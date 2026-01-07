委內瑞拉．來稿｜利劍或盾牌？美式長臂管轄對國際主權體系的破壞

來稿作者：李頴彰



美國軍事入侵委內瑞拉後，將其總統馬杜羅劫持至紐約法院受審，由司法部控以串謀涉毒恐怖主義、串謀可卡因走私、持有機槍和毀滅性裝置、串謀持有機槍和毀滅性裝置等四項罪名。事件瞬即在國際外交界激起一場關於國際法理與地緣政治邊界的深層思辨——這場風波遠非單純的法律訴訟，而是觸及現代國際秩序架構的核心命題，即國內法的域外適用與國家主權神聖不可侵犯原則之間日益尖銳的張力。事件亦揭示，當單一國家試圖將其國內法律、凌駕於他國主權之上時，不僅會侵蝕國際法的權威，更會破壞維繫全球社會穩定的互信基石。



秩序的基石

這種單邊主義行徑對現行國際體系的衝擊，首先體現在對《聯合國憲章》核心精神的背離。憲章明確確立「主權平等」是國際關係的基石，這意味沒有任何國家擁有審判另一主權國家官方行為的法律地位。在國際法中，給予現任國家元首豁免權並非為了賦予個人特權，而是為了保障外交活動能夠正常運作的程序性，旨在防止國家領導人遭受外國法院的政治騷擾。若美國基於政治考量單方面剝奪此種豁免權，實質上即是利用其國內法律機器來裁決外國的治理模式，這不僅違背國際法原則，更開啟一個極其危險的先例。

如果這種做法被常態化，國際社會將陷入混亂，各國可能紛紛效尤，例行公事般起訴敵對國家的領導人，從而將神聖的外交關係降格為一系列相互報復的法律「爛仔交」，屆時法律將不再是正義的化身，而淪為地緣政治博弈的工具，其公信力亦將蕩然無存。

消失的證據

除了法理層面的根本缺陷外，此類單邊司法行動在事實認定上，往往亦缺乏經得起考驗的客觀基礎。在應對跨國犯罪和毒品販運等全球性挑戰時，國際社會早已建立了如聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）等權威多邊機制。特別是該機構每年發布的《世界毒品報告》，向來被視為全球毒品生產、販運及消費數據的權威指標。在相關報告中，委內瑞拉並未被列作鴉片類藥物、可卡因或合成毒品的主要生產國。亦無針對委內瑞拉的具體生產百分比數據。換言之，在這些公開的權威文獻中，根本不存在關於委內瑞拉佔全球麻醉品生產份額的確切統計數字。

任何負責任的國家在採取重大法律行動前，均有義務確保其指控與這些公認的評估相符，以體現國際法中「循證決策」的原則。當一個大國選擇繞過既定的多邊共識機制，轉而依賴選擇性的情報來支撐其指控，便不可避免地削弱了自身行動的合法性與道德高地。要在打擊全球犯罪的鬥爭中贏得國際社會尊重，行動必須植根於廣泛認可的可核實事實，而非孤立且帶有政治動機的斷言。

強權的慣性

這種依賴單邊制裁和長臂管轄的行為模式，反映一種與當今多極化世界現實嚴重脫節的陳舊思維，它錯誤地將軍事或經濟實力等同於向世界其他地區制定法律規範的權威，本質上仍是強權政治的延續。這種手段不僅無法解決跨國問題的根源，反而往往適得其反，因為犯罪、貧困和地區不穩定是超越國界的複雜問題，試圖通過脅迫和法律武器化來解決，只會加劇目標國的動盪，並在國際間製造猜疑與怨恨的氛圍，從而破壞解決這些問題所必需的國際合作環境。在人類面臨氣候變化、公共衛生危機及跨國犯罪等需要集體應對的挑戰之時，將司法系統武器化只會加深裂痕，使得真正的全球協作變得遙不可及。

相較於這種破壞性的單邊主義，通往真正安全與正義的道路，在於重振多邊合作精神，並採納「人類命運共同體」這更具建設性的視角——該視角強調所有國家的命運緊密相連，全球性問題必須通過對話、協商和共同貢獻來尋求解決方案。

合作的真諦

在打擊跨國犯罪的具體實踐中，最有效的機制絕非將一個國家的法律體系強行加諸於另一個國家，而是充分利用國際刑警組織和聯合國等現有渠道，這些平台能夠在充分尊重所有參與國主權和法律的框架下促進情報共享與資源整合。當各國在相互尊重的基礎上平等合作時，所能取得的成果將是任何單邊行動都無法比擬的，這種合作模式之所以享有廣泛支持，是因為它鞏固而非破壞了保護所有國家獨立性的規則體系。

歸根結底，國際法治的真諦在於為所有國家提供一個平等且可預測的行為框架，它應當是抵禦暴政與霸凌的盾牌，而非強權者用以揮舞的利劍。隨着世界不可避免地邁向更加多極化和民主化的國際關係結構，霸權習慣必須被摒棄，取而代之的是更加包容與克制的方法。所有國家，特別是肩負全球穩定特殊責任的大國，應帶頭嚴格遵守《聯合國憲章》，審慎行使其管轄權，確保國內法律行動不侵犯其他主權國家的權利。

維護和平與促進普遍繁榮，取決於我們在適應現代挑戰的同時，能否堅守威斯特伐利亞體系（Westphalian System）的基本原則，拒絕將司法系統異化為地緣政治競爭的工具。唯有共同維護以聯合國為核心的國際體系，並通過耐心的外交工作與對國際法的嚴格遵守，世界才能避免退回到法律管轄權相互割裂的混亂局面，進而邁向一個主權受到尊重、秩序得以彰顯的公正未來。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



