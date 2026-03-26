來稿｜長者兩蚊兩折　新政有理有據

來稿作者：高松傑



日前，香港政府正式公布，下周五起調整2元乘車優惠計劃，推出「兩蚊兩折」新方案，同時暫緩每月240程的乘車上限，留待明年分步落實。這一政策一出，引發社會各界廣泛討論。在筆者看來，港府此次調整，絕非簡單削減福利，而是一次兼顧民生關愛、解決現實問題、保障財政可持續的理性決策，值得充分理解與支持。



我們首要清晰認知，「兩蚊兩折」調整，並未動搖優惠政策的核心初衷，也沒有損害受惠群體的根本利益。政策明確，受惠對象依舊是長者與合資格殘疾人士，樂悠咭和殘疾人士八達通使用規則不變；成人票價10元及以下的短程車程，受惠人士仍只需支付2元。這意味着長者日常買菜、就醫、鄰里探親、參與社區活動等最基礎、最頻繁的出行需求完全不受影響，政府依舊以足額補貼守護弱勢群體出行便利，保留了關愛共融社會的政策初心。

對於票價超過10元的長程路線實行兩折收費，看似費用略有增加，實則仍是力度極大的福利支持。港府承擔八成車費補貼，受惠人士僅需支付兩成，即便20多元的過海長程車費，實際增幅也僅兩三塊錢，這樣的補貼力度在全球範圍內依舊十分優厚。那些擔心長者負擔加重的聲音，筆者認為大可不必，政策設計早已在優化福利與減輕民眾影響之間找到了穩妥平衡。

筆者認為此次新政最關鍵的意義，在於直擊「長車短搭」頑疾，杜絕公帑無端浪費。過往劃一的「2元優惠」，客觀催生了不少不合理出行現象：有長者從粉嶺登上過海巴士僅坐一站便下車，也有長者短途出行刻意選擇跨區長途車輛。此類行為不僅浪費珍貴的公共交通運力，加劇車廂擁擠，更讓公帑消耗在非必要出行之上。

當下香港正面對結構性人口老齡化與財政壓力凸顯的雙重挑戰，近年財政赤字之下，每一分公帑都必須用在刀刃上。據港府估算，新政實施後全年可節省約5.5億元公帑，筆者認為這筆從不合理浪費中擠出的資源，未來可投入醫療、養老、社區服務等更迫切的民生領域，反哺全體市民，尤其惠及更多弱勢群體。打擊「長車短搭」，既是優化交通資源配置，更是對全體納稅人負責，讓公共福利真正用於實處。

筆者認為港府在政策推行中亦充滿人性化考量，亦有社會各界的意見。一方面，對每月240程乘車上限並未急於實施，而是暫緩落實、分步推進，先保障「兩蚊兩折」平順落地，充分照顧技術適配與民眾適應期，避免一刀切帶來的不便。另一方面，港府展開全面宣傳科普，聯動服務大使、區議員與關愛隊於現場為長者答疑解惑，確保長者清晰理解新規，不因政策調整影響出行。這種聽取意見，循序漸進、貼心兜底的安排，充分顧及長者群體的接受特點，筆者認為此舉也可讓政策有效平穩推進。

筆者居住在深水埗基層社區，服務於九龍城和九龍各社區，從社會、社區反饋可見，多數受影響人士均能接受新安排，不少市民與長者亦認同新政可遏制濫用優惠、讓公共資源回歸合理使用。在全球經濟承壓之際，政府財政需精打細算，已是社會普遍共識。筆者認為福利政策以關愛為初心，可持續的關愛才能行穩致遠。一味追求無底線福利，最終只會令財政不堪重負、政策難以為繼，反而損害長遠民生。港府「兩蚊兩折」調整，本質是整治濫用、守住關愛，既不削弱對弱勢群體的保障，又杜絕資源浪費，兼顧人情溫度與財政可持續。

筆者期待新政落地後，「長車短搭」現象明顯改善，公共交通更為暢順，節省的公帑切實用於更多民生工程。在港府努力宣傳與服務下，期望廣大長者也能快速適應新規，繼續安心便捷出行。最後，筆者認為今次「兩蚊兩折」是一項有理有據、兼顧理性與溫情的優質決策，值得我們理解與支持。也期望香港未來各項福利政策，始終要堅持在關愛與可持續之間找到平衡，讓城市關愛更濃，發展更穩。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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