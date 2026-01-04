來稿作者：李頴彰



2026年1月3日凌晨，加勒比海的驚濤駭浪不僅吞噬了委內瑞拉的主權，更將冷戰後原本已岌岌可危的國際法秩序徹底粉碎。美軍代號「絕對決心」的軍事行動，動用最精銳的三角洲部隊配合隱形戰機，以一種近乎荷里活電影式的荒誕劇碼，直搗委內瑞拉首都加拉加斯，將一國元首馬杜羅從睡房強行擄至紐約受審。這並非單純的軍事斬首，而是一場經過精密算計的政治與經濟掠奪，標誌着一個危險的新紀元降臨。華盛頓方面試圖以「涉毒恐怖主義」這法律標籤，剝奪一國元首享有的主權豁免權，這種將國內法凌駕於國際法之上的長臂管轄，本質上是將叢林法則披上了司法的外衣。



威斯特伐利亞體系的崩塌

當一個超級大國可以隨意將他國資源豐富的政權定義為犯罪集團，並以此為由實施軍事接管與資產沒收，這標誌着自1648年威斯特伐利亞體系（Westphalian System）建立以來的主權平等原則已蕩然無存。特朗普隨後在海湖莊園宣佈的「暫管」計劃，以及毫不掩飾地引入美國石油巨頭進駐委內瑞拉修復基建，赤裸裸地揭示了這場行動的底色：這是一場為了償還美國企業債務、填補帝國財政黑洞的資源戰爭，其吃相之難看，甚至懶得再用「推翻獨裁」這類傳統的民主修辭來遮掩，而是直接訴諸最原始的掠奪本能。

這場地緣政治地震的震央雖然在南美，但其衝擊波卻直指全球金融秩序的心臟。美國當前面臨36萬億美元國債壓頂的絕境，利息支出已成天文數字，預計在未來一年內將攀升至令人咋舌的水平。傳統的「發債印鈔」模式在「去美元化」浪潮下已難以為繼，全球央行對美債的持有量持續下降，甚至連其傳統盟友日本與加拿大都在悄然減持。在這種流動性枯竭的背景下，委內瑞拉的變天絕非孤立事件，而是美國為了捍衛「石油美元」霸權所發動的絕地反擊。

為美元信用強制輸血的瘋狂

透過控制委內瑞拉這全球探明石油儲量最大的國家，華盛頓意圖重新掌握能源定價權，強行將石油交易鎖死在美元體系之內。這種策略的邏輯在於，既然無法通過正常的貿易順差與經濟增長來支撐美元信用，便訴諸暴力手段，通過物理上控制能源產地來強制為美元背書。這是一種典型的帝國末期症狀，即當經濟霸權衰退時，必須依賴軍事霸權來進行掠奪性輸血，以延緩自身的崩潰。美國試圖通過控制油價的開關，一方面壓低油價以緩解國內通脹，另一方面在必要時推高油價以收割全球財富，將委內瑞拉轉化為美國能源供應鏈的後花園，試圖以此作為對抗全球去美元化趨勢的最後堡壘。

這種戰略佈局並非僅限於西半球，而是與中東局勢形成了一個橫跨大西洋與波斯灣的巨大鉗形攻勢。就在委內瑞拉變天的同時，中東的地緣政治板塊也在劇烈碰撞。以色列突然高調支持伊朗前巴列維王朝復辟，並與流亡的「皇太子」頻繁互動，這絕非巧合，而是美國全球戰略棋盤上的另一枚關鍵棋子。特朗普政府對伊朗發出的警告，聲稱美軍已經「荷槍實彈，全軍待命」，準備隨時介入伊朗局勢，這與加勒比海的軍事行動遙相呼應。

委內變天與中東復辟的聯動

美國的意圖昭然若揭：同時控制委內瑞拉與伊朗這兩個能源大國，意在徹底切斷新興市場國家，特別是金磚國家獲得非美元結算能源的渠道。伊朗作為去美元化的積極推動者，其穩定的能源供應對於非西方陣營的經濟安全至關重要。如果華盛頓能夠通過顏色革命或軍事威懾促使德黑蘭政權更迭，扶植一個親美的傀儡政權，並推動所謂的「居魯士協議」讓以色列與新伊朗政權結盟，那麼美國將能重新掌控中東的能源閥門。這不僅是為了石油，更是為了生存，因為一旦石油美元的循環被打破，美國那建立在債務之上的繁榮將瞬間崩塌。

在此必須嚴肅審視「門羅主義」在21世紀的幽靈復活及其變異。1823年提出的門羅主義，原本是美國為了防止歐洲列強干涉美洲事務的防禦性外交政策，但在隨後的兩個世紀中，它早已異化為美國將拉美視為自家後院、予取予求的霸權工具。2026年的這場行動，可以說是「新門羅主義」的極致體現。與過去冷戰時期扶植代理人或策動政變不同，「新門羅主義」展現出更強的直接干預性與掠奪性。它不再滿足於政治上的順從，而是要求經濟上的絕對控制與資產的直接轉移。

特朗普推論下門羅主義的變異

這種變異後的門羅主義，其危險性在於它將「美洲是美洲人的美洲」扭曲為「美洲是美國人的資源庫」。這不僅是對拉美各國主權的踐踏，更是對全球南方國家發出的一個危險信號：任何試圖尋求獨立自主發展道路、或與新興大國建立戰略夥伴關係的國家，都可能面臨被強制「接管」的命運。巴西總統盧拉之所以反應激烈，正是看穿了這種唇亡齒寒的危機，今日美國可以用「涉毒」為名抓捕馬杜羅，明日便可以用「環保」或「人權」為名對付任何不聽話的拉美領袖。

更為荒謬且令人心寒的是，這種極端的單邊主義行徑甚至在美國國內引發了憲政危機，暴露了其民主制度內部的腐朽與撕裂。特朗普政府繞過國會發動戰爭，並以「執法行動」為名規避《戰爭權力決議案》的限制，甚至公開羞辱國會存在洩密風險，這不僅破壞了美國憲法的三權分立原則，更暴露了其決策機制的獨裁化傾向。當立法機構的監督權被行政權力的傲慢所吞噬，這個超級大國的行為將變得更加不可預測且充滿攻擊性。這種將國內法無限延伸至國際領域的做法，實際上是將全球視為美國的司法管轄區，任何外國元首只要被美國司法部起訴，美軍便可名正言順地進行越境抓捕。這不僅是對國際法的踐踏，更是對人類政治文明的倒退。這種行為邏輯如果被確立為國際慣例，世界將重回弱肉強食的蠻荒時代，大國可以隨意編造罪名來清除異己，國際關係將徹底失去信任的基礎，只剩下赤裸裸的暴力與恐嚇。

憲政危機與霸權擴張的飲鴆止渴

從全球戰略博弈的角度來看，中俄等國的強烈譴責以及巴西等拉美大國的恐慌反應，清晰地勾勒出世界秩序的斷裂帶。美國試圖通過製造混亂來阻斷金磚國家的崛起與去美元化進程，甚至不惜以切斷全球能源供應鏈為賭注，這種「我活不好也不讓你好過」的焦土策略，正在將人類社會推向第三次世界大戰的邊緣。中國作為全球負責任的大國，一直致力於推動構建人類命運共同體，主張通過對話協商解決分歧，而美國的行為則恰恰相反，它在不斷製造分裂與對抗。委內瑞拉是中國在拉美的重要戰略夥伴與能源供應國，美國此舉無疑也是在向中國示威，試圖通過切斷中國的海外能源供應線來遏制中國的發展。然而，這種極限施壓只會加速全球南方國家的團結。當世界看清了美元霸權背後的掠奪本質，去美元化的步伐只會更快，金磚國家建立獨立支付體系與能源交易機制的決心只會更堅定。上海黃金交易所與人民幣石油結算體系的崛起，正是對這種霸權行徑最有力的回應。

歷史告訴我們，霸權的過度擴張往往是其衰落的加速器。美國試圖用刺刀挖掘石油來填補債務黑洞，無異於飲鴆止渴。這場看似雷霆萬鈞的軍事勝利，實則是美元信用體系崩塌的前奏，因為它徹底暴露了這個體系已經無法依靠信任維持，只能依靠恐懼苟延殘喘。當恐懼消退，剩下的將是一個信用破產、道德淪喪且被世界孤立的帝國廢墟。2026年或許會被後世史學家視為美國霸權走向終結的元年，因為它標誌着美國已經失去了作為世界領導者所必需的道德權威與制度自信，轉而淪為一個依靠軍事暴力維持生存的流氓超級大國。在這場歷史的大變局中，唯有堅持獨立自主、加強區域合作、推動國際秩序向更加公正合理方向發展的國家，才能在未來的風暴中立於不敗之地。而那些試圖逆歷史潮流而動、妄圖通過霸權永續來奴役世界的勢力，終將在歷史的洪流中被淘汰。

