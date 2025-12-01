宏福苑大火．來稿｜幼童的歡笑，是給予受災人士希望的幼苗

來稿作者：德德爸爸



在大埔宏福苑火災的陰霾下，無數家庭失去了家園，甚至失去了至親。這場災難被形容為世界上最嚴重的大廈火災，留下的痛楚難以言喻。作為一名註冊教師，同時也是兩名幼童（5歲、7歲）的父親，我深切感受到教育與家庭在這一刻的責任。



火災現場的哭喊，令人心碎。然而在城市中，幼童的笑聲卻依然存在。有人或許誤解，認為這樣的笑聲是對災難的冷漠，甚至是幸災樂禍。但事實並非如此。幼童的歡笑，純真而無邪，正是人類最原始的希望之源。

幼童的笑聲是生命的延續

幼童的笑聲提醒我們，生命仍在延續。即使家園被焚毀，親人失蹤，世界依然有純潔的笑容存在。這笑聲不是對痛苦的忽視，而是對未來的召喚。它告訴受災者：黑暗不會永遠籠罩，明天仍有光。

幼童的笑聲是溫暖的支持

在失落與哀傷中，成年人往往陷入無力感。此時，幼童的笑聲能撫平心靈的裂縫。那份天真，能讓受災者暫時忘卻痛苦，感受到人間仍有溫暖。這不是幸災樂禍，而是一種來自幼童最溫暖的支持。

幼童的笑聲是重建的力量

災後的重建需要勇氣與信念。幼童的笑聲，正是最強大的精神支柱。它提醒我們，重建不只是物質上的修復，更是心靈上的再生。當枯樹上長出幼苗，成年人便能找到繼續走下去的理由。

幼童的歡笑，不是對苦難的冷漠，而是對生命的禮讚。它是一種希望的幼苗，能在最黑暗的時刻照亮人心。作為父親，我深信幼童的笑聲能提醒我們：即使面對最嚴重的災難，香港人仍有能力同舟共濟。

作者註：冀此文能為幼童家長解除在這傷心時刻照顧幼童時產生的憂慮，亦希望社會能把幼童的笑容視為支援的力量。

作者筆名德德爸爸，是一名註冊教師。



