自在秘笈｜被光環吞噬的名人二代——無處卸妝的後台人生

自在秘笈｜周華山博士

最近，英國球星碧咸與長子Brooklyn Beckham關係緊張的新聞，再次引發全球關注。如果聚焦是非對錯，僅止於八卦層次，便錯失更深層的探問：當父母的名聲被商品化為「品牌」，孩子如何健康成長？



公眾凝視的自我鏡子

社會學家Charles Cooley提出的「鏡中自我」，指出我們都是透過他人的眼光來理解自己。對大多數人而言，這面鏡子主要來自家人和朋友；然而，名人孩子的鏡子，卻往往來自媒體、社交平台與匿名評論。這樣的外在凝視，容易內化為自我審視和焦慮，使自我認同變得脆弱而動盪。

心理學家Erving Goffman認為，我們都在「前台」（給世界看的角色）與「後台」（屬於自己的私人空間）之間切換。後台讓人得以卸下面具，回復真實自我。然而，名人的孩子往往缺乏真正的後台。家庭本應是最安全的避風港，卻同樣可能淪為需要顧及形象、公關策略與品牌一致性的場域。

尤其在社交媒體時代，前台與後台的界線日漸模糊，名人子女私生活淪為被觀看的對象，心理壓力也因此變得更為隱蔽、更扭曲。

金湯匙裏的自主陰影

依附理論創始人John Bowlby指出，孩子能否建立安全感，關鍵並不在於物質條件，而在於情感回應是否持續穩定正向。在高度曝光的家庭中，父母身兼公眾人物與照顧者的雙重角色。當工作、形象經營與媒體關注不斷侵入私人生活，即使孩子物質上「什麼都有」，內心卻可能缺乏穩定的情緒安全感，情感表達也更容易趨於激烈甚至失控。

譬如，26歲的Brooklyn Beckham近年在訪談與社交媒體中透露，離家獨立生活後，長期伴隨他的焦慮感才首次顯著緩解，並坦言目前希望與家人保持距離。碧咸則從父親與過來人的角度回應，強調成長中的試錯與學習，認為孩子需要被允許犯錯，才能真正成長。

無處可逃的名人壓力

放眼香港，藝人子女、富商或政商家庭的下一代，從小便被貼上「星二代」、「富二代」的標籤。在這個高度崇尚成就的城市，他們常被視為「贏在起跑線」，卻鮮少被允許迷惘、失敗或從容探索自我，因此背負着更高的道德期許與輿論壓力。

香港城市空間狹小，媒體密度極高，名人子女幾乎無處遁形。本地年輕一代較難透過遷居他城來徹底擺脫過往、重新開始。再加上子承父業、光宗耀祖的期待根深蒂固，如果選擇自我的道路，往往被視為叛逆甚至數典忘祖，而非正當的自我探索。不少本地名人子女坦言，最大的壓力並非來自外界批評，而是難以擺脫「某某的孩子」這個身份，彷彿個人成就永遠只是家族光環與品牌的延伸。

公民社會的破繭之路

名人子女的身份，既可能是難以擺脫的負擔，也可能成為獨特的資源。他們或許擁有更廣闊的平台與機會，而有些人則能成功整合父母的名聲，將社會關注轉化為前進的動力，開闢屬於自己的道路。關鍵不在於出身，而在於家庭與社會是否賦予孩子試錯、退場與探索的空間。唯有當孩子確知自己能夠暫時擱置父母的期許，傾聽並回應內在的聲音，壓力方有宣洩的出口。

或許，我們更值得檢視的，不只是名人家庭如何承受壓力，而是自己究竟站在什麼位置觀看。當我們以「隔岸觀火」的姿態消費他人的人生，是否不自覺滑入「酸葡萄」式的心理安慰？我們的評論、點擊與轉發，看似微不足道，卻共同形塑了他們的生活軌跡。

畢竟，每個人都渴望被理解與被愛，而不是被評頭品足，或被簡化為一個「品牌」的延伸。若公眾人物的事件能成為一面反照自身的鏡子，促使我們用心同理與自省，或許真正被提升的，不只是個別生命，更是整個公民社會的成熟度與人文關懷的溫度。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

