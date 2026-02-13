筆凱．傑語｜香港經濟破局之路三：高成本對企業擴張的制約

筆凱．傑語｜郭凱傑

在《香港經濟破局之路二：從大學科研到成果轉化》中，筆者討論了大學科研在香港創科發展、尤其是在推動成果轉化中的角色。本文將檢視另一經濟轉型的關鍵痛點：香港高昂的用地、租金、人力和營運成本對創科企業開展研發及擴大規模的影響。事實上，綜合經營成本早已成為阻礙產業茁壯的絆腳石；若不進行改革，香港經濟將難以實現從傳統轉向創新驅動的轉型。



高成本制約企業擴張

香港的用地和租金成本之高，眾所周知。以科學園為例，每平方呎租金約27港元，另加5元管理費；實驗室或者數據中心則為40元左右。對於動輒需要數千呎空間進行深度研發和測試的創科企業而言，此等開支無疑構成沉重負擔。筆者曾與業界交流，一家生產機械人和機械臂的初創公司表示，連同實驗需求，其每年租金連雜費約400萬港元。這不僅迫使企業將部分生產或測試環節轉移至內地，更削弱了在港擴張和本地化運營的意欲與效率。

人力成本同樣高企。根據網上招聘平台的數據，香港的科研人員平均月薪約3萬元，但住房開支往往佔其三成以上。高昂的生活成本加劇人才流失風險，尤其是海外和內地高級人才，對來港工作的吸引力下降。企業需提供更具競爭力的薪酬和福利，方能留住人才，進一步推高營運支出。

故此，高成本既會影響初創企業的生存，也會阻礙成熟企業的規模擴張；此問題若不解決，香港難以形成具韌性的產業鏈。

紓困政策的局限

為應對上述挑戰，特區政府已推出多項土地和成本紓困政策，但其實際效果仍有顯著局限。首先，稅務優惠政策雖將首200萬港元利潤稅率減半至8.25%，卻難以惠及多數處於虧損或微利階段的初創企業。其次，科學園內的創新斗室提供租金優惠，有助緩解人才住宿壓力。但這些措施僅滿足少部分的需求，且針對大面積、長期租賃的深度研發和生產需求支持不足。筆者日前出席相關研討會時，也有業界代表指出，目前的措施雖有助初創起步，但對於企業擴張階段的持續支持不足。

北部都會區和新田科技城預留600公頃創科用地，引入片區開發、30年租期和靈活地積比率等創新土地政策，此舉有望在未來降低企業用地成本並擴大供給。然而，當前仍處於規劃階段，短期內尚無實際地塊可用。企業要發展就勢必將重心轉移至內地，削弱香港作為國際創科樞紐的定位。

降低有形及隱性成本

要解決高成本之困，政府需從多維度改革，讓創科企業安心在港擴張，實現長期投資與規模化發展。筆者建議分兩方面入手：一是直接減輕有形成本，二是發揮香港制度優勢、降低隱性成本。

減輕有形成本的重點在於租金和人力開支。政府可擴大稅務優惠範圍，例如延長稅務減免年限或引入超過百分之百的研發支出稅務抵扣，讓企業騰出資金應對租金壓力。同時，需著手加快建設人才公寓，以成本價出售或配租給留港滿一定年期的創科人才，間接降低企業人力成本。對於地價租金，除了按研發里程碑發放的專項補貼以外，也應研究以象徵式價格直接批地予重點企業的可能性、並將其機制化，務求令企業在擴張階段更有財政彈性，安心投資本地研發和生產。

不過歸根究底，香港的成本無論如何也不可能比内地或者東南亞低。故此，更需發揮香港作為國際城市的優勢，降低包括制度和稅務障礙在内的隱形成本，方能形成成本優勢。試想如河套區能夠早日讓數據、人體樣本和科研設備實行清單管理和快速審批、甚至以備案方式過境，正是有效降低企業在跨境合作中的時間和合規成本的方式。透過制度創新，香港能提升確定性和效率，從而將隱形成本轉化為競爭優勢。

透過上述改革，企業將能在港安心擴張，創造高薪職位，吸引全球資源，讓香港經濟從金融依賴轉向創新產業。北部都會區的發展若與這些措施結合，將能夠相輔相成，形成高端產業集群，輻射大灣區乃至全球。

下一篇文章，筆者將討論如何撬動社會資本，支持初創發展。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



