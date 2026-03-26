來稿｜我們為何把焦慮「外判」給神明？

來稿作者：鐘國晉



在華人社會中，面對不確定性時，我們並非全然仰賴理性計算。香港上環的文武廟長年香火鼎盛，考生拜文昌，商人拜關帝，這些看似傳統的行為，其實反映出一種熟悉的決策邏輯：當結果不可控時，人們傾向為自身行動尋找一個可依附的外部結構。在當代，大家逐漸把決策外包給模型與演算法；而在更久遠的年代，則是將不確定性託付給神明。兩者形式迥異，核心卻一致，都是在結果無法掌控時，為行動建立一個可依循的依據。



將焦慮託付給神明

近年走訪日本福岡太宰府天滿宮、大阪天滿宮和東京湯島天滿宮，我逐漸意識到，這些場所不僅是宗教空間，更是一種處理不確定性的制度裝置。

天滿宮帶給人的印象，是被完整保存的秩序感。從表參道一路到本殿，延伸至菅公歷史館，信仰已轉化為制度、儀式與教育的一部分。天滿宮的主神菅原道真，祂不只是祈願的對象，更是文化敘事的核心。

這種安排形成一種「錨定」力量：在考試成敗、前途未卜的焦慮中，個人情緒被嵌入長期穩定的敘事。菅原道真象徵學問與努力，而努力本身即被賦予價值。這種敘事未必保證結果，卻為不確定的人生帶來一個穩定參照，使焦慮得以被安放。

願意在未知中前行

位於商業中心的大阪天滿宮，與太宰府呈現截然不同的面貌。懸掛成排的燈籠、奉納的酒樽與企業名錄，讓信仰不再只是個人祈願，而是公共參與的場域。無論名字被寫上燈籠，還是企業被列入奉納榜單，個人與組織都透過儀式嵌入共同體。

這裏處理不確定的方式，不在於給出明確答案，而在於創造共識。當眾人共同投入、共同相信，風險被分攤，焦慮被共享。這是一種動員型的敘事結構：它讓人願意在未知中行動，而不是在猶豫中停滯。

至於湯島天滿宮，作為東京文京區的信仰中心，承載着考生與家長的殷切期盼。繪馬架上掛滿各式願望，從升學考試、教師甄試、國家考試到就職祈願不一而足；籤詩則在抽取後被重新繫回枝頭，形成一種反覆安放焦慮的儀式循環。

信仰功能是恢復行動

這些行為或許無法改變客觀結果，卻完成一個關鍵的心理轉換：不確定的未來被暫時外包，焦慮被儀式吸收，個體因此重新獲得行動的穩定感。神明沒有替人做出決定，但儀式讓人相信自己已經準備充足，可以面對接下來的未知。

這正是三座天滿宮最值得觀察之處：不確定性並未消失，只是被暫時安放。

信仰的真正功能，不在於預測未來，而在於恢復行動能力。當結果不可控時，人需要一個能夠承載焦慮的結構，有時是神社，有時是儀式，有時則是演算法與儀表板。差別不在形式，而在於我們能否保有修正與反思的能力。

作者鐘國晉長期關注科技政策、產業結構與決策風險，研究與寫作背景橫跨科技與知識產權相關領域。近年着重探討高度不確定環境中，組織如何形塑敘事、處理資訊，以及這些過程對判斷品質的影響。



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