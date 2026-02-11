周文港｜港版「十五五規劃」有必要

來稿作者：周文港、張偉光、徐諭



日前，行政長官李家超在電視節目中透露，將由他作為第一負責人，親自領導統籌專班，帶領全政府首次制定屬於香港的「五年規劃」，主動及全面對接國家「十五五」規劃。筆者非常歡迎此一決定，相信能為香港下一個五年帶來積極的變化。



過往，香港以每年發布的《施政報告》作為特區政府未來一年施政的綱領，輔以《財政預算案》及各政策局出台的政策措施，推動香港經濟及民生發展。是次特區政府出台「五年規劃」，屬於一項重大突破，將為香港謀劃出一幅更清晰的中長期發展藍圖，帶領社會上下一心拼經濟、謀發展，有助凝聚發展共識，帶領香港創新高峰。

推出港版「十五五規劃」正當其時

現屆特區政府「深化改革，心繫民生」，自上任以來秉持着「志不求易，事不避難」的精神，解決纏擾香港多年的深層次矛盾。例如，在房屋問題上，除了推出「簡樸房」規管制度以淘汰市場上的劣質劏房，亦通過興建簡約公屋、打擊濫用公屋以縮短輪候者的「上樓」時間，令更多最基層人士得以盡早「上樓」改善生活。不僅如此，修例規管網約車、引入非本地培訓護士和牙醫等，亦反映政府敢於衝破傳統利益固化藩籬、步入改革「深水區」，展現作為現屆特區政府「當家人」的意識和擔當。

當然，香港仍有眾多社會深層次的問題需要改善、部分發展願景亦需要更長的落實周期。港版的「十五五規劃」作為中期施政方針，將可以將一些中長期措施制度化，有助政策措施的連貫性和延續性，並彰顯行政主導體制應有的「守正創新」和「政策穩定」優勢。事實上，毗鄰香港、同屬特區的澳門，已着手編製其第3份「五年規劃」（2026至2030年）。

港版「十五五規劃」有助凝聚全社會的共識，增強大家對香港未來的信心。現時，外圍環境複雜、地緣政治風險持續，加上本地產業結構仍要持續調整，令部分投資者對香港抱持「審慎觀望」態度，這也會影響整個社會對未來的信心。因此，香港趁此推出一個讓全城「有共鳴」且清晰的打拼目標——亦即港版「十五五規劃」，重新激發「獅子山精神」，有其必要。

凝聚全港未來五年打拼目標

國家的五年規劃宏大而關係民生；港版「十五五規劃」同樣需要明確市民及投資者未來生活、事業的願景和發展方向，是全港市民未來五年共同打拼的目標。因此，特區政府可以綜合社會各界一直以來的建議和訴求，並適時進行深入的公眾諮詢，了解市民和各界的真實想法和需要，全盤審視包括產業發展、經濟轉型、北都建設、房屋、教育青年發展及醫療等方面的長遠政策規劃。以行政長官親自領導統籌、特首政策組提供智力支持、各政策局及部門協同收集民意的方式，將能為香港制定未來五年、以至今後一個時期的發展目標。

對特區政府而言，制定不同的中長期「規劃」其實早有經驗，如曾制定《香港創新科技發展藍圖》、《香港旅遊業發展藍圖2.0》、《中醫藥發展藍圖》等，以及組成過涉及教育、科技、人才等不同專題的專門委員會或工作專班等，以制定中長期政策。特區政府更可趁此機會，結集社會各界不同力量，塑造香港各行各業的發展藍圖，引領全港一起跟隨特區政府的願景、為未來發展和生活而拼搏，凝心聚力落實行政主導，創造一個值得一起去追的「香港夢」。筆者相信，這將有助提振社會對香港未來的信心。

作者周文港是第七屆香港立法會議員，大灣區發展基金會主席；作者張偉光是大灣區發展基金會高級研究主任；作者徐諭是大灣區發展基金會助理研究主任。



