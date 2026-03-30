是非心理學｜童年恐懼如何影響愛情？

是非心理學｜周華山博士



當我們願意看見自己的恐懼，「是非」便會成為很好的提醒。



話語的重量

Emily向來站在人群中央。她聰明、敏銳，習慣談論他人私事，把零散細節編織成精彩故事。那不是惡意，而是一種維繫關係的方式。她害怕冷場，也害怕被排除在圈子之外。

Daniel則不同。他沉默、克制，排斥是非。他成長在母親主導的家庭，母親情緒起伏劇烈、控制慾強。Daniel從小學會忍讓，內心抗拒那樣的強勢。

他不知道，越是抗拒，往往越反覆出現。原來，Emily用語言建立連結，Daniel用沉默保護自己。

童年的恐懼

風暴始於一張照片。某晚，Emily的群組出現一張偷拍照。Daniel坐在高級餐廳裏，對面是公司市場總監Olivia。畫面被刻意裁切，只剩曖昧角度。

Emily即致電Daniel，他沒有接，三小時後才回訊息：「剛開完會。」

會議在高級餐廳？懷疑，開始生根。她忽然想起父親當年離開前，也常說去開會。其實，那晚Daniel與Olivia討論公司重組，Emily所在的部門正被評估。他因保密協議無法說明，只能沉默。

Emily中學時，父親突然離家，沒有預告。那種被遺棄的感覺在她心裏留下陰影。她外表強勢，其實對失去格外敏感。當照片出現，Emily懷疑的不只是背叛，而是害怕歷史重演。

偏見的種子

她翻查Daniel的社交平台，看見他點讚Olivia的貼文，也看到好友明哥留言：「兄弟，終於遇到適合的女人。」

明哥一直不喜歡Emily，覺得她太強勢。他對Daniel說：「這種女人遲早讓你難堪。」Daniel沒有反駁。那些話像灰塵，慢慢落在心裏。當Emily情緒起伏時，他對強勢女性的警報再度響起。他開始分不清，自己是在回應女友，還是在對抗母親的影子。

同時，他也聽到另一種流言，Emily與一名年輕同事走得很近，像在發展姐弟戀。Daniel沒有求證，只是退後一步。與其等着被拋棄，不如先離開。

替流言添火

爭吵爆發時，兩人的恐懼早已滿溢，質問、反問、翻舊帳。「妳身邊那些人，就是喜歡編故事。」他冷冷地說。她強烈反駁：「這是你的投射！」最後，是Daniel說：「也許我們不適合。」

Daniel對強勢女性保持戒心，把Emily與母親重疊；Emily對離棄過度敏感，把Daniel的冷淡與父親重疊。他們吵的，其實不是那張照片，而是尚未療癒的童年。

分手後，公司公布重組結果。Emily才知道，Daniel曾在會議上為她部門爭取資源，心裏泛起一絲愧疚。同時，Daniel也因明哥酒後向外談及他與女性高層的單獨會面，被誤傳私生活混亂。他這才發現，餐廳照片是明哥女友刻意剪裁。

我們自以為理性維護朋友，卻讓成見替流言添火。

與影子和解

半年後，他們在婚禮重逢。Emily平靜地說：「那張照片，我知道是被編輯過的。」Daniel低聲回應：「是的，我們都有問題，不懂得愛對方。」他們終於看見自己的投射。Emily把童年的恐懼變成質問；Daniel把對母親的反抗變成戒備。

有時，人會重複熟悉的模式。Daniel後來才明白，他愛上的，正是那份既熟悉又令他不安的能量。真正的誤會，不在照片裏。Daniel討厭母親的控制，卻愛上同樣強烈的Emily；Emily害怕父親的離開，卻選擇沉默的Daniel。

人難免帶着舊傷走進愛情，但舊傷並不等於命運。決定愛情深度的，不是傷痕，而是面對傷痕的勇氣。讓相遇，不再重演傷痛，而是彼此照見。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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