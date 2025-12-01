宏福苑大火．來稿｜立法會換屆選舉仍要繼續

來稿作者：王偉傑



大埔宏福苑火災過後，特首李家超在接受媒體提問時，回答在未來幾日才會決定是否仍繼續舉行立法會換屆選舉。從納稅人的角度及環顧其他因素，特區政府應如常進行今次選舉，並讓新任的立法會議員以代議士的身份盡快投入一連串災後重建的工作。



押後選舉公帑付諸流水

火災善後無阻選舉進行

選舉事務處2025/26年度的預算為18.3億元，較去年修訂預算增加近11.6億元。任何選舉延遲都有機會令這筆公帑付諸流水，更莫說選舉延期有可能觸及茲事體大的憲制問題。

至於繼續舉行選舉會否耽誤災後跟進工作，這應由政府的組織架構圖說起。選舉事務處隸屬政制及內地事務局，其實跟隸屬保安局，救急扶危的消防處及調查火災原因的警務處可謂是風馬牛不相及，與負責樓宇安全的屋宇署也是扯不上關係。在選舉中擔任輔助角色的民政及青年事務局，相信也有足夠人力兼顧協助選舉進行及跟進火災的善後工作。教育局也正式將選舉日翌日訂為學校假期，選民在12月7日其實仍可如常投票。

有別於2020年因疫情嚴峻，為保障市民健康及公共安全而押後選舉，今次火災主要涉及宏福苑近二千戶的人數而非全港市民，一刀切將選舉押後其實並不合適。其實自回歸以來，無論是行政長官、立法會、區議會及選委會等不同類別的選舉，都是由選舉事務處擔任主導角色。誠然，如何為受影響災害在當天投票日提供適切安排應是考慮之列，但這卻無阻全港的立法會選舉如常進行。

投票率非關鍵表現指標

市民對參選人感到陌生

有輿論擔心這場奪命大火嚴重影響市民心情，有機會進一步降低投票率。在完善選舉制度下，落實愛國者治港是主軸，投票率只供參考卻非關鍵表現指標。能否牽動選舉氣氛低往往跟候選人的素質有密切關係，而非靠行政機關「力谷」。

觀乎災前各候選人的宣傳技倆，都離不開空喊口號及打告急牌的陳腔濫調，選民自然缺乏投票的動力。今次掀動七百萬港人心弦的滔天大火，其實為161名參選人提供了突出自己的平台。今屆立法會選舉其中一個最令人垢病的地方，就是廣大市民對參選人感到很陌生，提不起投票意欲也不足為奇。若能倣效以往八大電子傳媒機構舉行一次公開論壇，讓161名參選人爭先恐後為如何重建災後的宏福苑提供真知灼見，相信必定能引起普羅大眾的留意，各位候選人的素質也高下立見，當局也自然不用擔心投票率的問題。

「投票選賢能」，港人經歷這次切膚之痛後，理應更明白透過選舉篩選出能為社會帶來公義的立法會議員的重要性。特區政府何不順應民意，盡快宣佈換屆立法會選舉如常舉行，讓市民能把有能力、有擔當的賢能之士送入議會，到位後馬不停蹄處身立法會議員的崗位開展災後重建工作。

作者王偉傑是香港未來教育協會評論部總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



