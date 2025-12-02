宏福苑大火．來稿｜是時候展現自我革命的決心

來稿作者：何子煜



1984年6月22日、23日，「一國兩制」 偉大構想的提出者鄧小平分別會見香港工商界訪京團和鍾士元等香港知名人士的講話中，提出了有關「港人治港」的重要論述。他說「香港人是能治理好香港的，要有這個自信心」——這是對香港人的勉勵和支持；他又說「我们相信香港人能治理好香港」——這是中央政府對香港人的信任和肯定。大埔宏福苑火災造成重大傷亡，特首李家超宣佈為設立獨立委員會，並定下「改革」的基調。是時候為如何滿足「港人治港」的期待進行全面的「自我革命」了。



大埔宏福苑火災發生後，特區政府全力投入人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作。不過，社會對於一些救災決策確實存在一定爭議，如果有任何人說「看不見民怨」，就是自欺欺人。

除了特首提到的八個議題，整個事件還有很多值得完善的部分：火災造成嚴重傷亡，社會期望政府領袖給出確切承諾，善用公帑和善款為受災居民拆卸樓宇、用上最好的技術和團隊全速重建家園；社會期望政府能夠踐行「高層政府官員責任制」的精神，勇於承擔責任、承認不足，並肩負起亡羊補牢的使命；社會期望「關愛隊」用更好的表現來取信於民，而非在受災現場打卡，甚或與社區居民發生爭執；社會期望現屆立法會議員和立法會換屆選舉候選人，除了表達哀悼之餘，能夠積極地為受災居民想方法、跑資源、提供更多支持力量……可是，這些期望，目前仍然沒有回應。

我們不妨想像，如果當年的鄧公看到此情此景，會作何感想？我們還有沒有自信向中央政府、向全國人民、向全世界關注香港的人，交出書寫香港良政善治的答卷？

愛之深，責之切。隨着獨立委員會的出現，社會得以一同冷靜下來、痛定思痛，最重要的是要從這些不足中尋找答案。只有勇於面對存在不足的過去，我們才有機會為香港市民重建輝煌的將來，這正是獨立委員會應有的使命——推動特區整體的「自我革命」。

而這一點，正正是國家執政黨為我們留下的其中一個重要寶藏。2019年，時任中國浦東幹部學院科研部副主任王友明，發表《自我革命是中國共產黨的制勝法寶》的署名文章。當中明確提到「自我革命」是黨和人民事業成功的重要前提保障和法寶秘笈，又指出不斷改正缺點、修正錯誤，進行自我革命，才能夠做到始終從人民根本利益出發。我們有沒有意識到自我革命的責任？我們有沒有嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄？習主席的一次又一次的囑咐，值得治港者無時無刻的反思、觀照、檢討。

目前，對於宏福苑的災情，整個社會仍需要時間逐步撫平傷痕。為了告慰宏福苑遇難者的在天之靈，我們有責任「悟已往之不諫，知來者之可追」。須知道，承認問題和不足，永遠不是可恥的，反而是重建市民對社會信任的核心一步——也就是說，政府乃至於認為自己是愛國者治港團隊一員的各界人士，仍有時間和空間可以進步。

筆者認為，政府領袖是時候重拾魄力，堅定地承諾為居民重建家園，各個界別的立法會議員、候選人和社會賢達，亦要提出幫助災民的答案。同時，全政府、全社會亦要齊心協力、凝聚共識，善用今次獨立委員會的出現，堅決開展「自我革命」的大工程，不但為事件總結歷史經驗及教訓，亦乘勢對於如何優化管治力量進行全面的反思。

只有這樣，愛國者治港團隊才能掌握改正的主動權；只有這樣，市民才會在「愛國者治港新時代」收穫幸福感和獲得感；只有這樣，香港才得以真切遠離小部分用心不良的人「以災亂港」的風險；只有這樣，「一國兩制」的行穩致遠才能夠呈現政治上和政策上的強心針。

作者何子煜，是公共事務顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

