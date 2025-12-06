立法會選舉．楊莉珊｜12月7日——為香港災後復原投下關鍵一票

12月7日，第八屆立法會換屆選舉即將如期舉行。這次選舉不僅是香港社會政治生活中的一件盛事，更是「一國兩制」方針下香港民主發展、良政善治進程中的關鍵一步，承載着香港在大埔火災後推動制度創新和治理變革的歷史任務，凝聚着全體市民對繁榮穩定、安居樂業的共同期盼。



宏福苑的悲劇，是一場刻骨銘心的警示。它昭示着，安全絕不可為任何事物讓步，任何監管的疏漏都可能帶來無法承受的代價。面對逝去的生命，悲痛之後，唯有深刻反省與堅決改革，方能告慰逝者，不負生者。

大埔火災的慘痛經歷，為香港社會敲響了深刻的警鐘。這場突如其來的災難不僅奪走了寶貴的生命，更暴露了城市安全管理、公共設施維護以及危機應對上的制度性缺陷。面對如此沉重的教訓，立法會議員的履職重心亟需轉型，從過往過度聚焦政治爭議，走向以民生為核心的務實治理。

新一屆立法會應當建立民生導向的履職新模式，將公共安全、社會保障、城市治理等議題置於優先位置。具體而言，首先要加強公共安全立法，完善消防、建築及危機應變的制度框架，確保城市能在突發事件中迅速反應。其次，應推動社會保障體系的優化，尤其是針對弱勢群體的支援，讓災後重建不僅是物質層面的修復，更是社會信心的重建。再次，城市治理需要更透明、更高效，透過數據化管理與跨部門協作，提升政府在防災、減災上的能力。

「悟已往之不諫，知來者之可追。」承認制度漏洞與執行短板並非可恥，反而是重建社會信任、凝聚前行力量的起點。無論是政府還是社會各界，都需以此次事件為鏡鑒，勇於擔當，推動一場刮骨療毒式的系統性革新。這要求打破利益藩籬，建立統一、嚴苛且被有效執行的安全標準，並強化全過程問責，讓每一條規範都成為不可逾越的生命紅線。當下，重建之路艱辛漫長，市民的急難愁盼猶在眼前。這亟需一個高效、務實、真正以民為本的立法會，與特區政府同心協力，將痛定思痛的決心，轉化為堵塞漏洞、完善法制、強化監督的具體行動。

12月7日投票日，是落實「愛國者治港」原則的生動實踐，是確保立法會高效運作、支持特區政府依法施政的制度保障，也是凝聚社會共識、彙聚發展合力、共同謀劃香港長遠發展的歷史契機。廣大市民依法行使選舉權，投下的每一張選票，都飽含對未來的期許，是推動香港向前邁進的堅實力量。

立法會選舉提供了一個公開、公平、公正的場合，讓不同界別、不同階層、不同背景的市民，通過手中的選票，共同表達對香港未來發展的願景，共同選擇能夠代表民意、服務社會、推動進步的立法者。這個過程本身就是彌合分歧、尋求最大公約數、形成發展合力的過程。通過選舉，社會的注意力從無謂的政爭內耗，重新聚焦到發展經濟和改善民生這一香港當前最緊迫、最重要的任務上來。

推動經濟高品質發展與融入國家大局。​ 經濟發展是香港的立身之本。當前，國家「十五五」規劃為香港明確了「八個中心」的定位，粵港澳大灣區建設縱深推進，為香港帶來了前所未有的歷史機遇。立法會需要推動香港更好地對接國家戰略，在金融、創科、航運、貿易等領域強化自身優勢，同時補足短板。這意味着，立法會議員不僅要是本領域的專業人士，更要具備國家視野和國際眼光。

立法會選舉是香港市民行使基本政治權利、參與社會管治最重要的途徑之一。廣大選民積極登記、了解候選人、參與投票，不僅是履行公民責任，更是直接參與塑造香港未來的實際行動。每一張選票，都承載着選民對香港未來發展的思考與期望。立法權來源於民，必須用之於民。議員應緊密聯繫各界群眾，特別是基層市民，真誠傾聽他們的心聲，切實反映他們的訴求，推動解決他們關心的急難愁盼問題，讓發展成果更公平地惠及全體市民。

當前，香港正處在從向好發展到實現更大飛躍的關鍵時期。第八屆立法會選舉，正是在這樣充滿希望又任務艱巨的背景下舉行。它不僅僅是一次人事更替，更是一次發展思路的集中展示，一次社會共識的深刻凝聚，一次面向未來的全民動員。一個更具代表性、專業性、建設性的新一屆立法會，將與特區政府和衷共濟、良性互動，共同提升治理效能。

展望未來，香港的前景光明而廣闊。東方之珠的璀璨光華，源於其法治精神、自由開放、專業理性、拼搏進取的核心價值，更源於其與祖國血脈相連、休戚與共的獨特優勢。即將投下的每一張選票，都是對這核心價值的堅守，對這獨特優勢的強化，對香港美好明天的堅定信心。

