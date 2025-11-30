宏福苑大火．來稿｜警惕亂港勢力借災生事　堅決維護社會穩定

來稿作者：龍子明



大埔宏福苑突發火災，消防和警方爭分奪秒救援，特區政府積極做好安撫和善後工作，社區居民自發組織捐贈物資，中央政府和內地相關部門第一時間提供各種支援。然而，令人痛心的是，少數反中亂港分子卻趁機散播虛假資訊，惡意誇大救援不足，甚至捏造政府「不作為」的謠言。



在這場災難中，香港特區政府切實履行「當家人」和「第一責任人」的職責，以高度的擔當精神和行動力，組織開展救援工作。消防處、警務處、民政事務總署等各部門通力合作，爭分奪秒搶救生命和財產。醫護人員日夜堅守，為傷者提供及時救治。

社區居民自發組織起來，為受影響家庭提供食物和衣物。附近的學校迅速開放禮堂，安置暫時無家可歸的居民。許多市民自發前往捐血站，排起長隊，希望能為傷者提供即時支援。中央政府和內地相關部門也在第一時間表達關切，並提供必要的物資與技術支援。跨越地域的援助，讓受災市民感受到「一方有難、八方支援」的民族大愛。這種團結互助的精神，正是香港能夠在困境中保持韌性的力量來源。

然而，令人痛心的是，少數反中亂港分子卻趁機散播虛假資訊，惡意誇大救援不足，甚至捏造政府「不作為」的謠言。他們在社交平台煽動情緒，企圖製造社會對立。這種行徑不僅是對受災群眾的二次傷害，更是對香港整體利益的嚴重損害。歷史經驗告訴我們，每逢香港遭遇困難，總有勢力企圖趁火打劫，打着「為民請願」的旗號，實則行挑撥離間之實。市民必須保持清醒，識破這些伎倆，拒絕被利用。

香港在國家安全法治新階段的發展，標誌着「一國兩制」制度優勢的進一步彰顯。自駐港國家安全公署成立以來，香港的國安體系逐步完善，法律制度成為維護繁榮穩定的重要屏障。《香港國安法》與《維護國家安全條例》既是法律武器，也是制度保障，為香港社會提供了長治久安的基礎。這種制度設計的核心在於平衡：既要嚴厲打擊危害國家安全的行為，又要保障市民依法享有的權利與自由。

面對亂港勢力的挑釁，香港必須保持清醒，堅守法治原則。依法懲治此類行為，是維護國家主權、安全、發展利益的必要舉措，也是確保香港社會穩定的根本要求。更重要的是，國家安全與市民福祉相輔相成，只有在安全的環境下，市民的自由與權利才能得到真正保障，經濟發展與社會繁榮才能持續推進。

當前，香港正處於從由亂到治走向由治及興的關鍵時期。維護社會穩定、促進經濟發展、改善民生福祉是香港社會的主流民意。我們要珍惜來之不易的安定局面，共同維護香港的繁榮穩定。特區政府要繼續發揮主導作用，統籌做好災後重建和民生保障工作，同時加強輿論引導，澄清不實資訊，擠壓謠言傳播空間。

廣大市民要增強辨別能力，不被別有用心者蠱惑。要相信特區政府的施政能力，支持政府的救災工作。災難無情人有情，危難時刻更顯擔當。讓我們攜起手來，堅決支持特區政府依法施政，全力維護香港社會穩定，共同守護我們美好的家園。要正告那些企圖「以災亂港」的勢力：任何破壞行徑都動搖不了香港社會團結穩定的根基，任何挑釁行為都必將受到法律的嚴懲。香港的明天一定會更加美好！

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



