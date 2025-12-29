來稿｜為香港現代物流出謀獻策：從綠色物流到低空經濟

來稿作者：于承忠博士



香港一直以國際航運中心和航空樞紐自居，但在全球供應鏈重構和地緣政治角力加劇的背景下，這一地位正面臨前所未有的挑戰。未來數年，香港能否在新一輪競爭中保持優勢，關鍵在於能否抓緊綠色物流、低空經濟及大宗商品物流等新興領域所帶來的機遇。這不僅有賴政府擔當更積極的規劃角色，同時亦需要業界、學界及其他持份者共同出謀獻策，合力推動本地物流業升級轉型。



綠色航運是維持樞紐地位的關鍵戰場

氣候變化已成國際社會的廣泛共識，國際海事組織（IMO）等機構近年持續收緊航運排放及環保相關規管。全球航運業正經歷一場勢在必行的「綠色革命」，包括使用低排放燃料、提升能源效率及改善港口操作等。作為世界級港口，香港若在這場轉型中裹足不前，勢必被競爭對手拋離。

事實上，鄰近的國際航運樞紐如新加坡，已率先在綠色甲醇、液化天然氣（LNG）等替代燃料的加注基建方面作出部署，希望建立完善的綠色燃料供應生態。香港若仍然固步自封，只滿足於既有優勢，而缺乏具體的綠色發展路線圖，將不僅面臨被邊緣化的風險，更可能逐漸喪失作為國際船舶首選掛靠港的吸引力。

因此，香港有必要全力推動並落實一套具前瞻性的綠色航運發展藍圖。這套藍圖應包括在本港港口積極研究和規劃提供多元化綠色燃料補給服務，並從供應源頭入手，吸引相關能源及技術企業在港落戶。另外，政府亦應透過稅務、融資、土地及監管等政策工具，為業界投資綠色船舶、環保設備及創新技術提供誘因。這些措施一方面是香港作為國際城市在環保責任上的承擔，另一方面更是維持本地航運業核心競爭力的一場關鍵戰役。

數碼轉型與低空經濟可重構物流生態

新冠疫情對全球供應鏈造成嚴重干擾，傳統物流模式的局限因而暴露無遺。例如，資訊未能實時互通、運作流程過於依賴人手、缺乏足夠的透明度及追蹤能力等問題，都大大削弱了供應鏈的韌性。同時，疫情亦突顯數碼化在提高效率、保障穩定運作和加強風險管理方面的重要性。

香港物流業雖然擁有深厚基礎及扎實實力，但在數碼技術的廣泛應用方面仍有顯著改善空間，特別是在中小企業層面。現時，部分單證處理仍未完全電子化，貨物追蹤系統的智能化程度亦參差不齊，倉儲及配送環節的自動化水平亦有待提高。如果香港要在現代物流競賽中保持領先，推動數碼轉型必須成為重中之重。

香港在這方面應努力扮演行業數碼轉型的「超級聯繫人」角色。一方面，政府和相關機構可協助降低中小企業採用新科技的門檻，包括提供資助、技術支援和示範項目；另一方面，應積極推廣「社區港口系統」（Port Community System，PCS）等關鍵數碼基建，打通海運、空運、陸運，以及倉儲和報關等不同環節之間的信息孤島，使物流鏈各方能在同一平台上實現數據互聯互通。

透過廣泛應用PCS，不僅可以大幅提升整條物流鏈的運作效率，減少重複工序和人為錯誤，亦有助企業累積和利用貨運數據，從而在融資談判和風險管理上掌握更大主動權。從長遠來看，這將有助鞏固香港作為大灣區乃至全球高端物流服務中心的角色，並吸引更多高增值貨物選擇經香港集散。

在數碼轉型的基礎上，新興的「低空經濟」亦為香港城市物流帶來新可能。低空經濟涵蓋無人機配送、低空載人運輸和相關基建等，能在特定場景下大幅縮短運輸時間，並提高偏遠地區的物流覆蓋度。如果香港能夠結合智慧物流平台，在合適的區域試行低空貨運試點項目，並逐步建立相關的安全標準和監管框架，有望在區內率先形成具示範效應的低空物流模式，為本地及大灣區的現代物流生態增添新層次。

大宗商品連接國家戰略與國際市場

在傳統集裝箱貨運之外，大宗商品物流亦正成為另一個日益重要的發展方向。隨着內地能源轉型持續推進，以及「一帶一路」沿線的基建項目陸續落實，對鐵礦石、穀物、化學品及液體散貨等大宗商品的運輸、儲存和交易服務需求，預料將會持續上升。

香港在國際貿易、航運金融、風險管理和法律仲裁方面擁有多年累積的優勢。如果能適當發展配套政策和基建，便可以在大宗商品物流與貿易領域扮演更積極的角色。例如，可以探索建立具透明度和公信力的大宗商品物流及貿易數據平台，便於市場參與者進行決策和風險評估。同時，亦可加強與內地及國際的倉儲設施、檢驗認證機構和供應鏈金融服務的對接，為企業提供一站式的專業支援。

若能吸引更多涉及大宗商品貿易和航運的企業在香港設立營運或管理中心，香港的現代物流體系將可拓展至更廣泛的價值鏈環節，進一步鞏固和延伸本地在區域和全球格局中的角色。

專業認證與人才梯隊鞏固長遠發展

任何產業的升級轉型，最終都需要有足夠和適切的人才作支撐。綠色航運需要熟悉新能源技術和環保標準的專才，智慧物流依賴精通數據科學、系統整合與風險管理的專業人員，而大宗商品物流則涉及合約設計、價格風險管理及合規監管等多方面專業知識。

然而，香港物流業長期面對人才老化、青黃不接的問題，行業整體形象亦有待提升。許多年輕人對物流業仍停留在傳統、勞動密集的印象之中，難以聯想到其中所涵蓋的高科技應用和國際化發展前景。要扭轉這種情況，政府與業界有必要合力打造一套具吸引力和清晰晉升空間的人才發展框架。

其中一個重要方向，是推動設立一套具備法定地位或政府高度認可的行業專業資格認證體系。這套體系應當對標國際標準，並且覆蓋由前線操作、中層管理以至高級策略管理的不同層級，讓從業員能夠按照自身能力和經驗逐步進階，並在社會上獲得相應的專業認可。此外，相關資格亦可與持續進修、專業培訓和國際認證接軌，提升香港物流專業在國際市場上的競爭力。

同時，立法會議員和政策界別亦應積極推動業界與大專院校之間更緊密的產學研合作。院校課程有需要更貼近行業未來所需，例如加入綠色物流、供應鏈數據分析、低空經濟應用、大宗商品運作及合規管理等內容。透過實習計劃、行業講座、企業導師制度及參觀交流活動，學生可以更立體地了解現代物流和航運業的實際運作和發展前景，從而提升投身行業的意欲，為香港建立更可持續的人才梯隊。

物流高峰會為業界提供交流合作平台

在現代物流發展進入關鍵轉折點之際，各持份者之間更需要有效的溝通和協作平台，以便共同研討未來路向和具體對策。香港運輸物流學會將於1月10日舉行「現代物流高峰會」，正是凝聚各界智慧的一個重要契機。

是次高峰會將邀請來自業界和學界的專家講者，介紹和分析行業的最新發展趨勢，涵蓋綠色物流、低空經濟和大宗商品物流等多個重點領域。與會者可以透過講座和討論，了解最新技術和政策方向，同時亦可與不同背景的業內人士交流意見，發掘合作機會。相信高峰會所分享的觀點和經驗，將有助參加者更全面地掌握行業走向，並為各自機構未來的業務策略提供實質參考。

對接「十五五」為香港物流業開拓新局面

綜合以上幾方面，香港要在激烈的國際競爭中維持和鞏固自身優勢，必須在綠色化、數碼化和專業化三條主線上同步發力。這既是回應全球航運及物流業發展趨勢的必然選擇，也是香港在國家「十五五」規劃和大灣區建設框架下應當積極承擔的角色。

只要政府與業界、學界和金融界等各持份者能夠通力合作，善用綠色物流、低空經濟和大宗商品物流等新興領域的機遇，香港仍然有條件在變局之中開創新局，讓本地航運及物流業在國際舞台上再創高峰，並繼續為國家發展和全球供應鏈穩定作出貢獻。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



