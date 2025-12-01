宏福苑大火．舊住戶來稿｜懇請鍵盤戰士　考慮災民感受

大埔宏福苑大火實在令人心痛。筆者早年曾是宏福苑宏昌閣的住戶，雖然多年前已搬離，但單位依然保留。這幾天因事經過宏福苑，看到昔日的住處被大火燒毀，眼淚不自覺地流了下來；但為了不讓家人擔心，只能強忍悲痛。



災難過後，看到香港與內地不同企業、本地與國際民間組織的捐獻，以及社交平台上流傳的短片，細數過去香港對內地的援助，而今次則反過來希望能幫助香港災民。有些曾經受過香港捐助的鄉親，一聽說香港有難，即使身上僅有幾百元，也慷慨解囊。香港各界前往獻花的長長人龍，讓人真切體會到「災難無情，人間有愛」的深意。

然而，在感受各界愛心的同時，也目睹了一些人的冷漠。星期三晚上，當大火尚未受控、仍在蔓延之時，社交平台上竟有人發問為何不出動警方水炮車滅火、為何深圳消防要前來支援，甚至表示不需要內地企業捐獻等言論。這讓人真切感受到何謂「政治大過一切」——一邊口口聲聲說愛香港，一邊卻不斷藉機挑起仇恨，成為鍵盤戰士。

他們在網上發表言論時，是否想過社交平台上可能有受災民眾？是否想過，當災民看着家園陷入火海、焦急等待親友消息、在網上求救時，看到這些近乎嘲諷的言論，會是何等感受？此時的受災民眾，只希望能多一雙手、多一條水管、多一樣工具，多一分希望。

在網上發表這樣的言論，真的是為香港好嗎？真的是為災民好嗎？

事情的責任當然必須追究，相關單位也應接受問責。但真心希望各方能先放下成見，集中處理災民的迫切需求。無論是承建商使用發泡膠的責任、工人有否吸煙引致火災的責任、前業主立案法團涉嫌貪污的問題、當屆業主立案法團的監管責任，還是政府部門的巡查責任，都必須一一查明。

但在發表意見之前，懇請大家先考慮災民的感受，放下成見，以更公正、理性的態度看待事件。

作者是一名受火災影響的普通市民。



