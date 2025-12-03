大埔是大埔人的家　宏福苑災後路艱巨

大埔宏福苑五級大火後，政務司副司長和財政司副司長分別領導工作組推展支援善後工作。一萬元現金的應急補助金，五萬元的生活津貼，籌集到至少12億元協助居民重建家園⋯⋯應急舉措固然到位，但重建家園不只是樓宇建築。正所謂心安才能為「家」，更何況宏福苑有其人口結構，涉及深厚的社區網絡。無論是短期安置抑或解封後的工作，最大挑戰在於「家」這一個字。



大埔安置供不應求

副財政司長黃偉綸透露，已安排超過1,500名居民入住過渡房屋、青年宿舍或酒店，並承諾提供逾2,000個可供長期免租居住的單位。從總數上看，這是足夠安置宏福苑1,800多個家庭住戶的。然而，正如黃偉綸也指出，目前以大埔區入住率最高。位於汀角路船灣的過渡房屋「善樓」160個單位於上周五已經住滿，入住人數達400，大埔公路大埔滘段「策誠軒」也有不少人入住。兩者一個在大埔東北，另一個在東南，已經不算接近大埔市中心，但也如此多人選擇，說明了留在大埔區始終是居民的首選，關乎生活方便以至是心理安全感。

宏福苑落成至今40多年，許多住戶是兩代人甚至三代人居於屋苑。他們在大埔名副其實土生土長，舊街坊相知相交數十年。對於上班族來說，跨區工作通勤或許是常態。然而，佔宏福苑逾三分之一人口的65歲或以上居民，習慣了在廣福商場一帶飲茶，在區內相熟的診所看病，與老友在公園閒話家常。跨區對於他們而言，是失去了整個生活圈子、社交網絡和心理依託，這是交通津貼也無法解決的疏離感和失落感。

跨區生活影響心理

至於學生跨區上學，當局當然可以提供交通津貼，甚至是協助轉校，但這意味他們在承受火災陰影的同時，還要重新適應一個全新的校園環境、建立全新的朋友圈。這對正處於成長期的青少年人，恐怕也是另一重負面情緒負擔。創傷後遺症已經是毋庸置疑，如果離開熟悉的社群，每天日常經歷跨區的奔波，心理影響值得正視。

所以在警方的三至四星期調查結束、解封現場之後，長遠挑戰才真正開始。樓宇結構即使安全，但維修是否就能夠讓居民安心重新入住？拆卸重建或許是最徹底，過百人在宏福苑無辜失去生命，對於居民以至任何人來說，它也會是心理創傷。居民如何能心安地遷回大火現場？如果將宏福苑改建，例如好像倫敦格蘭菲塔般成為紀念設施，那麼未受火災波及的宏志閣居民是否也必須隨其他人一起搬離？

及早規劃重建家園

居民現已分散於不同的臨時住屋，基本上已經難以再聚在一起商討未來去向。如果要將整個屋苑重置，哪裏的居屋項目會最切合多數人的意願？未來的公營房屋主要在古洞北和粉嶺北，其中古雋邨和鳳凰嶺邨預計明年首季將有第一批公屋落成。但長遠離開大埔又會否是居民所願？經歷了傷痛的居民可能已經乏力無助，如何才能讓他們主導長遠安排？

須知道，大埔作為1970年代尾發展的新市鎖，有着獨特的社區文化。比起其他地區的人口流動，或者仕紳化、中產家庭從外區搬入，大埔人很多都是一住幾代，社區聯繫強而人情味濃。大埔背靠山、面向海，公園多，跑步、踢足球的風氣盛。街坊在區內碰頭「熟口熟面」，大埔人自豪較為純真、樸實。這也是為什麼目睹宏福苑的大火，其他大埔人心中的情緒震撼也是很大的。

大埔人能否留在大埔？粉嶺看似只是相隔了兩個火車站，但新發展區的位置並不便利，又是否可以接受？相比起短期應急和中期需要，重建或者重置縱然是長遠考慮。但正因為涉及長遠安排，規劃更應該周全考慮。單位即使在數字上足夠，津貼和善款可能不缺，但單憑這些是不足以給宏福苑災民重建一個「家」。