韌與團結。

正當全港攜手共渡難關之際，卻有少數人士利用災難散播虛假信息，甚至抹黑救援工作，以此挑動社會分化對立。他們將災難政治化，明顯是在貶損、破壞各方齊心救災的努力。縱觀騎劫救災之手法，主要有三種——

一是散播虛假信息，營造「救援效率低」的假象。如在火災發生不久，一些境外賬號聲稱特區政府延誤救援，導致死亡人數激增，並編造消防員裝備不足、膳食無保障、災民未獲免費住宿等謠言，引發部分不明真相的網民恐慌。但事實上，政府不僅迅速為災民提供過渡性房屋、青年宿舍等合約1,800個單位，確保長期安置，並成立「大埔宏福苑援助基金」接受社會捐款，還向每戶災民發放1萬元應急補助金。政府對於受到質疑的救援策略，也作了科學合理的解釋。那些「鍵盤俠」刻意發佈不負責任的謠言，企圖抹殺政府及救援人員的辛勤付出，公然踐踏全港社會集體善意，如此「惡意縱火」是背離全力救災善後的主流民意。

二是挑撥對立情緒，製造社會撕裂。火災發生後，大批市民連日自發捐贈物資，組成義工隊到場支援，本來是暖心的舉動。但部分別有用心人士卻混入其中，在現場發放黑口罩、搭建帳篷、搞簽名聯署、貼「連儂牆」、發放所謂「四大訴求」傳單等，謊稱「關愛隊趕走義工隊甚至報警」，更有甚者聽聞關愛隊接手工作後，當場把物資運送到其他地方。賑災期間，好多人都想獻出一份愛心和力量，但今次受災居民較多、情況複雜，政府有責任保護庇護中心居民的私隱及安全，確保中心的秩序及衛生，而由政府主導整個救援工作，能夠更有效率地分配資源。試問如果救人救災都要分政見顏色，又如何真正幫助災民渡過難關？

三是假借慈善之名作虛假籌款，趁機斂財並擴散負面情緒。火災發生後，社會捐款如潮湧，但有個別人士在社交平台宣稱「政府援助不足，捐款不能直達災民」等訊息，甚至推出虛假的捐款平台，讓真正需要幫助的災民錯失資源。試問，若善款被「截胡」，災民如何重建家園？若大眾情緒被煽惑，社會又如何團結救災？這些為私利而濫用公眾信任的不法分子，正是救災善後工作的最大障礙。

凡此種種行徑，都應受到道德的譴責和法律的懲治。《香港國安法》實施以來，已有效懲處危害國家安全的罪犯、遏制外部敵對勢力的干預，但仍有一些別有用心之徒伺機「搞搞震」，甚至妄想令香港重現「黑暴」陰霾。今天，我們不能讓歷史重演。正如駐港國家安全公署發聲明強調，特區政府應毫不手軟，依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為。同時，市民需擦亮眼睛、加強辨別，自覺抵制虛假信息。中央政府和祖國內地始終是香港的堅強後盾，在疫情、颱風等大災中屢次伸出援手，今次火災亦然。災難面前，我們要團結起來，悼念逝者、支援生者、重築家園，莫讓任何玩分化、搞對立的圖謀得逞。

作者李湃豐是時事評論員，香港廣州青年總會政策委員會委員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

