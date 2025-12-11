宏福苑大火．來稿｜每位候任議員都應關注災後心理支援

來稿作者：陳尚懿



行政長官李家超早前宣布如期舉行2025年立法會換屆選舉時，提及期望新一屆立法會議員盡早投入災後支援及重建等工作，確保社會穩定及經濟發展。災後的心理支援需要長時間進行，如今立法會選舉已經完成，諸位候任議員理應重點關注有關議題。



大埔宏福宛大火已致160人遇難，各界表示沉重哀悼。同時，我們也要關注「留下來的人」情緒健康需要。香港偶有這層級的災難，無論是親友或是大眾，都會受到不同程度的情緒影響，甚至形成長期的無形傷患。

以日本福島核事故為例，厚生勞動省於2012年9月至翌年6月訪問了福島、岩手及宮城三縣的兒童，發現有兩成八兒童出現抑鬱及焦慮，每四位就有一位需要接受精神治療。由此可見，每逢災後，各界需要關注學童精神健康，跟進他們災後幾年的身心發展。

除了學童之外，各年齡層的精神健康也極為重要。福島縣地方一份研究指出，福島核事故所衍生心理壓力或其他精神症狀致死的人數，高過因核災相關直接傷害而死的人數。福島災後心理健康中心亦發現，自2012年起，因情緒狀況而尋求諮詢的民眾也提升了50%。日本福島核事故提醒我們，需要及早為受災居民提供情緒支援，以免悲劇發生。

美國911恐怖襲擊事件也出現同類情況。2008年，美國紐約巿衞生部表示，至少有7萬人患上創傷後壓力症。2021年，世貿中心健康狀況登記系統最新數據顯示，近兩成生還者仍因911恐襲而出現精神困擾。這些災難事件令我們明白，創傷將會長期影響個人身心發展。

一談及「精神健康」這議題，不少人可能會想到這只是社福、醫護，教育界需要關注的議題，但「精神健康」不是單純某個界別的事務，而是與全港市民生活日常息息相關。這次災難事件影響到的也不只是大埔宏福宛的居民，事實上，居住不同地區及從事不同行業的市民都受到不少影響。因此，每位候任立法會議員，都需要關注災後重建的心理支援。

大埔宏福宛原居民移師到不同過渡房屋、青年宿舍或酒店，但這不會是長遠之舉。當居民日後被安排搬至不同居域長住時，社區支援至關重要。受災者固然需要增加自身心理韌力，但社會各界也需要令他們感受到有外在支援，讓他們看見改變的希望，就能減少一定心理負擔。新一屆立法會可以透過在不同區域和界別的網絡，收集受災居民和不同持份者的意見，從而提出更切合居民實際需要的支援措施和善後方案。

作者陳尚懿是自發學生組織「同行鳥」創辦人，關注大眾精神健康。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

