來稿｜亞洲人為何不幸福？

來稿作者：陳文坪



3月19日，《2026年世界幸福報告》出爐，亞洲國家的排名都不高，是否意味着亞洲區人民的幸福感就是「低落」？那就不一定。不過，幸福感排名低，說明政府的施政方略還是有許多不足的地方。面對這樣的名次，不知政府領導有什麼看法？然而，當年年報告名次不升反降，人民的幸福感無法得到提升，政府的施政方針就有必要進一步修正甚至調整。



港新幸福指數延續下跌

最新發佈的《2026年世界幸福報告》顯示，在147個國家和地區中，新加坡排名從去年的第34，今年下滑至第36，這也是自2023年起連續三年下滑。過去十年來，新加坡的最高名次是2022年第25名。而香港今年排名第90，較去年第88名再滑落兩位，2024年排名第86。可見，這也是多年來延續下跌的現象，其跌勢與新加坡「同病相憐」。

雖然整體排名滑落，新加坡在關鍵硬指標上表現依然突出。特別是在「健康預期壽命」和「對貪污的看法」（即政府清廉度）兩項指標上，都位居全球第一。

芬蘭連續九年蟬聯第一

《世界幸福報告》自2012年發佈，由蓋洛普（Gallup）、牛津幸福研究中心和聯合國可持續發展解決方案網絡聯合推出。排名依據個人對生活滿意度的三年平均自評，並參考國內生產總值、社會支持、健康預期壽命、生活自由度、慷慨程度和對腐敗的認知等因素。

從全球來看，北歐五國國民依舊享有最幸福感排名。前三名分別是芬蘭、冰島、丹麥。其後依次為美洲的哥斯達黎加、北歐的瑞典和挪威。而芬蘭卻是連續第九年蟬聯第一，被評為世界上最幸福的國家。

寬闊人均空間是幸福要素

哥斯達黎加是《2026年世界幸福報告》名位第四的國家。比去年的第六上升二位。這也是哥國第二次進入十大。實在令人刮目相看。

依據中國外交部網頁介紹：哥斯達黎加共和國（The Republic of Costa Rica）土地面積51,100平方公里，2023年人口只有5,044,000萬。哥國經濟發展水準在中美洲名列前茅，2024年國內生產總值953.5億美元，人均國內產值1.86萬美元，經濟增長率4.3%。哥國地廣人稀，每平方公里不足100人。與動輒每平方公理有數千人居住的國家、城市相比，哥國的人均空間的確很大。芬蘭、冰島、丹麥的國土面積也不小，人口卻不多，同樣擁有寬闊的人均空間。

地處中東的以色列，過去兩年，雖戰事不斷，炮聲隆隆，人民卻享有幸福感。2026年位居第八，令人肅然起敬。在東亞方面，台灣地區排名第26，為東亞最高。而面對台海風波不斷，台灣人民的心情、生活並沒有受到影響，幸福感依舊名列亞洲區前列，令人另眼相待。比起日本第61名、中國大陸第65名、韓國第67名，台灣的幸福感可說是「滿載而歸」。同處東南亞的馬來西亞、菲律賓，馬國至少沒有那麼多的天災如颱風肆虐，人民的生活水準比起菲律賓也來得高。但馬國（71）的幸福感卻比菲律賓（56）低了15個名次，的確令人難以想像。

GDP與幸福感不成正比

新加坡、香港、台灣、日本、韓國都屬於發達國家/地區，但幸福感都比不上北歐，連非洲的哥斯達黎加都走在發達國家、地區的前列。值得我們加以探究，為何他們人民的幸福感滿滿？

而地處亞洲的我們，享有高經濟增長、又有安全的生活環境，就業率良好，社會穩定，人民生活不斷提高，但幸福感卻比不上非洲的哥斯達黎加，實在是需要好好反思，認真看待自身不足。

從幸福感報告可以看出，GDP收入高的國家、地區，國民與幸福感並沒有成正比。亞洲人民幸福感比不上北歐，是可以理解的。但連非洲的哥斯達黎加都排在第四名，而亞洲主要經濟體的人民幸福感卻不升反降，實在是值得檢討，如何讓生活過得更舒心，從而提升幸福感，應是更好追求的目標。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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