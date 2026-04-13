港大經管｜香港如何擁抱Web3推動的金融科技革命？

香港經濟政策綠皮書2026｜方鈺麟教授、牟洋忱



截至2024年，全球已有6.59億名加密貨幣持有者，約佔全球人口的8%（Crypto.com，2024）。到2025年10月，全球加密貨幣市場已大幅擴張，總市值達到3.87萬億美元（Forbes，2025）。作為第三代互聯網（Web3）生態圈中一大虛擬資產，加密貨幣逐漸受到關注，而區塊鏈、去中心化、智能合約以及更廣泛的第三代互聯網生態圈等相關概念，也開始引起各國政府、企業和學術機構的重視。為了大力支持第三代互聯網，美國總統特朗普甚至推出了名為「$TRUMP」的虛擬資產。據路透社報導，這個加密貨幣迅速引發市場熱潮，並於2025年1月20日升至100億美元的市值（Howcroft&Conlin，2025）。



需應對第三代互聯網技術風險

儘管第三代互聯網具有巨大潛力，卻也對社會與金融安全帶來風險。過往研究顯示，由於虛擬資產交易具備匿名性，並能在全球範圍內結算，所以常被犯罪分子用於詐騙、洗錢及毒品交易等非法活動（Chainalysis，2025；聯合國，2021）。另一主要關注是虛擬資產的高度波動性。例如，「$TRUMP」的市值曾一度高達100億美元，但到2025年10月15日卻急劇下跌至12.2億美元，跌幅為87.8%；其單位價格也從70美元暴跌至僅6.10美元，跌幅達91.3%（OFFICIALTRUMP，2023）。這些風險凸顯了政府與監管機構必須在鼓勵第三代互聯網創新與確保適當監管之間取得平衡，以保護用戶並維持金融穩定。

要全面擁抱由第三代互聯網所推動的金融科技革命，香港的決策者必須採取平衡的策略，一方面應善用自身的優勢，例如先進的金融基礎設施與全球連通性，以支持創新與增長；另一方面，他們也必須積極應對與第三代互聯網技術相關的風險。然而，需要注意的是，第三代互聯網框架下，不同運作模式各具特色。因此，決策者應按不同的第三代互聯網運作模式而制定差異化的策略，以在第三代互聯網的發展與監管之間取得平衡。

以下章節將探討第三代互聯網的概念，介紹3種主要的第三代互聯網資產運作模式，概述香港第三代互聯網產業的發展優勢與成果，以及提出有助發展的相關建議。

第三代互聯網的定義與特徵

第三代互聯網是什麼？

要在第三代互聯網發展浪潮中保持領先，首先必須理解第三代互聯網究竟是什麼。該術語最早由以太坊共同創辦人GavinWood於2014年提出。在他的願景中，第三代互聯網代表着一個更加民主化與去中心化的互聯網版本，由使用者共同管治，而非由亞馬遜或微軟等巨型企業主導（Kharpal，2022）。

隨着與第三代互聯網相關技術的演進，「第三代互聯網」已逐漸發展成為一個涵蓋廣泛應用的生態系統概念。這些應用通常依賴區塊鏈與虛擬資產，範圍包括加密貨幣、去中心化自治組織、非同質化代幣，以及如元宇宙般的虛擬環境（WhartonInitiativeonFinancialPolicyandRegulation，2024）。

須知原始的第三代互聯網生態系統概念建基於堅實的去中心化原則。這一特徵使得虛擬資產交易難以被追責，這與傳統金融（TradFi）的運作方式存在顯著差異。

在全球打擊洗錢與維護金融穩定的努力下，第三代互聯網金融體系不得不放棄部分去中心化與匿名特徵，以確保合規性。這導致了兩種更受監管的模式的出現：中心化金融（CeFi）以及傳統金融與中心化金融的融合（TradFi–CeFi）。在這兩種模式中，第三代互聯網的服務提供者通常擁有合法身份與實體辦公場所，便於政府與監管機構監督其運作，並維持金融穩定。優先考慮去中心化與匿名性的原始第三代互聯網網絡，目前則被稱為去中心化金融（DeFi），以別於這些更受監管的模式。這三種框架在不同層面運用第三代互聯網技術，並聚焦於金融生態圈的不同方面。雖然它們的運作方式各異，但三者皆具備變革當今全球市場的巨大潛力（香港金融與貨幣研究院，2024）。下文將比較這三大第三代互聯網運作模式的關鍵特徵。

中心化金融

根據金融穩定理事會的定義，中心化金融是透過中心化的中介機構來提供虛擬資產金融服務（金融穩定理事會，2023）。這些中介機構結合了去中心化金融與傳統金融的特徵。一方面，它們提供第三代互聯網的金融服務，如現貨交易、訂單撮合與資產管理⸺類似於去中心化金融平台所提供的功能。另一方面，它們則透過中心化結構運作，並提供使用者友好的介面，與傳統金融機構的運作方式大同小異。

中心化金融的重要性在於，這些中心化金融機構在提供虛擬資產金融服務的同時，通常具備合法地位與實體存在，政府與監管機構加以監管亦較容易，從而確保其遵守法律要求、保障投資者權益，並維持市場穩定。因此，在美國、新加坡、歐盟及香港等主要金融市場中，中心化金融服務往往成為第三代互聯網監管框架的首要重點。

傳統金融與中心化金融的融合

同時，商業銀行、投資銀行與互惠基金等傳統金融機構正通過與持牌的中心化金融提供者合作開發金融產品，積極進入第三代互聯網領域。這些產品被稱為TradFi–CeFi產品，一般分為兩大類。第一類是在傳統金融市場中發行，但其價值與第三代互聯網資產掛鉤，例如加密貨幣ETF。第二類則採用傳統金融估值模型，但在區塊鏈平台上發行，包括代幣化的綠色債券或穩定幣。雖然這些跨市場產品同時運行於傳統與第三代互聯網系統之間，但相較於獨立的去中心化金融或中心化金融解決方案，它們往往透明度較低、交易速度較慢。儘管如此，它們有利於傳統金融產品借助第三代互聯網技術，以推動整體金融業現代化，並促進傳統金融市場的增長。

去中心化金融

根據香港貨幣及金融研究中心的定義，去中心化金融是一種不依賴任何中心化中介機構運作的金融模式（香港貨幣及金融研究中心，2024）。相反，它利用區塊鏈技術與智能合約來提供金融服務。基於這些智能合約，去中心化金融平台如今能夠提供多種服務，包括借貸、交易、質押以及衍生工具。

去中心化金融具有顯著的市場潛力。根據Statista2025年的數據，去中心化金融使用者數量預計在2026年將達到2.1323億人。這一快速增長主要由多個因素推動：首先，去中心化金融平台往往提供高回報，吸引來自傳統金融系統的使用者；其次，使用者介面改善以及教育資源充足，更便於新用戶學習如何使用去中心化金融平台；第三，去中心化金融能夠為缺乏傳統銀行服務的弱勢群體提供金融服務，從而推廣金融普惠（金融時報，2019）。

值得注意的是，去中心化金融的一個關鍵特徵，在於它依賴由去中心化自治組織自我管治及維護的智能合約。這些自治組織在沒有任何中央權威或層級架構的情況下運作，對監管機構造成巨大挑戰。由於沒有可識別的機構主事，有關當局極難追究任何去中心化金融交易的責任，以致去中心化金融系統往往在既有機構監管政策範疇之外運作，最終使整個生態圈面臨重大風險。

三種模式的特徵比較

在第三代互聯網金融服務的發展過程中，中心化金融、去中心化金融、TradFi–CeFi這3種模式各自展現出獨特的優勢與劣勢。為了更好地理解它們的表現，我們可以從幾個關鍵領域進行比較：業務範疇、易用程度、交易成本、監管難度，以及客戶資訊管理。

a)業務範疇

中心化金融與去中心化金融都提供基本功能，例如加密貨幣的交易與轉移。此外，中心化金融與去中心化金融的使用者也能獲得更複雜的金融服務，包括借貸、質押，甚至是客製化的衍生性合約。另一方面，中心化金融平台由於依賴中心化的流動性池，往往提供比去中心化金融更快速穩定的服務，故此在加密貨幣與法幣兌換，以及跨鏈資產交易等運作更加順暢。

然而，這種服務卻並不適用於TradFi–CeFi模式。TradFi–CeFi的客戶要麼透過傳統金融機構購買與第三代互聯網資產掛鉤的產品，要麼持有透過區塊鏈智能合約發行的傳統金融產品。在這兩種情況下，這些資產並未在其原生的第三代互聯網環境中結算，以致使用者在現階段難以直接將這些產品用於進一步的交易、匯款、質押或其他金融服務。因此，TradFi–CeFi模式的業務範疇仍然有限。

b)易用程度

由於中心化金融與去中心化金融都是相對新興的金融科技模式，使用者通常需要時間來學習如何操作基於區塊鏈的交易。在這樣的情境下，中心化金融平台往往更易用，因為它們提供設計良好的介面、技術支援以及客戶服務來協助使用者（Kerner，2023）。相較之下，去中心化金融平台通常要求使用者自行查閱技術文件與教程，初學者或會難以應付。

然而，TradFi–CeFi產品通常與傳統金融機構或中心化金融提供者的常見產品相連結。使用者因而能夠運用其既有的傳統金融知識（如對法定貨幣的理解），以掌握像穩定幣這類中心化金融產品的運作方式。此外，由於這些產品由信譽良好的機構發行，使用者能更容易獲得客戶支援，使TradFi–CeFi服務尤為易用。

c)交易成本

中心化金融服務提供者通常設有私人的第三代互聯網資產池，這使其能夠直接控制交易費用。因此，中心化金融平台上的交易成本往往較為穩定。然而，TradFi–CeFi模式涉及在傳統金融市場與區塊鏈市場之間的價值轉移。由於這些交易需要經過多個金融服務層級，其成本一般高於中心化金融服務。

相較之下，去中心化金融系統的交易成本更具波動性。例如，一大先進去中心化金融平台Uniswap採用公開的流動性池，其費用取決於市場狀況與資產流動性（UniswapDocs，2025）。去中心化金融的交易成本因而難以與中心化金融或TradFi–CeFi模式直接比較。

d)監管難度

TradFi–CeFi模式中的產品往往類似傳統金融工具，例如加密貨幣ETF與代幣化債券。由於這些產品在結構與定價模式上與其傳統產品（如傳統ETF與債券）相似，監管機構可以在既有金融監管框架的基礎上，稍作調整與修改，即能有效加以監管。

相較之下，雖然中心化金融服務提供者以全新的商業模式運作，但其法律身份與實體存在便於實行監管。然而，監管機構仍需投入更多努力，設計出適合其運作方式的監管機制。

至於去中心化金融生態系統則構成更嚴峻的挑戰。它們由去中心化自治組織管治，而這些組織具有匿名性，且缺乏集中化的架構，令監管機構極難追蹤活動或追究任何特定實體的責任。因此，去中心化金融平台往往落在既有監管框架之外，使整個系統暴露於重大風險之中。

e)客戶資訊管理

TradFi–CeFi與中心化金融服務提供者必須依照當地政府頒布的反洗錢與「認識你的客戶」規定，對客戶資訊進行盡職調查。必要時，TradFi–CeFi與中心化金融服務提供者能夠追蹤已完成實名驗證的使用者活動。

然而，一些使用者可能更傾向於保持其金融活動的隱私，而往往會轉向去中心化金融平台，以便在進行虛擬資產交易時保持匿名。雖然這在一定程度上保護了使用者的隱私，但同時也使政府更難以偵測與阻止如洗錢等非法活動（OSLGroup，2025a）。

香港第三代互聯網的發展

回顧香港第三代互聯網的發展現況，可以看到香港政府已積極採取措施，支持本地第三代互聯網生態圈的成長。憑藉四大優勢⸺穩健的金融環境、充足的人力資本、完善的監管框架，以及支持性的政策⸺香港在這一領域具備顯著的發展潛力。這四大支柱突顯出香港在第三代互聯網發展上的成就，下文將進一步加以說明。

金融環境

首先，作為頂尖國際金融中心，香港為全球金融投資提供了完善的生態系統。根據《全球金融中心指數》，香港在全球金融中心中排名第3；具體而言，在營商環境、基礎設施與聲譽等關鍵領域均居於首位（Wardle與Mainelli，2025）。這一堅實的基礎為金融科技創新，尤其是與第三代互聯網發展相關的創新，提供了肥沃的土壤。

人力資本

香港在第三代互聯網領域的人才與專業人士新血方面，展現出強大優勢。根據Coindesk的全球區塊鏈大學排名，香港有5所大學位列世界前50名，香港理工大學更是全球之冠，展現出其在第三代互聯網教育上的卓越能力（TheResearchCentreforBlockchainTechnology,2022）。這個蓬勃發展的教育生態系統提供的不僅是扎實的理論基礎，還包括實務訓練機會。由此可見，香港擁有充滿活力的區塊鏈教育社群，能夠為第三代互聯網界培育本地人才。

除了在培養新興第三代互聯網人才方面具備強大資源外，香港也吸引來自世界各地的專業人士。特區政府積極透過「人才清單」計劃支持全球人才招聘，讓具備第三代互聯網專業知識（包括區塊鏈與分布式分類帳技術）的專業人士能申請認證及享有移民優惠（TalentListHongKong，2025）。

監管框架

香港政府已建立全面的監管框架，以監督提供主要中心化金融服務與TradFi–CeFi服務的機構。2025年8月，香港金融管理局（金管局）頒布了《穩定幣條例》，以支持港元穩定幣的發展，亦標誌推進TradFi–CeFi融合的重要一步。

2023年，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發布虛擬資產交易平台的發牌政策，為集中式第三代互聯網資產交易所（中心化金融服務的主要參與者）提供指引，確保其加密貨幣交易透明而合規（證券及期貨事務監察委員會，2025）。截至2025年10月，已有11家中心化金融機構獲發此類牌照，得以提供受監管的加密貨幣交易服務。

此外，該監管框架也涵蓋從事TradFi–CeFi活動的金融中介機構，例如管理虛擬資產基金，提供投資建議，以及銷售與虛擬資產相關的產品（證券及期貨事務監察委員會，2023a）。這些規範使傳統金融機構能夠利用其既有的客戶群，並合法提供第三代互聯網產品與服務。

政策支持

特區當局竭誠致力發展第三代互聯網生態圈。行政長官、政府財金部門以及立法會均對此加以大力支持，並推出一系列措施以促進該領域的發展。

在2025年《施政報告》中，行政長官李家超提出進一步推動代幣化資產市場發展，以及建立穩定的監管制度，以發行港元支持的穩定幣（Lee，2025）。此外，2025年公布的《香港數字資產發展政策宣言2.0》也提出了具體措施，以支持第三代互聯網的發展，其中包括：精簡監管流程、推動代幣化資產產品的開發、促進應用案例與合作，以及人才來源與知識共享（財經事務及庫務局，2022）。

同時，立法會亦在這些倡議中扮演積極角色，下設Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會，負責監察進展，並確保相關部門有效落實這些措施。

第三代互聯網發展成就

利用四大核心優勢，香港的第三代互聯網產業已展現出顯著的增長。根據Chainalysis的統計圖表，2023年7月至2024年6月期間，香港共接收約8,000億美元的加密貨幣流入，位居東亞地區第2。此外，香港的加密貨幣採用指數在2024年6月同比激增85.6%，增長率為東亞地區之首（Chainalysis，2024）。Multipolar一份研究報告更指出，香港人均持有的虛擬資產總值為97,531美元，全球排名第3（Multipolitan，2025）。

除了加密貨幣之外，基於TradFi–CeFi模式的其他虛擬資產以及傳統金融市場中的相關產品，也在香港市場蓬勃發展。香港目前已成為亞太地區最大的虛擬資產交易所交易產品市場，截至2025年9月，管理資產規模達到81億港元（Huang，2025）。

這些成就清楚地凸顯出香港在第三代互聯網發展方面的全球領導地位。然而，要充分釋放其潛力，仍需更多政策支持，以維持增長並推動創新。

香港第三代互聯網發展的政策建議

2025年諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（PhilippeAghion）與豪伊特（PeterHowitt），在其「創造性毀滅」（creativedestruction）的研究中指出，新技術往往會顛覆既有產品市場（Aghion&Howitt，1992）。第三代互聯網生態系統正是傳統金融產業遭遇這種顛覆的典型例子。為了最大化這兩個領域的社會福利，政策制定者應不僅促進第三代互聯網的發展，還須在過渡期內賦能傳統金融。

在此背景下，香港不妨雙管齊下：一方面利用中心化金融模式引導第三代互聯網的未來發展，並探索尚未開發的新市場；另一方面則透過TradFi–CeFi模式搭建傳統金融與第三代互聯網之間的橋樑，以便現有金融產品受惠於創新技術。

以下章節將根據這些第三代互聯網運作模式的特徵，提出詳細的政策建議。

中心化金融發展建議

a)制定專為中心化金融機構而設的審計框架

對中心化金融機構進行審計是維持中心化金融產業金融穩定的關鍵環節。特區政府既認識到其重要性，並在這方面倍加著力。根據證監會發布的《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》，中心化金融機構必須定期進行審計，以有效監察和控制其金融風險（證券及期貨事務監察委員會，2023b）。

除了受到政府監管壓力外，香港多家領先的本地中心化金融機構（如OSL）已在香港交易所上市。作為上市公司，它們有義務公開營運與財務資訊。根據OSL2024年的年度報告，虛擬資產約佔其總資產的45%，並分作「存貨」或「無形資產」兩類處理（OSL集團，2025b）。

然而，香港會計師公會指出，對虛擬資產分作存貨和無形資產這兩種會計處理方式，均存在顯著限制（Li&Wang，2021）。這些方法無法充分反映虛擬資產的真實市場價值或相關風險。因此，我們建議監管機構加快制定專門針對中心化金融機構的審計框架，以便審計人員能更準確評估資產價值及相關風險，最終強化第三代互聯網金融市場的穩定性。

b)本地第三代互聯網人才認證制度

第三代互聯網人才短缺一直是香港企業面臨的重大挑戰。在香港Web3嘉年華的演講中，立法會議員吳傑莊指出，雖然第三代互聯網產業擁有豐富的資源與創新理念，卻面臨專業人才嚴重不足的問題（Lian，2025）。對許多公司而言，這一人才缺口已成為成長的主要障礙。由Web3Harbour與羅兵咸永道香港發布的《香港Web3藍圖：打造Web3國際金融中心》報告也強化了這一觀點，並指出人才供應不足是香港第三代互聯網產業的現狀（Web3Harbour與羅兵咸永道香港，2025）。

雖然香港的主要大學與培訓機構均提供第三代互聯網相關課程，但這些課程面臨兩大問題。首先，課程設計缺乏標準化，導致不同院校的教學內容存在顯著差異。其次，由於區塊鏈技術快速迭代，課程內容往往無法及時跟上最新的行業需求。這兩個問題共同造成求職者能力的碎片化：部分求職者在某些第三代互聯網技術領域具備專業知識，但欠缺產業所需的其他關鍵技能。這種不平衡使企業難以透過傳統招聘流程快速判斷求職者是否符合實際工作要求。結果，企業不得不在錄用後投入大量資源進行內部培訓，而顯著增加了人力成本。

為解決上述挑戰，筆者建議當局建立一個標準化的本地第三代互聯網人才認證框架。具體而言，政府應牽頭推出一套官方認可的第三代互聯網從業者認證制度，制定明確、可量化的技能評核準則。此制度將有助於企業快速驗證求職者資格、降低招聘成本，並確保人才培育與行業需求保持一致，從而提升香港第三代互聯網人才庫的效率。

c)引入全球先進中心化金融機構

截至2025年11月，香港本地的加密貨幣交易所已提供主流加密貨幣的交易服務，包括比特幣、以太幣和CRP；例如HashKey就已涵蓋19種加密貨幣（HashKey2025）。但與國際領先交易所如Coinbase相比，這一覆蓋範圍仍不足以令本地加密貨幣交易所在全球市場中獲取競爭優勢。根據Coinbase的披露，該平台支持逾275種不同虛擬資產和340種交易組合（Coinbase2025）。

然而，Binance和Coinbase等國際領先中心化金融機構目前尚未在香港設立合規業務分支，因此與本地交易所並無直接競爭。在此背景下，相較於全球其他市場的同業，香港本地的中心化金融機構面對競爭壓力較低，提供的虛擬資產服務種類較少，而國際競爭潛力也相對有限。

為解決此問題，本文建議香港當局積極吸引國際知名的中心化金融機構進入本地市場。引入先進同業將產生「鯰魚效應」，促使本地企業提升競爭力和強化核心能力。長遠而言，此舉將有利於香港的中心化金融機構建立穩固根基，在全球舞台上競爭成功。

TradFi–CeFi發展建議

a)升級傳統企業的審計框架

除了為中心化金融機構建立專屬的審計規則，特區當局還應更新傳統企業的現有審計標準，因為許多企業已開始持有虛擬資產。隨着香港虛擬資產交易的擴展，愈來愈多的機構客戶參與其中。獲牌平台如OSL已提供質押服務，以便機構客戶能透過持有數字貨幣並驗證區塊鏈交易來獲取收益（OSL集團，2025c）。此外，政府正積極開發各類第三代互聯網金融產品，包括穩定幣與代幣化證券。隨着這些產品逐步向機構客戶提供，可以預見第三代互聯網資產未來在香港企業總資產中的比例將遠高於現時。

由於第三代互聯網資產在估值與風險管理方面與傳統金融產品存在顯著差異，監管機構與會計機構可合作改善香港的審計制度，通過更有系統地識別企業第三代互聯網相關資產的價值與潛在風險，提升香港金融生態的透明度與韌性，並保障長期的金融穩定。

b)為第三代互聯網發展提升傳統金融專業人才技能

為發展TradFi–CeFi，企業與政府並不需要重新建立一個全新的人才庫，而可利用現有的傳統金融教育設施作為基礎。透過向金融專業人士傳授相關知識，就能讓他們順利過渡到第三代互聯網領域。

舉例來說，負責管理虛擬資產ETF的基金經理，可以由具備傳統ETF管理經驗的專業人士培訓而成。這些專業人士已熟悉ETF的運作、交易策略與風險管理，一旦掌握第三代互聯網資產的特性與區塊鏈交易機制，就能有效地管理虛擬資產ETF。

建議監管機構鼓勵傳統金融從業員積極參與第三代互聯網教育與培訓計劃。值得注意的是，特區政府已開始推動相關舉措。金管局與財經事務及庫務局合作，透過香港銀行學會推出「金融科技從業員培訓資助計劃」，為銀行專業人士提供資助，以學習區塊鏈、分布式分類帳及第三代互聯網相關課程（香港金融管理局，2024）。

這項舉措不僅提升傳統金融專業人士的技術能力，協助他們在快速演變的金融生態中保持競爭力，同時也為TradFi–CeFi界的未來發展建立高端人才庫。因此，筆者建議政府將此類計劃進一步擴展至銀行業以外的領域，包括投資銀行、資產管理及其他金融界別，從而營造更全面的第三代互聯網人才生態系統。

去中心化金融發展建議

上文分析強調去中心化金融系統固有的監管挑戰與重大風險。去中心化金融平台在傳統金融結構中並無實體存在，也就欠缺集中管理、實體辦公室以至專屬伺服器。這些特徵導致監管機構極難實施有效監管。

此外，去中心化金融的去中心化結構也意味着許多平台並無專門的技術維護團隊。這種缺失可能使智能合約與底層協議暴露於安全漏洞之下，令去中心化金融平台成為駭客的理想攻擊目標（美國聯邦調查局，2022）。此類攻擊損害個別投資者利益之餘，同時削弱更廣泛金融市場的穩定性。再者，犯罪分子經常利用去中心化金融的匿名性與去中心化特徵從事非法活動，如洗錢與非法資金轉移，進一步加劇金融犯罪風險（美國財政部，2023）。基於以上原因，筆者建議香港特區政府避免在本地市場引入去中心化金融相關實體與產品，以維護本地金融穩定。

然而，監察去中心化金融平台的發展仍然有其必要。關注重點應聚焦在商業模式創新以及去中心化金融系統改進。當去中心化金融系統出現重大突破或新的金融模式，應進行全面評估，以判斷有關創新是否能夠作出適應並整合到中心化金融或TradFi–CeFi的生態系統中，從而為香港的第三代互聯網產業創造嶄新的增長機遇。

（香港大學經管學院1月發表《香港經濟政策綠皮書2026》，由港大教授和研究人員，以及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從嶄新角度給予政策建議。《香港01》獲授權轉載。）

作者方鈺麟教授是港大經管學院創新及資訊管理學教授、數字經濟與創新研究所總監，作者牟洋忱是港大經管學院博士生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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