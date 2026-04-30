來稿｜「AI藝人庫」風波：技術躍進背後的權益與尊嚴之辯

來稿作者：田暢



4月20日，北京舉行的2026愛奇藝世界大會上，創始人兼首席執行官龔宇高調推出「納逗Pro」AI影視創作平台，並宣布設立「AI藝人庫」。平台宣稱已有超過100位（部分報道提及117位）深度合作藝人同意入駐，授權使用其肖像、聲音及表演數據，供AIGC創作者調用生成數字分身。龔宇更進一步表示，AI技術可顯著降低製作成本、縮短周期，幫助演員從「連軸轉」的高強度工作中解脫，一年拍攝項目有望大幅增加，甚至語出驚人稱「未來純真人實拍或將成為非遺」。



影視平台過度擁抱AI引發行業震動

這一宣示本意在於展現平台擁抱AI轉型的決心，卻迅速引發行業震動和輿論反彈。當天下午，張若昀、于和偉、王楚然、李一桐等多位被列入名單的藝人或其工作室迅速發聲，明確否認簽署過任何AI相關授權協議，部分表示法務已介入處理。

網友戲稱「簽約變被簽約」、「入駐成被入駐」，「愛奇藝瘋了」話題隨即衝上熱搜。愛奇藝隨後回應稱，藝人庫旨在為創作者提供規範溝通平台，「入駐」僅代表藝人有接洽AI項目的初步意願，具體角色參與仍需單獨商談授權，流程與傳統真人項目一致。龔宇亦連發微博，重申「科技以人為本，科技永遠不是為了取代人」。

這場從高調官宣到集體闢謠的快速反轉，暴露的不只是平台在執行層面的倉促與溝通失誤，更折射出中國影視行業在AI浪潮下長期潛藏的權益邊界、表演尊嚴與生態平衡問題。為什麼一份「初步意願」名單需要在大舞台上以完整形式呈現，並製造出既成事實的視覺效果？事後補救式的澄清，雖試圖緩和矛盾，卻被部分輿論解讀為「先畫大餅、再談細則」的典型做法。這不僅讓愛奇藝的AI佈局起步便遭遇信任危機，也將行業對數據權屬和資本主導模式的隱憂推上前台。

如何釐定肖像權、聲音權與表演數據歸屬？

核心爭議在於肖像權、聲音權與表演數據的歸屬界定。在平台主導的影視生態中，藝人數據一旦被大規模「入庫」，後續的二次使用、模型微調、潛在洩露等風險難以完全規避。藝人團隊的集體回應，不僅是捍衛個人商業價值與藝術定位，更是對「數據被單方面收編」邏輯的直接反擊。

表演藝術的本質在於生命力的即時呈現。全國政協委員、北京人民藝術劇院院長馮遠征曾指出，AI可複製外形與動作，卻難以複製「從身體裏流淌出來的」情感溫度——那種帶着生理真實與生活積澱的眼淚與靈感。觀眾付費追看的，往往是會出汗、會即興迸發、能產生真切共鳴的「活人感」，而非拼接優化的數字形象。

AI在影視領域的應用確有現實價值。它能降低高危場景風險、加速特效與補拍、突破檔期限制，從而提升整體生產效率，尤其在短劇等高產量領域潛力明顯。但若資本逐利完全凌駕於人文考量之上，隱患同樣不容忽視：內容可能趨向同質化與程式化，情感連接被效率邏輯稀釋；新人出頭機會進一步壓縮，基層演員與幕後從業者飯碗面臨衝擊，最終或形成少數頭部藝人通過授權獲益、多數從業者被邊緣化的兩極格局。影視產業的靈魂，始終在於人與人之間的情感共振，一旦被純粹的數字優化取代，行業將逐漸失去溫度與深度。

影視公司的人文底線和信任建構準備不足

在AI熱潮下的焦慮中，影視公司在面對商業壓力，急於通過技術尋找新增長點，卻在人文底線與信任構建上準備不足。相比之下，好萊塢演員工會早前因AI使用條款發起的罷工，已凸顯全球影視業對技術革新的謹慎態度——任何革新都需建立在明確授權、透明規則和公平利益共享的基礎之上。中國作為AI應用大國，若任由資本單方面快速定義規則，不僅可能挫傷創作者積極性，更可能讓文化產業走上「高效卻空洞」的路徑。

技術進步本無可厚非，但邊界意識至關重要。AI再先進，也難以完全取代真人表演的即興魅力、生活質感和情感溫度。真正的出路在於平衡創新與權益、效率與尊嚴：通過完善法律框架清晰界定數據權屬，通過行業對話建立透明授權機制，通過合理共享讓多方真正受益。只有如此，AI藝人庫才能從引發爭議的「技術秀」，轉變為真正賦能影視生態的助力，而非成為行業未來發展的隱憂。

透過「AI藝人」可以看出，在技術狂奔的同時，更需保有「以人為本」的慢思考與人文溫度。唯有讓創新與尊嚴並行，行業才能在變革中行穩致遠，持續產出打動人心的真實力量。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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