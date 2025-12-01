來稿｜宏福苑火災餘燼未冷　假消息謠言毒火更熾

來稿作者：裘言真



大埔宏福苑突發致命火災，造成重大人員傷亡與千餘家庭流離失所。在特區政府全力開展救援與善後之際，網路空間卻持續湧現大量謠言，從「消防處救援方式不當」、「消防員未獲足夠支援」，到指鹿為馬稱政府官員將火災責任推給竹棚，甚至渲染警方已出動六千人名防暴警察鎮壓災民和義工。種種似是而非、誇張失實的假消息一浪接一浪，若繼續任由它們在互聯網上如病毒般蔓延，不僅有機會影響特區政府的善後和援助災民工作，更會對災民造成難以癒合的二次傷害，社會大眾必須警惕。



散播假消息引起憎恨政府

趁香港發生重大災難散播假消息，顯而易見的目的就是意圖引起普羅大眾對特區政府的憎恨，從而引發社會動亂。正如駐港國安公署在11月29日發出的聲明所指，在危難時刻，有關人士罔顧事實、散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回修例風波亂局，讓香港再現黑暴至暗時刻。

炒作政務司司長陳國基在11月27日提出的「金屬棚架取代竹棚架」建議，將之曲解為「政府將火災責任推到竹棚上」一事是最為突出的例子。

「建議採用金屬棚架取代竹棚架」只是陳國基當天所提出、眾多不同調查和規管工作中的一項，原因是竹棚在耐燃方面始終不及金屬棚架，僅此而已。這裏說的，明顯是未來的改革方向，而不是為宏福苑的火災原因定調；發展局亦已在11月28日於社交媒體澄清，指「政府意圖將大埔宏福苑大火的矛頭指向竹棚架」的說法，是對政府立場的錯誤解讀，重申宏福苑大火事件仍在調查中，尚未有定論。然而，部分人士對此仍然「死咬唔放」，繼續播散不實信息，明顯是故意散播假消息，其意圖亦是昭然若揭。

造謠關愛隊與義工的對立

如果說上述曲解政府立場的手法是斷章取義，那麼以下部分例子就屬於弄虛作假了。首先是地區關愛隊相關的謠言，由於有個別關愛隊成員被發現在安置災民的庇護中心內合照「打卡」，引起市民對此並不理想的行為的不滿，而別有用心者就即時利用上述事件，不斷散播與關愛隊相關假消息。

其中一個例子，是網上有人聲稱，關愛隊報警要求在庇護中心的義工離開現場，由他們接手工作；針對上述事宜，民政及青年事務局局長麥美娟自11月28日起已多次解釋，民政事務處有責任協助所有受影響的居民，為他們提供安置服務，民政事務處要確保中心內的秩序，保護每一個中心使用者的安全和私隱，以及中心的秩序和衞生，故此庇護中心一般不會讓工作人員以外的人士進入。另外，她亦多次重申，事件中沒有人報警，警方亦已證實沒有收到有人報案。

事實上，有報警和沒有報警是一個非常客觀、基本上沒可能弄錯的事實。在網上散播類似信息的理由，就是將政府牽頭成立的關愛隊拉到市民的對立面，從而引發矛盾，其用心何其險惡！筆者甚至認為，那些散播假消息的人，根本是將災民視為自己的政治籌碼，行為絕對是涼薄和可恥。

假消息多無稽都有人相信

上述兩個例子，總算是根據「有發生的事」而創作的假消息，至於以下例子卻是最可怕的一種，完全是無中生有的「創作」。有網民在社交媒體發文，聲稱「警方已經出動六千人嘅防暴警察，已準備步槍同裝甲車，準備鎮壓打擊三千災民同義工，清晨前要清場，無論如何必須12月7日特首生日當天投票」。以為內容太過誇張失實，肯定不會有人相信嗎？錯了，有關帖文「讚好」人數超過300，「留言」也多達70個，「轉發」也有30個以上；連這種接近無稽的「故事創作」都能引起那麼多人關注，大家不妨想想，若任由假消息和謠言不斷滋生，後果會有多嚴重？

事實是，特區政府在此次大埔火災中展現出積極的治理姿態：行政長官李家超親自督導救援，迅速成立三個工作組跟進救災和各項善後工作，務求貼心照顧災民，滿足他們的需要。而在調查火警起因、蔓延原因和導致大量死傷者成因方面，由消防處牽頭的跨部門調查專組已於11月28日正式成立並召開首次會議，成員包括來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下的獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。成員於會議後，亦到宏福苑火災現場實地視察。當然亦不得不提，警方及廉政公署已先後拘捕多名宏福苑大維修工程承辦商的相關人士，在香港執法部門的高效及專業的調查下，一定可將事件查個水落石出，還死者及家屬一個公道。

別讓假消息影響社會穩定

香港近年的經歷證明，災難中的假消息從來不是「無辜的錯誤」，而是精心設計的認知武器。從2019年反修例風波的所謂「爆眼女」、「示威者變浮屍」，到新冠疫情期間大量與疫苗相關眾多不實傳聞，其本質都是通過削弱政府公信力，製造社會對立。每一條假消息和謠言背後都暗藏發布者的個人利益，現今次火災為例，明顯就是為了政治攻擊。

宏福苑的火災雖然已經熄滅，但假消息之火若不加以遏制，將燒毀社會互信的根基。特區政府每分每秒都在努力不懈救助災民，調查人員為找出真相奔波勞碌，市民大眾亦必須以理性為劍、以事實為盾、以團結社會作為最大公約數，只有如此，我們才可以真正讓災難的受害者走出陰霾，讓社會在創傷中更團結互愛。筆者深信，這正是對逝者最好的告慰，對生者最深的守護。

