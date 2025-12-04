宏福苑大火．香江平｜以真相告慰亡靈　以改革守護安全

烈焰無情，人間有愛。香港大埔宏福苑大廈的一場大火，讓159個鮮活的生命永遠定格在那個悲痛的時刻。面對這場突如其來的災難，習近平總書記第一時間發出慰問，對遇難人員表示哀悼，向家屬和受災群眾傳遞溫暖，要求努力把火災傷亡損失降到最低。香港特區政府扛起責任擔當作為，向香港社會傳遞著調查到底、追責到底的堅定態度——既要為逝者討回公道，也為生者築牢安全防線。



災難面前，守望相助是最堅實的力量。中央政府的關切從未停留在言語，連夜調度的應急響應、多部門緊急聯動、隨時待命的內地醫療與消防技術團隊，彰顯着血濃於水的同胞深情，為香港撐起了最堅實的後盾。香港特區政府迅速啟動應急機制，消防隊員逆行沖鋒，救護人員爭分奪秒，民政與社福系統全線發力。社會各界紛紛伸出援手，志願者自發送餐送水，企業捐出急需物資，社區中心敞開大門接納災民。

這份危難中凝聚起的磅礴力量，正是獅子山精神的生動詮釋——沒有豪言壯語，只有一句「香港是我們共同的家，要一起扛」的質樸擔當，讓無情的大火中湧動着溫暖的人間大愛。

逝者安息，離不開真相與公義的昭彰；生者堅強，需要責任與改革支撐。這是全社會最關切的核心，也是特首李家超反覆強調的重點。他明確表態，要化悲憤為改革力量，打破利益藩籬，不論涉及任何人，都一律問責到底、追責到底。

12月2日，李家超怒斥一切以災亂港行為，他鄭重強調，「我不能容忍任何犯罪，特別是利用香港當下悲劇來犯罪的任何人，敢破壞這一努力，踐踏社會承諾的人，我都會確保正義得到伸張。」目前，調查及規管工作組馬不停蹄徹查真相，消防處牽頭的跨部門專組深入探究事故原因，警方已拘捕21人。調查證實，裝修工程中不合規非阻燃圍網與合規圍網魚目混珠，再加上大量易燃發泡膠的使用，是火勢迅速蔓延的關鍵。

這樣的真相讓人心痛，也更顯追責的重要性。社會可以給調查多一點時間與耐心，相信在各方的全力推進下，所有責任人終將被繩之以法，真相必將水落石出，公義終將得以伸張。

大火也暴露了香港建築維修工程從施工到監督的系統性漏洞，從安全標準到日常維護，從利益關聯到監督機制，諸多環節的缺漏亟待糾正。而系統性改革的推進，離不開香港立法會的有力支持。即將到來的立法會選舉，關乎香港未來的發展方向，關乎民生福祉的保障力度。相信香港市民一定能夠秉持公心、激發責任，選出有擔當、有能力、有情懷的立法會議員，讓立法會成為推動改革的堅實力量，助力香港破除發展難題，完善安全監管體系，築牢城市安全防線。

159條逝去的生命，是香港社會難以承受之痛，更是倒逼改革的深刻教訓。逝者已矣，我們唯有以真相告慰亡靈，以改革守護安全；生者當強，唯有秉持團結之心，凝聚奮進之力。有中央政府的堅定支持，有特區政府的責任擔當，有香港社會的眾志成城，有灣區一體的守望相助，相信香港一定能走出陰霾，在傷痛中汲取教訓，在改革中築牢安全防線，讓逝者安息，讓生者安心，讓香港的明天更加安穩有序、繁榮向好。

作者筆名香江平，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



