宏福苑火災．來稿｜溫情守護，重建家園：一戶一社工切實支援災民

來稿作者： 裘言真



大埔宏福苑火災發生至今接近三星期，特區政府的支援和善後工作不曾停下，由為災民提供現金支援和心理支援，到物色臨時住宿，解決受災者的燃眉之急，再到為受影響家庭重建家園，各項工作正有序全速推行。眾多支援工作中，由社會福利署提供的「一戶一社工」是串連各方各面服務的重要環節，是確保針對如此眾多受害者的不同援助領域得以有序安排，且每個家庭的獨特需求能夠得到妥善解決的關鍵。



「一戶一社工」為災民提供最貼心服務

據勞工及福利局局長孫玉菡所說，「一戶一社工」設立的目的，是希望提供最貼心、最好的支援給受影響的1,900多戶家庭，政府希望通過相關服務，讓災民可以盡快重回比較順暢的生活。 根據政府現行安排，「一戶一社工」不設限期，可因應居民個人需求，讓指定的社工擔當每一戶的特定對口，針對每名居民不盡相同的需要，為他們提供所需要的支援和協助。孫玉菡強調，負責的社工是最前線接觸點，背後有整個團隊支援，包括醫管局及社福系統的人員，相信落實「一戶一社工」能「實實在在」幫助宏福苑居民。

此外，為了更好照顧宏福苑災民的各項需要，政府除了安排「一戶一社工」作爲特定對口外，府亦為每戶受影響居民安排另外兩名公務員，由他們與社工組成「小專班」支援居民，提供一站式服務，如統合政府資訊、填表申請津貼等。社會福利署署長杜永恒表示，三位成員會互相通訊，居民一旦聯絡不上社工亦可聯絡另外兩名公務員，至今已有超過6,000名公務員加入計劃。

政府全面支援前線社工

換言之，負責的社會福利署社工絕不是「單打獨鬥」。此外，社署亦會每天整合和更新包括住宿安排、經濟援助等方面的訊息，統一發放予前線社工，讓他們掌握最新資訊。與此同時，社署亦已簡化工作程序，便利社工的工作，同時時刻留意同事的反饋，包括透過不同渠道緊密溝通，了解前線社工的工作情況和需要，致力為他們提供所需協助。

對於擔任「一戶一社工」的每一位社署前線社工，筆者心懷無盡的敬意：在災民最無助、最需要支援的時候，他們一方面在百忙之中仍然盡力釋除災民的疑惑，為流離失所的受災者提供最實用的資訊，解決他們的問題；另一方面，亦充分發揮自身專業，在溝通過程中識別出情緒受困擾或需要政府提供額外支援的人士，讓他們可以得到適切照顧。社署社工們的努力，大大緩解了災民們的徬徨和無助感，讓他們明白，儘管他們因為火災而痛失家園，惟包括政府在內的全體社會，一定會積極伸出援手，讓災民們充分明白自己並不孤單。

一人多走一步回應災民需求

負責「一戶一社工」的社工們，工作異常繁重，當中有部分偶爾感到吃不消，其實亦屬自然。但即使如此，他們始終十分記掛受影響家庭的需要。社署社會工作主任陳蔚昇接受傳媒訪問時分享，面對遇難者經大火後的震撼場景，社工堅持「先穩身心再談輔導」，陪伴家屬並給予支持。同樣奔走於前線的助理社會工作主任郭為家，手上正跟進一個三人長者家庭的個案，火災發生時，三人身處海外，從新聞中得知居所付之一炬，雖然當時三人尚未返港，社署仍立即透過「一戶一社工」聯絡他們，並親赴郵輪碼頭接船，一站式安排他們到酒店與家人團聚、整合資訊，陪伴他們逐步重建生活。

從情緒支援到生活所需，從此時到往後，社署與負責的公務員團隊一直守護在災民身旁，發揮最堅實的專業力量。對於個別災民反映，有些時候未能即時跟負責的社工聯絡，又或者社工未能立即提供所需的資訊，筆者希望災民能體諒社工們，社署的社工除了跟進宏福苑個案，同時亦需要兼顧服務社會上其他求助的個案；但正如政府官員所承諾，「一戶一社工」安排是沒有限期的，希望大家互諒互讓，政府一定會繼續照顧災民需要，為大家提供貼身和貼心的支援。

安置災民單位供應充足

近日有報道指，部分災民居於酒店已超過兩星期，短期內或要遷出，對此感到無助；另有居於粉嶺NGO旅舍的災民，短期內就必須遷出，致電「一戶一社工」查詢，亦未能徹底解決問題。對此，筆者想指出，事實上政府可供長期安置受影響居民的單位仍有一千餘個，足以滿足需要；民政及青年事務局亦已跟酒店業界溝通，經磋商後，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安 。政府會透過「一戶一社工」發放相關資訊，並繼續安排災民參觀不同可供即時入住的單位，務求讓居民能夠早日安頓下來，入住較長期使用的單位，災民不用憂心。

「一戶一社工」乃創新安排 社會應對予以支持

「一戶一社工」是一項針對宏福苑火災這種特殊情況而提出的嶄新安排。試想，假若沒有「一戶一社工」這種積極和主動的援助安排，災民要四處奔走、獨自面對種種問題，孤立無助的心情可想而知。隨着計劃有序進行，相關經驗不斷累積，社署因應實際情況適時調配資源及作出調整，即使出現不暢順的情況，相信都可迎刃而解。災民與負責社工面對面溝通和傾談，是建立彼此間信任和更有效地解決其問題的最好方法。社會應對社署的專業社工團隊有信心，受影響的1,900多戶家庭在社工及公務員組成的「小專班」協助下，定可走出陰霾和窘境，最終重過正常生活。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



