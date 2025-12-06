立法會選舉．來稿｜溫情之下，更需彰顯制度韌性

來稿作者：梁雅琪



一場突如其來的大火，讓這個冬天的香港沉浸在悲痛之中。宏福苑的花海、卡片和蠟燭寫滿了不舍與思念。但如果把視線抬起一點，我們會發現，在廢墟之外，還有很多溫暖的光——那是一個個普通市民的身影。



有人在濃煙中挨家挨戶敲門，把「快點走」當成對街坊最後的叮囑；有人明明自己親友失聯，仍然守在悼念涼亭，幫人整理鮮花、扶着哭倒的陌生人；有人熬着通宵，在物資站搬水、分飯、登記需要幫助的長者；有人抱著電腦連夜做出「報平安」APP，讓一個個名字從「失聯」變成「安全」；有人來自不同族裔，端着熱茶、湯麵，說「香港是home，家人有難一定要幫」；還有人舉着「Free Hug」的牌子，給忙到快撐不住的義工一個擁抱……

一個個看似微小的舉動，連在一起，就是這座城市最真實的底色——互相扶一把，不計較身份，不計較付出，只想着「我還能多做一點」。

這就是這個社會的韌性。不是一句口號，而是在最困難的時候站出來，把事頂住，把心撐住。

當然，要真正避免類似慘劇再次發生，光靠這份「頂住」的勇氣還不夠，還需要制度層面的及時補課和不斷完善。樓宇的防火設計、工程的監管標準、屋苑的維修安排、緊急應變的預案……這些都牽涉複雜的法規、預算和長期執行機制。這類深層次的安全課題，已超出義工和社福機構所能獨自承擔的範疇。

這段時間，特區政府行動迅速，已經宣布成立由法官主持的獨立委員會，全面檢視起火原因、外牆棚網、安全物料、監管制度等八大問題；警方和廉政公署同步展開刑事與反貪調查，涉及使用不合規材料、工程圍標等指控；社會福利署啟動「一戶一社工」機制，配合特別補助金和臨時安置安排；精神健康諮詢委員會與相關部門提供精神健康支援。這些舉措，回應了市民「要交代、要改進」的期待，在短時間內為災民搭起一套基本生活與情緒支援的托底保障，也為下一步的制度完善打下基礎。

但要把調查結論真正變成新的規定、變成可以長期守護每一棟樓每一個家庭的安全網，就離不開一個能夠履行職責的立法會。制度的韌性，需要通過政治程式來完成——要對法例提出修訂、撥出必要的資源、持續跟進落實；要把這次火災暴露出來的問題，一條條對照梳理，一項項變成可執行的制度安排。

這也是為什麼，在這樣的時刻，立法會選舉並不僅是照常舉行的一項程式，還是一次把民間善意和責任心導入制度管道的良機。

選舉的意義，不在於誰的口號更響亮，而在於選出一批為民實幹的立法會議員：願意花時間鑽研樓宇安全、工程監管、應急管理等複雜難解的議題；願意傾聽災民和前線人員的意見，把一線的經驗帶進會議室；願意在預算和法例上優先考慮「怎樣讓香港更安全一點」……

在花海前默默鞠躬的人，在風中送上一杯飲料的人，在電話那頭耐心安撫情緒的人，在電腦螢幕前幫陌生人登記報平安的人，他們不一定會站到鏡頭前，卻也是這座城市有力的支撐。對很多未必能到前線的市民來說，也許做不到衝進火場，專業還不能立刻派上用場，但仍然有一種很實在的行動可以做——就是在12月7日選舉日，走到票站，用手上的一票，支持特區政府建立完善一套更有能力守護這座城市繁榮與安全的制度安排。

每一個選民，都是香港這個家園的持份者。有人說：「雖然一票聽起來好像很少，但是積少成多，就會變成一個可以推動香港改變得更好的力量。」這一句話，說出了很多人的心聲——沒有人可以單獨扛起整座城市，但每個人都可以為前進的方向出一分力。

真正愛香港，就真心投一票。這一票，是為了讓立法會更好地聽民聲、聚民智、解民困，讓立法會在專業和效率上都更上一層樓，推動香港長遠發展。這一票，是把我們在火場邊看到的勇氣和溫情，延伸到制度當中，讓守望相助不只存在於災難當天，而是寫進這座城市的現在和未來。

願我們用這一張選票，讓制度的韌性與社會的韌性相得益彰；願我們用這一份溫柔而堅定的選擇，讓這場大火留下的，不只是傷痛，還有推動香港向前的力量。

作者梁雅琪是全國港澳研究會會員。



