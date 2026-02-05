自在秘笈｜權力如何讓人墜落？——守住人性的最後底線

自在秘笈｜周華山博士

2026年1月30日，美國司法部正式公布已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件的大規模資料，內容涵蓋約三百萬頁文件以及兩千條影像紀錄，橫跨數十年。此舉在全球引發高度關注，資料所呈現的社交權力網絡，使人得以看見當名望、資源與制度失效交織時，可能長期累積成為系統性風險。



名單引發社會不安

必須強調，這批文件中所出現的名字，並不等同於犯罪指控，也不代表任何司法定罪。多數內容涉及通訊往來、行程安排、社交接觸或第三方提及，相關事實仍有待進一步釐清。然而，當多位具國際影響力的人物同時出現在這張權力網絡中，社會便會開始質疑：制度本身是否長期失靈？

目前被頻繁提及的名字，橫跨政治、王室、金融、科技、媒體與身心靈領域，包括英國王室成員Prince Andrew、商界領袖Bill Gates、前美國總統Bill Clinton、以色列前總理 Ehud Barak，還有兩位香港的大學教授。多位相關人士已公開表示，其接觸並不涉及任何違法行為，且目前並未形成新的司法結論。這些說明值得被尊重，但仍未消解大眾的疑問。

這些名字引發關注，關鍵是其社會影響力，難免使人思考：權力在不同領域交錯，是否失去外部制衡？

靈性光環的脆弱

長年推動心靈覺知的國際領袖Deepak Chopra，也出現在部分電郵往來紀錄中，引發社會對靈性權威與道德形象之間關係的討論。

必須再次強調，目前資料並未顯示違法行為，我們絕對不適合在缺乏法律證據下，作任何定論。然而，我們值得關心人性的脆弱。當一個人的光環過於巨大，健康界線和專業操守，會否容易變得模糊？追求心靈成長，本是回歸內在，但是當外在成就不斷累積時，外在誘惑源源不絕，內心可能鬆懈，悄然滋生靈性傲慢，這正是我們需要自省與警覺的。

清醒，是一種社會責任，尤其因為達官名人的影響力，無遠弗屆。

權力的社會心理學

從社會心理學的角度來看，這並非單一個人的道德失誤，而是缺乏制衡的權力結構失誤。英國思想家Lord Acton提出的「權力容易腐化，絕對的權力絕對腐化」，指出問題不在於人是否天生邪惡，而在於權力集中後，缺乏外部約束所引發的個人欲望膨脹。

Philip Zimbardo在「路西法效應」中說明，人會在特定角色與情境下，逐步合理化原本不可接受的行為。Stanley Milgram的服從權威實驗則顯示，多數人會在權威指令與責任分散的情況下，做出違背自身價值的選擇。這些研究共同指出，真正的風險，往往來自缺乏有效制衡的系統。

文明應依法不依人

當任何人被過度神化，當權力不受制約，界線便會逐漸鬆動。濫用特權，可能出現在任何關係，包括宗教、修行團體、企業、家庭與親密關係中。

愛潑斯坦事件的意義，並非獵巫或道德審判，而是提醒我們，無論在任何層級，適當監察與問責機制，都是對人性的尊重和保護。依法而不依人，制度高於個人，並非冷漠，而是社會責任。

文明不是瞬間鑄成的，但它的傾塌，經常源自底線的退讓與看守的缺位。若這一連串事件能促使社會放下對權威的迷信，重新建立透明、問責與謙卑的文化，那麼即使真相仍在逐步浮現，這份集體反思本身，或許正是重建社會信任和公共界線的轉捩點。

清醒，並非審判他人，而是提醒自己在影響力面前，不輕易退讓界線。當社會仍願意以制度制衡權威，以謙卑取代迷信，權力才可能成為守護文明的工具，而非誘惑人性墜落的深淵。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



