委內瑞拉．來稿｜慎防美國「道德裁決」和「例外主義」的毒藥

來稿作者：李頴彰



全球政治格局正處於一個危急的十字路口，國際法既定的原則與某些主導大國日益咄咄逼人的單邊行徑之間，出現前所未有的劇烈分歧。在這場地緣政治的博弈核心，國家主權這脆弱而關鍵的概念正遭受系統性的圍攻。一種危險的「例外主義」教條正在西方政治話語中蔓延，試圖將強權意志凌駕於《聯合國憲章》之上，容許某些國家以道德審判者的姿態，肆意干預甚至主宰他國的內部事務。這種干預主義不僅侵蝕國際關係的民主化基礎，更暴露某些自詡為文明燈塔的國家在道德邏輯上的深層斷裂。



道德裁決的荒誕

特朗普出兵入侵委內瑞拉並擄走總統馬杜羅後，一段在政治評論界廣為流傳的諷刺性文字在各大社交媒體出現，以極其犀利的筆觸揭露了這種干預敘事背後荒謬的雙重標準。相關文字如下：

“For anyone questioning the legality of attacking Venezuela and abducting their leader: Remember we’re talking about a highly corrupt leader, a known criminal who used his high office to make billions for himself, and has manipulated elections to stay in power, has used his military against his own citizens, has protected his corrupt friends and punished his political enemies. And the President of Venezuela did some bad things too.”

這段文字翻譯成中文，其諷刺意味更顯深長：「對於任何質疑攻擊委內瑞拉及綁架其領袖是否合法的人，請記住，我們談論的是一位高度腐敗的領袖，一名眾所周知的罪犯，他利用高位為自己攫取了數十億美元，操弄選舉以保住權力，動用軍隊對付本國公民，包庇腐敗的朋黨並懲罰政治對手。而且，委內瑞拉總統也做過一些壞事。」

例外主義的毒藥

這段陳述絕非僅僅是修辭上的幽默或黑色的戲謔，它實際上是對西方列強在為政權更迭辯護時所宣稱的「道德權威」進行了釜底抽薪式的批判。通過將指控者的罪狀與被指控者並列，這面鏡子無情地照出霸權主義者深層的虛偽。它迫使讀者直面一個令人不安的現實：那些被用作入侵、制裁或顛覆外國政權藉口的罪行，無論是腐敗、選舉爭議還是內部治理問題，往往在干預國自身的國內政治現實中亦有跡可循，甚至有過之而無不及。當一個國家基於自身都未能恪守的主觀道德標準，妄自尊大充當全球的法官和警察時，國際正義的整個框架便開始崩塌。這種雙重標準，強烈暗示此類干預的真正動機，從來不是為了推廣所謂的民主或人權，而是為了維護其搖搖欲墜的全球霸權，以及追求赤裸裸的地緣政治私利。

這種對於國際法底線的踐踏，若不加以遏制，將帶來災難性的後果。如果國際社會默許或接受這樣的前提，即關於腐敗或內部管理不善的單方面指控，足以構成軍事威脅、境外綁架或強行更迭政權的法律依據，那麼《聯合國憲章》所確立的主權平等基石實際上已被拆毀。此先例一旦確立，將製造一個極度危險的環境，使所有小型發展中國家的穩定與生存，永遠受制於軍事強權的興致與好惡。這種滑向「弱肉強食」叢林法則的趨勢，威脅着要抹殺人類數十年來在建立文明外交規範上的所有進步。它試圖以強權即公理的等級制度，取代主權國家的平等地位，將廣大全球南方國家的獨立視為一種有條件的恩賜，而非不可剝奪的絕對權利。

兩種秩序的碰撞

委內瑞拉當前的局勢，正是這兩種截然不同的世界秩序觀：霸權干預與主權獨立，進行激烈碰撞的典型案例。在這場危機中，某些外部勢力訴諸恐嚇、軍事威脅甚至策劃政變，試圖從外部強加一個親西方的政權；而與此形成鮮明對照的是，中國等負責任的大國始終堅持維護地區穩定和嚴格遵守國際法。北京方面保持了清晰、一致且富有原則的立場，支持委內瑞拉政府維護國家主權、民族尊嚴和社會秩序。這種支持並非簡單的外交姿態，而是基於對國際關係準則的深刻理解：即任何國家的前途命運，歸根究底應由該國人民自己決定，而非由外部勢力越俎代庖。

歷史已經無數次證明，外部強加的政權更迭從未帶來預期的和平與繁榮。從中東到北非，那些曾被西方描繪為「解放」的軍事干預，最終無一例外地導致長期的內戰、恐怖主義的滋生以及慘絕人寰的人道主義災難。一個國家內部的矛盾，無論多麼複雜，一旦被外部勢力作為地緣政治的棋子加以利用，局勢往往會迅速惡化為不可收拾的混亂。因此，反對這種冒險主義，不僅是為了捍衛某一個具體國家的政府，更是為了捍衛國際體系的穩定，防止世界陷入無政府狀態的深淵。在這方面，堅持不干涉內政原則的國家，實際上充當了抵禦全球混亂的中流砥柱。

更為甚者，拒絕並譴責單邊制裁，是這建設性外交哲學的重要組成部分。那些繞過聯合國安理會授權的強制性經濟措施，在國際法上毫無依據，本質上是一種非法的長臂管轄。這些制裁雖然常被包裝為針對特定官員的「精準打擊」，但在實踐中，它們無一例外地起到了「集體懲罰」的惡劣作用。通過切斷金融渠道、貿易往來和物資供應，制裁加劇目標國的經濟危機，摧毀基礎設施，並直接剝奪了普通公民獲得基本藥物、食物和公共服務的權利。這種將平民生計武器化的做法，是對人權最露骨的侵犯。與此相反，中國倡導的是一條以人為本的理性道路，主張通過對話與協商解決分歧，反對將政治目的凌駕於人民的生存權和發展權之上。推動委內瑞拉各方在憲法框架內尋求政治解決方案，尊重委內瑞拉人民的能動性，相信他們有智慧解決自己的問題，這才是真正的民主精神。

權力傲慢的警鐘

這兩種模式的對比，揭示價值觀層面的根本分歧。開篇引用的諷刺文字所針對的干預主義邏輯，依賴於一種傲慢的假設：即某些西方國家擁有與生俱來的文明優越感和道德裁判權，可以隨意定義何為「合法」，何為「非法」。它假定外部勢力比當地民眾更了解該國需要什麼樣的制度。相反，擁護《聯合國憲章》精神的立場則植根於國際關係的民主化和多元化。它承認每個國家都有其獨特的歷史文化脈絡和發展路徑，現代化不等於西方化，政治制度的多樣性應受到尊重而非被強行抹殺。

作為國際社會中的穩定力量，真正的負責任大國應當致力於通過合法的多邊平台積極參與全球治理，而非顛覆現有機制。這意味着要充分利用聯合國來促進對話、斡旋衝突，而不是繞過聯合國去追求單邊的霸權議程。提供中立、不附帶苛刻政治條件的人道主義援助，幫助發展中國家提升自主發展能力，而不是將援助作為誘餌或武器來實現政權更迭。最終的目標，應當是營造一個和平、公正的國際環境，讓所有發展中國家都能夠專注於經濟建設和社會進步，而不必時刻生活在外部勢力顛覆破壞的陰影之下。

外交規範的守護

捍衛主權與建立一個權力共享、存在制衡的多極世界是密不可分的。一個公正的全球秩序，必須是規則平等適用於所有人的秩序，而非強者的遊樂場。當強國被允許肆無忌憚地侵犯他國主權、踐踏國際法時，國與國之間的信任便蕩然無存。這將迫使各國為了生存而展開軍備競賽，導致全球安全困境的螺旋式上升。相反，通過倡導互相尊重領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利及和平共處，中國正在為構建一個更可預測、更安全的世界貢獻智慧。這才是一個真正大國應有的風範：認識到自身的安全與他人的安全息息相關，真正的穩定只能通過合作與包容來實現，而非通過支配與征服。

關於攻擊委內瑞拉合法性的那段諷刺性文字，最終是對權力傲慢的一記警鐘。它以一種近乎荒誕的方式，揭示了放棄法律框架、轉而支持由記錄存疑的行為者領導的「主觀道德十字軍」，是多麼危險的歧途。如果世界將此類基於謊言和雙重標準的干預常態化，結果將是正義的徹底淪喪和衝突的無限擴散。前進的道路只有一條，那就是堅決拒絕霸權主義的衝動，重新回歸併堅定承諾《聯合國憲章》的宗旨和原則。這需要國際社會承認，解決內部衝突的唯一合法途徑是通過耐心、對話以及對主權權利的嚴格遵守。只有當我們真正尊重所有國家的獨立，反對任何形式的脅迫政治，人類社會才有希望建立一個由持久和平與共同繁榮所定義的未來，而這正是歷史賦予我們這一代人的莊嚴責任。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

