馮煒光｜齊投票，推改革

大埔宏福苑一場無情大火，奪去了以百計生命，以千計災民受災，全香港都感受到傷痛。大火無情，人間有情。我們看到在火災時和火災後的人性光輝和市民的溫情。我們也看到消防員全力救災，捨身救人，甚至有消防員不幸殉職，令人神傷。我們也看到如港澳辦文章所言的特區政府的全力應對。誠如港澳辦文章所言：「行政長官和特區政府對事故的快速有力響應和積極有效處置，充分體現作為『當家人』『第一責任人』的擔當和勇毅。」



我們全香港都應團結一致，攻堅克難，抺去眼淚，堅毅前行；這才是對不幸罹難者和受災者的最好的回應。因此，香港亟需改革，而改革需要夥伴，需要有魄力的人才一起推動，需要擁有公權力的人去和應。這便是我們要積極投入12月7日立法會選舉的原因。

我們可以悲傷、悲憤以至痛不欲生。但我們不能只停留在心中這份痛，我們必須為防止再有類似災害作準備。否則，問題一日不解決，難保我們又遇上不同的災難。香港是繁榮的國際大都市，但這並不代表我們可以不居安思危，不致力改革。因為隨着城市的發展，有些老問題可能未有效解決，有些新問題也會隨環境改變而浮現。這便是管治的難處。

我們必須「苟日新，日日新，又日新」。香港必須能勤於省身和不斷革新，這樣才能應對一個又一個的新挑戰。投入12月7日的立法會選舉，選出積極支持改革的立法會議員，便是香港應對未來挑戰，防止災害再現的最佳做法。

一些不想香港好的人，自然不希望12月7日選舉辦得好。他們會吃災民的「人血饅頭」，「消費」災情，濫用市民的同情心，把「政治火」燒向特區政府。真正愛護香港的人，不應讓他們得逞。

我們可以為災民而痛，為大火而怒，為制度不足而悲；但我們也應認清現況，如果香港不能往前行，不能深化改革；我們便不能有效避免日後再有類似事情。因此，積極投入12月7日的選舉，盡公民責任是推動整個香港向前行和深化改革的重要一步。

今次大火是對香港的一個警鐘，而且是代價巨大的警鐘。我們這個城市確實有不足的地方，我們為了這個家，必須一起盡點力。希望大家能化悲傷為力量，讓特區政府覓得好的改革夥伴，為我們建設更美好的香港﹗

作者馮煒光是全國港澳研究會會員，特區政府前新聞統籌專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



