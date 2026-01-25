醫善同行｜慎防匹克球的潛在運動傷害

醫善同行｜陳以立

匹克球 （Pickleball）是近年熱門球類運動之一。此項運動揉合了網球、羽毛球及乒乓球的元素，簡單以球拍及匹克球就能對壘。其玩法容易上手，又適合多人作賽，備受不同年齡層人士歡迎。不過值得留意的是，匹克球多為二至四人對抗賽，打球時間動輒一至兩小時以上。不少初學者或平時運動量較低的人士容易在短時間內密集重複發球、揮拍及擊球等動作，不慎令肌肉勞損，甚至「發錯力」造成肌肉撕裂等運動傷害，更有機會惡化為「網球肘」等痛症。



簡單上手卻藏傷手風險

近期留意到不少病人於打匹克球後前來求診，他們大多的共通點是打球後發現手肘外側劇痛及難以發力。當進行一些日常動作，例如斟茶、扭開水樽蓋、甚至開門都面臨困難。以上病徵大概可歸類為患上「網球肘」的表現。「網球肘」又名外側上髁炎，是一種常見的痛症。患者由於前臂肌肉和肌腱過度使用或退化，引起手肘外側疼痛，痛楚會隨着患者發力而加劇，可能令患者甚至難以伸直手臂。

正如上述所言，匹克球玩法簡單，即使初學者或平日較少運動的人士亦能快速上手，進行有來有往的擊球回合。但正因為玩法簡單，不少玩家容易忽略發球及擊球時運用不同肌肉發力的技巧，僅以蠻力重複揮拍，將匹克球擊到敵方陣地。惟過程中容易「發錯力」，例如僅運用前臂肌肉出力，未有運用到肩膊及臀部等其他較大的肌肉群發力，令前臂肌肉於短時間內運動量大增，變得極為繃緊，甚至勞損。

發錯力後引發連鎖反應

匹克球愛好者亦應注意，所使用的球拍是否真正適合自己，只因用錯球拍亦會導致「發錯力」。曾有一位年約50歲的女患者平均一周進行兩次或以上匹克球運動，手肘外側出現持續疼痛，即使戴上不同護具，接受物理治療亦未見好轉。其後終於發現該名患者手掌較細小，卻使用了較大的球拍，以護具增厚的球拍手柄，更令她要使出更大力度去握緊球拍，結果加劇前臂負擔，引發疼痛。

簡單而言，當運動結束後，若明顯發現僅有一組肌肉（例如前臂肌肉）繃緊酸痛，有機會代表發力不當，如果該等位置未有出現紅腫情況，應該適當拉筋及熱敷，放鬆肌肉。但若留意到手肘外側甚至出現紅腫疼痛，可考慮以冰敷緩解，適時求醫。

球拍尺寸決定前臂負擔

在物理治療角度，當患者出現肌肉勞損，甚至撕裂等情況，需要令肌肉適當休息。物理治療師可以透過超聲波療法，為患處附近加速血液循環，加快痊愈速度。當痛楚得以改善後，物理治療師會根據患者不同部位的活動幅度作評估，設計出適合患者的訓練動作，強化相關肌肉群，同時減低再次受傷的機會。

而每次做運動前後，拉筋熱身（warm up）及緩和（cool down）都相當重要。以下介紹兩款對應「網球肘」的通用動作，可以伸展及強化前臂肌肉：

（一）伸直右邊手臂，手腕自然垂下。再以左邊手掌將右邊垂下的手掌壓向自己，其後想像將手肘中間點為軸心，與手腕連成一線，向上扭動該條中線，再回復原位，藉此拉伸前臂肌肉。交換手進行同樣動作。

（二）屈曲兩邊手肘，雙手向下合十至胸口位置，兩邊手掌出力互相對抗。

建立及保持運動習慣有助強健體魄，匹克球運動可以伸展及活動不同肌肉，建議事前向專業教練學習足夠及正確的技巧，運動期間亦注意量力而為，方能盡情享受運動樂趣。

作者陳以立是「醫善同行」醫學顧問、註冊物理治療師。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」本身是本地註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



