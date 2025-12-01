宏福苑大火．黃冰芬｜在灰燼中看見晨光　在溫暖中思考前行

在大埔宏福苑的焦土前，看着被濃煙熏黑的天空，呼吸間仍能嗅到空氣中殘留的焦灼氣味。2025年11月26日下午那場五級大火，燒毀了七棟大廈，也燒痛了這座城市的心。但在這至暗時刻，筆者也親眼見證了人性中最溫暖的光，如何一點一點照亮這片傷痕累累的土地。



火災發生後，特區政府反應迅即，消防員冒死沖入火場，當中一位更獻出了寶貴生命。民政事務總署迅速設立9個臨時庇護中心，為流離失所的居民提供棲身之所。政府成立的「大埔宏福苑援助基金」在短短幾天內籌得逾12億港元，其中社會捐款高達9億元，數字的背後是所有愛香港的人的愛心。

成立庇護中心當晚，筆者和一群關愛隊在東昌街體育館收物資、鋪床墊、分發日用品，熱心人士叫來的外賣還冒着熱氣，受災居民很有秩序地登記進場。接連幾日，在體育館外，在災區前的公園和平台上，都有市民自發組成愛心接力隊，源源不斷傳來物資，送上熱飲，陪伴仍在等待被困家屬消息的人。彼此陌生，卻在此時此刻又無比親切和溫暖。

中央政府和內地同胞的關心關懷、特區政府的統籌協調、民間的積極支援，凝聚起超越香港邊界的巨大力量。截至目前，內地大企業捐款捐物至少已逾12億港元，包括貴州群眾排長龍捐款、42萬人次透過AlipayHK捐獻累積1.8億元……一位網友的留言讓人淚目：「汶川的恩情我們永遠記得，如今輪到我們幫忙了。」這種血濃於水的情誼，在災難面前顯得格外珍貴。

在感動之餘，我們也不禁反思：救災善後之後，該如何避免悲劇重演？連日來網上輿情洶湧，希望儘快查明起火原因、檢視監管漏洞的聲音此起彼伏。火災暴露出的問題，無論建築安全、消防設施還是老舊社區改造、管理監督，都需要進一步還原真相、堵塞漏洞。

至於如何推進這些工作，除政府外，同為特區權力機關的立法會也不能缺位。第八屆立法會選舉舉行在即。新一屆立法會成立後，不僅要監督政府儘快完成災後調查，更要推動相關立法，從源頭上防止類似災難重演，政府提出的善後撥款，亦急需立法會通過。立法會換屆，恰逢其時，也迫在眉睫！

火災的煙雲終將散去，但留給我們的思考才剛剛開始。從消防員磨破雙手、公務人員日夜操勞到義工們不斷線地輪替，從內地同胞千里馳援到普通市民一句「加油」，點滴溫暖匯聚成的力量，讓我們有勇氣面對未來。

重建之路漫長，市民的急難愁盼還有很多等待解決。香港需要一個高效運作的立法會，配合政府解決民生問題，推動社會進步。讓我們化悲痛為力量，在廢墟上重建家園，在制度上築牢防線。相信「獅子山精神」就像一道光，會刺穿夜的黑暗，照亮前行的路。而我們要做的，就是攜手將這道光轉化為共創未來的實際行動。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

