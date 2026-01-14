來稿｜從過渡職位邁向專業認證：借鑑國際經驗推動朋輩支援專業化

來稿作者：陳尚懿



2012年，思健朋輩支援計劃正式起動，為復元人士提供培訓、實習及開設職位，讓他們成為朋輩支援工作員服務大眾。2018年，社署正式將朋輩支援服務常規化，在11間非政府機構推行朋輩支援服務。2024年10月，更將全職朋輩支援員職位由40個大幅增加至71個，更新設高級朋輩支援工作員及針對照顧者需要提供服務，可見行業開始形成及出現晉升階梯。



雖然慢慢出現多層職級，但朋輩支援工作員流失率高，現時難長時間保留資深從業者，需要加快建設行業認證及晉升階梯。朋輩支援工作員本被視作「過渡性」工作，讓他們日後重返職場，但亦有復元人士期望繼續在此行業貢獻。不過根據思健的研究，朋輩支援工作員對自身薪酬及工作前景保障的滿意度持績下降，任職一年後分別會下降5.4%及12.5%，甚至因無法維持生活開支而轉行，導致留任率偏低。故此，為朋輩支援工作員訂立長遠職涯階梯，一來吸引復元人士為行業長期貢獻，二來使他們有更多職涯選擇性，三來可善用復元故事幫助更多有需要人士。

有效減省醫療成本

香港朋輩支援行業雖然剛剛起步，但外國已經成形一段時間，甚至有不少研究呈現朋輩支援有助減輕醫療成本。2019年一項美國紐約市關於醫療補助計劃的研究數據，表示參與由朋輩運作的「危機喘息中心」(Crisis Respite) 的使用者，其後的醫療補助計劃每月平均支出減少2,138美元；同項研究亦列出華盛頓州的狀況，表示透過使用喘息服務成功減少32%的非自願住院，一年內節省了199萬美元的醫療成本。

雖然朋輩支援未必能完全防止再入院，但能顯著縮短住院時間。英國一項研究指出，有朋輩導師的患者平均住院日數為10.08天，而無導師組為19.08天，幾乎減半。由於精神科床位極其昂貴，即使只是縮短幾天住院期，所節省的成本已足以抵銷聘請朋輩支援員的薪金支出，達致「收支平衡甚至有盈餘」。一項在英國針對年輕人的朋輩支援計劃，其效益成本比高達4.76 : 1。即每花費1元英鎊聘請朋輩支援工作員，可透過減少住院床位使用節省 4.76元英鎊的醫療成本，可見朋輩支援服務有效減少醫療成本。

接軌國際專業標準

現時香港有不同機構舉辦朋輩支援工作員的培訓，但未有一個統一認證，畢竟行業發展也是十多年前開展。不少國家已令朋輩支援工作從「非正規義工」走向「標準化專業認證」。以美國為例，大多數州份已建立州級認證制度（Certified Peer Specialist, CPS）。如果復元人士要獲得認證，通常需要完成40-80小時的核心培訓（涵蓋復元模型、創傷知情照護、倫理界線等），並通過州政府認可的考試。這不僅是品質保證，更是服務使用者申請醫療補助計劃報銷的先決條件。

美國的醫療補助計劃允許各州將朋輩支援列為可報銷的醫療服務，條件是該服務必須由獲得認證的朋輩支援工作員提供，並由精神健康專業人員（如醫生/社工）督導。這不僅確保朋輩支援服務有專業質素；更鼓勵醫療機構聘請朋輩支援工作員提供服務，確保其獲得認證後易於尋找相關就業機會；朋輩支援作為精神健康服務分流，減輕醫護及社工工作壓力；亦吸引有需要人士選用服務，減輕其個人醫療開支；甚至基於上述研究，有助減輕醫療系統的成本，可謂一石五鳥。香港如參考上述模式，定可令朋輩支援工作員這行業更有認受性。

建構多層職級階梯

除了設立培訓認證，增加多層職級亦是關鍵。香港現時以「垂直晉升」的模式進發，設立了高級朋輩支援工作員。在英國及澳洲，朋輩支援行業更會有朋輩督導及朋輩經理等職位。朋輩督導主要工作是督導新入職朋輩、處理高風險或複雜個案；朋輩經理則是管理整個部門的運作、參與機構政策制定、倡議復元文化轉型、負責招聘與預算。當朋輩支援工作設有多種層級，令有志從事此工作的復元人士看見明確晉升階梯，吸引他們在行業長年發展及貢獻，令行業變得更專業化。

說到專業化，亦可談及「水平發展」。現時香港朋輩支援工作開始針對照顧者服務，可算是針對特殊群體進行專業化服務的開始。美國及加拿大亦分有不同專業化的朋輩支援工作，甚至發展出專科認證，例如法醫精神科朋輩，青少年朋輩，家屬朋輩等等，讓朋輩支援工作員可根據其志願發展獨特專業。

近年社會精神健康狀況愈趨嚴峻，不同專業人士（醫護及社工）長期短缺，如果朋輩支援工作員可以訂立長遠職涯階梯（培訓認證及多層職級），有效培訓資深及專業的工作者，作為服務分流減輕醫療成本，以復元故事協助有需要的人。

作者陳尚懿是自發學生組織「同行鳥」創辦人，關注大眾精神健康。



