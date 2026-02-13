創科快送｜改革公共採購制度　帶頭利用本地創科成果

創科快送｜李志鵬



踏入國家「十五五」規劃開局之年，行政長官李家超早前明言，香港將首度制訂「五年規劃」全面對接。「十五五」規劃建議明確支持香港建設為國際創新科技中心，作為創科業界的一份子，筆者對政府帶頭推動創科應用感到鼓舞。業界一向認為，要將科研成果轉化成為商品落地，當局可以更加積極以身作則，而改革公共採購制度，則有助帶頭善用本地創科成果。



創新科技及工業局局長孫東早前明言有意加強政、產、學、研、投的高效合作；《2025年施政報告》亦以大篇幅描述創科發展，推動政府部門進行科技革新；配合新型工業加速計劃、北部都會區發展創科用地、以及人才培訓等政策，筆者認為香港創科未來可期。要讓創科成果融入生活日常，業界一直認為，科研成果轉化落地及商品化是不可或缺的一環。

立法會議員及創科業界一直強調要靈活鼓勵成果轉化，確保創科發展有效落地。業界期望政府持續「以身作則」，包括在採購政策的評分制上，將若干比重放於與應用科技相關的創新建議；另外，機電工程署的「機電創科網上平台」亦有羅列政府部門及業界的科技需求，從而與初創企業及學術機構的解決方案進行配對，加上創科基金下的「公營機構試用計劃」，資助合資格本地公司／機構製作原型或樣板並讓公營機構（包括政府部門）試用。此類措施均反映政府有意推動應用創科成果。

為將創科成果應用及轉化，創科公司一直積極參與政府採購，務求將創新思維引入政務。不過，業界時常反映，相較「做慣做熟」、已熟悉政府採購規則的大型企業而言，即使初創企業的創科成果已經成熟，亦容易因不熟悉投標規則、相關部門採購時偏重傳統企業等原因，在轉化及應用成果上遇到關卡。

要將創科思維引入政務、為創科構建成果轉化落地空間，筆者認為，採購制度可循不同途徑加入科技應用元素，鼓勵部門在決策時敢於創新追求效率，避免蕭規曹隨的官僚文化，同時破除利益固化藩籬。舉例而言，政府可考慮加大初創公司在政府採購項目的參與度，尤其加入系統性誘因，例如透過採購「評分制」下加分等方式，鼓勵更多初創公司投標政府採購項目。當局亦應審視各部門招標是否多年由固定或少數公司投得，回應社會對善用公帑和促進競爭的期望。

進一步而言，為免《2025年施政報告》中推動政府部門進行科技革新的願景淪為空談，筆者認為政府可設立KPI，主動帶頭將已發展成熟的創科成果引入政務應用，令企業有誘因多發展有助公共行政的技術。主動進取的政府採購政策既可鼓勵競爭、為政府項目帶來新思維；亦可為初創公司提供更多應用場景、從而累積營運經驗。

要對接「十五五」規劃、將香港建設為國際創新科技中心，筆者認為科研成果轉化落地應由政府領頭做起。將創科引入政務系統，既能為香港公共服務注入動能、便利市民；亦能鼓勵創科企業多研發推動電子政務的技術，同時為創科成果提供轉化落地的場景。如此一來，政府可將創科成果轉化爲服務市民的工具，讓創科成果成為公眾「看得見、摸得着」的日常，從而達致政府、業界、市民三方共同受惠。

作者李志鵬是Lalamove企業事務總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

