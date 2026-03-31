進言廣達｜香港中醫旅遊大有可為

來稿作者：黃進達



旅發局在「香港旅業展望2026」簡報會中，提及把握香港首間中醫醫院落成的契機，拓展醫療旅遊市場，與筆者所倡議甚為契合。放眼全球，出外旅遊的目的早已不限於觀光購物和吃喝玩樂，愈來愈多國際旅客將行程涵蓋與醫療相關的活動。「外國人來中國看病」的話題近日在網上炙手可熱，不少地區已覷準醫療旅遊的龐大商機。旅發局提出拓展醫療旅遊，面向海外旅客推廣香港中醫，旅遊業界亦可結合專業教研醫師一同研發旅遊產品，亦是了解市場而產生的良好構思。



全球掀起醫療旅遊浪潮

根據國際醫療旅遊協會的統計，全球醫療旅遊市場規模已從2019年的約500億美元，預計在2027年將突破2,000億美元，每年產生超過300億美元的經濟效益。亞洲地區尤其活躍，泰國、新加坡、馬來西亞、印度等國早已將醫療旅遊列為國家戰略產業，並取得顯著經濟效益。

泰國的「醫療+度假」模式堪稱典範。曼谷的康民國際醫院每年接待超過50萬名國際患者，醫院內配備五星級酒店設施、多語種翻譯服務，患者在接受高質量醫療服務後，可前往布吉島、清邁等地進行身心療癒。泰國政府更設立「醫療簽證」，允許患者及家屬最長停留一年。這項產業為泰國每年帶來超過12億美元的收入，創造了大量高技術就業崗位。

新加坡則以「高端醫療+城市花園」定位，憑藉其嚴格的醫療監管體系、國際認可的醫療水平，吸引着東南亞乃至中東地區的高淨值人群。樟宜醫療集團與旅遊局緊密合作，推出「健康篩檢+城市觀光」套餐，患者早上完成體檢，下午即可遊覽濱海灣花園。這種模式使新加坡成為亞洲醫療旅遊的「奢華之選」。

醫療旅遊需求剛性較強

韓國以「醫學美容+韓流文化」異軍突起，政府將醫療旅遊與韓劇拍攝地、K-pop體驗相結合，吸引大量東南亞、中國及俄羅斯遊客。2024年，赴韓進行醫療旅遊的外籍患者人數創歷史新高，達117萬人次。這些外國「患者(旅客)」來自202個國家，其中約85%選擇前往首爾江南區的整型外科醫療機構。單單在首爾，醫療旅遊產業在2024年為韓國帶來超過9億美元收入。

不得不提及馬來西亞，由馬國衛生部運作的馬來西亞醫療旅遊理事會（Malaysia Healthcare Travel Council），與當地92間私家醫院合作促進醫療旅遊產業，先在機場提供禮賓服務，醫療旅客到埗後會有專人迎接及協助辦理入境手續，並設專用通道，另設電子簽證醫療平台提供高效的醫療簽證及簽證延期申請流程。此外，馬來西亞航空亦會為醫療旅客提供票價優惠。又以數據觀之，馬來西亞在2024年接待了160萬名醫療旅客，收入約7億美元。

傳統觀光旅遊容易受經濟周期、疫情、政治因素影響，但醫療旅遊具有較強的需求剛性。香港發展醫療旅遊，以上案例值得借鑑。更重要的是立足自身獨特優勢，比如中醫在香港的歷史淵源、嶺南草藥的本土特色，以及香港作為國際城市的制度優勢。將中醫元素融入旅遊產品，可以豐富香港旅遊業的內涵，分散風險，增強整體旅遊業的抗逆能力。參考泰國、馬來西亞和新加坡的經驗，醫療旅遊的旅客往往停留時間更長、消費能力更高、重訪率也更可觀。歸納而論，這些國家多以西醫或醫美為主，而香港則可走「純中醫」路線，形成差異化競爭。

香港中醫具獨特吸引力

對許多外國人來說，「香港」這個品牌本身就代表着品質保證和國際化標準。中醫作為香港的文化資產，與這座城市的國際形象相結合，產生了一種獨特的吸引力。

在國際遊客眼中，外國旅客在香港能夠獲得更順暢、更安心的就醫體驗。香港的中醫旅遊具有內地城市難以比擬的獨特優勢。對於注重醫療安全的外國旅客而言，香港的法治環境和透明監管，為他們提供了信心保障。內地雖然中醫資源豐富，但語言溝通障礙較大、文化差異也較大。加上資訊井噴花多眼亂，外國遊客往往難以判斷醫療機構的資質和信譽。與內地中西醫高度結合不同，香港中醫在法規上屬於「純中醫」，不能開西藥、不能做手術。這種模式在國際上反而更容易被接受，因為它保持了中醫藥的獨立性和純粹性，讓外國旅客能夠體驗到合乎想像、「原汁原味」的中醫診療，而不會與西醫體系產生混淆。

香港作為亞洲航空樞紐，擁有便捷的國際航線網絡。對於來自歐美、東南亞、中東的旅客而言，香港的交通便利性遠超內地大部分城市。旅客可以在短時間內抵達，並結合商務、旅遊、購物等活動，形成複合式行程。在操作層面，香港的醫療服務普遍獲國際醫療保險公司認可，外國旅客在香港接受中醫治療後，若持有涵蓋「非西醫治療」的旅遊保險，且在認可的香港註冊中醫師處就診並取得完整收據（包含診斷、醫師簽署及蓋章），通常可順利索償。這項便利性大大降低了旅客的決策成本。

香港中醫傳承創新

國家主席習近平曾說，中醫藥是中華文明的瑰寶，傳承創新發展中醫藥是件大事，要把這一祖先留給大家的寶貴財富繼承好、發展好、利用好，推動中醫藥走向世界。香港肩負這項國家級任務，有條件把中醫藥真正推向國際舞台。

回顧歷史，香港早在一百多年前就擁有「中醫院」——東華醫院。自1872年落成起，東華醫院即無間斷為早期市民提供中醫藥服務，治療當時令洋人聞之色變的鼠疫，在區域管治與公共衛生層面角色正面。這段歷史不僅見證中醫在香港的根脈，更彰顯中醫在公共衛生危機中的關鍵作用。

自二戰之後，香港醫療系統雖以現代醫學為主導，中醫轉入民間提供基層醫療服務，但這反而使中醫保持了更貼近民眾、更具靈活性的特質。時移勢易，現代醫學開始走向個體化治療，醫患關係的維護、個人化的跟進，加上醫學界對中醫藥研究日深，讓中醫的優勢愈發明顯。世界衛生組織大力提倡傳統醫學，中醫在傳統醫療領域將更為突出，未來對治療的參與度必然更大。

旅遊帶動產業鏈發展

中醫旅遊不僅惠及診所本身，更將帶動中藥材貿易、健康食品、養生保健品、中醫醫療器械、旅遊接待、酒店住宿、餐飲零售等相關產業。一條「中醫+旅遊+零售」的完整產業鏈有望形成，創造大量就業機會，尤其有利於基層市民和中青年專業人士的就業。隨着香港中醫醫院將於去年底投入運作，標誌着香港中醫藥發展邁入新里程。

院方亦已與香港浸會大學、香港中文大學、香港大學三所本地大學確立了緊密的協作關係，為中醫藥的臨床研究與人才培養提供了堅實基礎。筆者亦了解，香港中醫醫院亦與旅發局、旅議會商討中醫醫療、醫藥旅遊發展的可行性。這些動向顯示，中醫旅遊已從概念討論進入實質籌劃階段。

而且，小有小的好。香港城市規模適中，旅客可以在一天內完成就診、取藥、購物、觀光等多項活動。相比內地大城市，香港的交通時間和行政程序更為精簡。對於行程緊湊的國際旅客而言，這種高效率具有很高的價值。

「神秘東方力量」吸客

香港旅遊發展局在「香港旅業展望 2026」簡報會上宣布了重要戰略調整：將調整資源投放比重至國際市場75%及中國內地25%，聚焦非廣東省城市。局方明確提及將把握香港首間中醫醫院落成的契機，拓展醫療旅遊市場。

或許有些歐美旅客對中醫藥這種「神秘東方力量」感興趣。曾應邀到訪香港的YouTuber、人稱「甲亢哥」的IShowSpeed亦曾前往成都，於當地體驗針灸與推拿，對醫師緩解其頭痛的療效大感驚喜，有關影片閱覽量超過800萬次，令中醫藥在歐美大收宣傳之效。這類網紅的親身體驗，往往比傳統廣告更具說服力，能夠有效吸引年輕一代國際旅客的關注。

過往香港也有一些帶遊客「睇中醫、飲苦茶」的導賞活動，頗受歡迎，從旅行社的小型試驗，到如今有官方機構、醫院、大學共同參與，聚焦於旅遊體驗、文化探索、養生保健等層面的中醫旅遊，大幅提升其規模、深度，長遠應屬可為。

作者黃進達是​香港菁英會主席，全國青聯委員，重慶市政協委員，經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席。



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