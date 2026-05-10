醫善同行｜無鼻鼾也可能患睡眠窒息症

醫善同行｜周順傑醫生



不少人提起睡眠窒息症，都會立即聯想到「很大鼻鼾聲」。傳統上，我們也常認為阻塞性睡眠窒息症患者多數會有明顯鼻鼾，因為上呼吸道在睡眠期間變得狹窄，空氣經過時令咽喉組織震動，便會產生鼻鼾聲。不過，近年愈來愈多人關注一類較容易被忽略的情況：有些患者即使沒有明顯鼻鼾，也可能患有睡眠窒息症。



阻塞性睡眠窒息症的成因，主要是由鼻腔、鼻咽、口咽到咽喉一帶的上呼吸道，在睡覺時出現不同程度的阻塞。一般情況下，空氣經過較狹窄的位置，會令附近組織震動，形成鼻鼾聲；但若阻塞非常嚴重，甚至在某些時刻幾乎完全阻塞，空氣根本未能順利經過，反而未必會產生明顯鼻鼾。另外，若相關組織較硬、不容易震動，也可能令患者即使有阻塞，仍然沒有典型鼻鼾聲。

這類沒有明顯鼻鼾的睡眠窒息症，某程度上更容易被忽略。因為家人未必聽到鼻鼾聲，也未必會特別觀察患者睡覺時是否有呼吸暫停。有些患者只是在日間長期感到疲倦、精神欠佳、頭痛、口乾或集中力下降，卻容易被歸因為工作壓力、睡眠不足或情緒緊張，因而延誤檢查。

睡覺無聲不代表正常

沒有明顯鼻鼾，不代表睡眠時呼吸一定暢順。部分患者在睡眠中可能會出現短暫停止呼吸，其後突然大力吸氣；亦有人會整晚輾轉反側，甚至較平日容易出汗。原因是身體其實正在用力對抗上呼吸道阻塞，只是旁人未必察覺。

睡眠窒息症患者的共同問題，是睡眠質素長期受影響。即使看似睡了足夠時間，早上醒來仍然像沒有真正休息過，日間容易疲倦、打瞌睡、集中力下降。成人較常見是日間精神差；小朋友則有時未必表現為疲倦，反而可能變得較躁動、坐不定，甚至被誤以為是專注力或過度活躍問題。

停經後女性風險上升

阻塞性睡眠窒息症並非只出現在肥胖男士身上，男女老少都有機會出現。不過整體而言，年紀愈大風險愈高，男性亦較女性常見。這與上呼吸道結構、脂肪分布及肌肉張力有關。

男性若肥胖，脂肪較容易積聚在頸部，使上呼吸道更容易收窄。女性在停經前，由於荷爾蒙對肌肉張力及脂肪分布有一定保護作用，風險相對較低；但停經後，相關保護減弱，睡眠窒息症風險會上升，甚至可逐漸接近同齡男性。

小朋友的成因則有所不同，較常見是腺樣體或扁桃腺肥大，令睡覺時上呼吸道受阻。成年人方面，常見原因包括鼻敏感、鼻息肉、鼻中隔彎曲、下鼻甲肥大、下巴較短、舌頭後墜、軟顎或吊鐘肥大，以及頸部脂肪積聚等。部分亞洲人下巴相對較短或較後縮，口腔空間較細，睡覺時舌頭較容易頂住後方咽喉組織，也會增加阻塞風險。

檢查需找出阻塞位置

若懷疑患有睡眠窒息症，正式診斷仍需靠睡眠測試，評估睡眠期間呼吸暫停次數、血氧變化及嚴重程度。除此之外，醫生亦需要檢查上呼吸道結構，了解阻塞位置，例如鼻腔是否有鼻息肉、鼻中隔彎曲、下鼻甲肥大，或咽喉、軟顎、舌根位置是否有明顯阻塞。

部分患者或需接受睡眠內窺鏡檢查，在鎮靜狀態下模擬睡眠情況，讓醫生觀察睡着時究竟哪一個位置最容易阻塞或震動，從而決定治療方向。

按成因選擇治療方案

治療方面，首先要處理可改善的因素。若患者肥胖，減重通常對病情有幫助；同時應增加運動、避免吸煙及飲酒，尤其避免睡前飲酒。部分鎮靜藥或安眠藥會令睡覺時肌肉過度放鬆，也可能加重上呼吸道阻塞，使用時需格外小心。

對大部分成年患者而言，持續正壓呼吸機是主要的一線治療。呼吸機透過穩定氣流撐開上呼吸道，減少睡眠期間阻塞。現時的呼吸機比以往輕巧及安靜，雖然初期需要時間適應，但治療效果通常理想，而且屬非侵入性方法。

若患者無法適應呼吸機，或有明確結構性阻塞，則可考慮手術。小朋友若因腺樣體或扁桃腺肥大引起睡眠窒息，手術效果一般不錯。成年人手術則需按阻塞位置而定，例如處理鼻腔、軟顎、吊鐘或舌根等位置，但手術創傷較高，亦有復發可能，因此必須由醫生詳細評估。

沒有鼻鼾的睡眠窒息症雖然不算最常見，但正因缺乏典型鼻鼾，反而較容易被忽略。若長期睡醒仍疲倦、日間精神差、早上頭痛、口乾或集中力下降，即使沒有明顯鼻鼾，也應考慮是否與睡眠窒息症有關，及早檢查，避免長遠影響心血管及整體健康。

作者周順傑醫生是醫善同行醫學顧問，耳鼻喉科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



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