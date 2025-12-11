宏福苑大火．來稿｜熱情消退的傷害

來稿作者：周華山博士



災難心理學研究發現，關懷災民的熱潮往往短暫，而不少災民卻在兩三個月後才情緒爆發。如果支援急速下降，會造成「二度傷害」，使受創者更感孤立，創傷更難修復。



國際創傷壓力研究學會（ISTSS）指出，災後幾周內處於「功能麻木期」，災民急於處理實際問題，例如搬遷、葬禮、家庭分工、醫療與保險，需要身心強撐，壓抑情緒，直到生活稍穩，悲傷和內疚等情緒，才真正冒出來。創傷學者Bessel van der Kolk指出，情緒崩解往往不是災後當下，而是在生活恢復秩序後數周才爆發。

美國心理協會（APA）的研究顯示，災後首兩周是義工與物資支援高峰，但之後熱度通常迅速下降，災民的抑鬱和創傷症狀急升，外界卻已退場，災民倍感孤單，甚至絕望。

創傷研究權威Judith Herman強調，災後初期大量關懷，讓受害者感到被看見，但當社會熱度消退，「被遺棄感」往往比創傷更折磨。

困境不可怕，困境中的孤單才最可怕；而持續的關懷，正好是創傷復原最關鍵的環節。

大埔火災兩個月後，接近農曆新年，節日放大效應加劇喪親痛楚，衝擊更大。因此我們值得關懷：

1. 長期支援視角：社福機構需規劃三至六個月支援，如探訪、情緒支援，避免資源集中於前期。

2. 避免過度承諾：避免「隨時找我」的空洞承諾，不如提供「明天散步、周末吃飯」具體支援。

3. 尊重災民需要：放下自身期望，容許災民以不同方式表達與回應，避免過度熱情而造成壓力。

4. 節日情緒預備：農曆新年前加強心理支援，可由不同機構輪流提供支援網絡，使支援不中斷。

5. 長期具體支持：受災者需要的是小而持續的陪伴，如定期訊息、探訪、陪診、協助孩子功課。

6. 加強後續關懷：政府與社福界可在第二至第四個月間加強外展，避免悲傷在無人察覺下擴大。

7. 媒體持續跟進：媒體關心受災家庭，讓災民在低潮期收到有力支持，避免社會記憶迅速消失。

創傷康復，不是短跑，而是持續陪伴。災後初期的熱情珍貴，但若後期支援消逝，會令創傷者更孤單。唯獨長線、踏實的陪伴，才讓災民確信生命有愛、人間有情，這正是創傷有效修復的堅實基礎。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



