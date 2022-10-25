多聲道｜中國mRNA疫苗有利發展中國家

中國研發的mRNA疫苗的面世，為市場對mRNA的高需求提供了另一管道與多元選項，為後冠病時代人們注射追加劑、預防重症或減少生命受到傷害提供一個安全、可靠的疫苗選擇。



來稿作者：陳文坪



日前媒體報導，印尼食品藥品監督管理局授予中國開發的一款信使核糖核酸（messenger RNA，縮寫mRNA）冠病疫苗緊急使用權，用於18歲及以上人群，成為首個批准使用這款疫苗的國家。這是中方突破西方藥劑公司「壟斷」mRNA疫苗的科研結果。可喜！

其實，早在去年8月就有報導，中國開發首款國產mRNA冠病疫苗的公司，希望在不久後獲得疫苗後期試驗的有效率資料。那將是中國在這一先進技術領域追趕西方的關鍵一步。現在，印尼食品藥品監督管理局批准中國研發的mRNA冠病疫苗緊急使用權，說明了中國在開發mRNA這一技術在醫療方面的成功突破。可讚！

mRNA效用較滅活疫苗高

過去三年，新冠病毒在世界各地大流行後，各國除在忙抗疫防疫的同時，也相繼投入重金加緊在冠病疫苗的研發上，為的是能開發有效的疫苗來對抗新冠病毒在全球的肆虐。歐美藥劑研究機構在研發冠病疫苗時，採用了一項全新技術，即使用mRNA，這一技術與傳統的疫苗研發有很大差別。而中國卻採用的是傳統技術，也就是使用滅活疫苗。

信使核糖核酸疫苗，簡單地說，疫苗應用了一種新技術，從而刺激機體產生免疫反應。mRNA將生成抗原的遺傳信息傳遞到細胞中能製造蛋白質的細胞器而進一步觸發所需的特異性免疫反應。當機體接觸到病毒時，免疫系統便能識別特定抗原，並有針對性地迅速對抗病毒及感染。

而滅活疫苗（Inactivated vaccine），是採用傳統的經典技術路線。即在體外培養新冠病毒，然後將其滅活，使之沒有毒性，但這些病毒的「屍體」仍能刺激人體產生抗體，使免疫細胞記住病毒的模樣。

西方藥劑公司在重金的注持下（單美國政府就投入研發注資25億美元），mRNA疫苗如輝瑞、莫德納等就在2020年下半年獲得WHO、美國疾病控制與預防中心（CDC）批准緊急使用。許多國家也採購給人民接種，中國也成功研發了滅活疫苗，如國藥、科興等。

不過，從疫苗的有效性保護來看，權威醫藥研究報告指出，使用信使核糖核酸技術製造的疫苗會比傳統技術製造的滅活疫苗，其效用來得高。mRNA疫苗也是大多數歐美、一些亞洲地區國家都希望購買供人民疫苗接種的原因。

中國mRNA疫苗見成果、少走彎路

中國在開發滅活疫苗的同時，也投入資金進行mRNA疫苗研發，現在終於有了成果。在科、醫學界都是令人鼓舞的一件好事，利於人類的健康與預防疾病。這款名為AWcorna的mRNA疫苗是由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、艾博生物與中國雲南沃森生物技術股份有限公司共同研發，是中國首個獲批進入臨床試驗的mRNA冠病疫苗。艾博生物與沃森也在研發針對Omicron變異株的mRNA疫苗。

mRNA的疫苗已在歐美、亞洲多地廣泛使用接近兩年。許多相關這方面的報告，包括副作用、出現狀況等現象也在權威醫學期刊刊載。因此，中國在軍方科研機構派人參與下，在研發mRNA方面有更好的文獻可參考，至少可少走彎路。

中國自身研發的mRNA疫苗獲得印尼當局的緊急使用權，接下來會有更多國家採購與跟進。印尼生物科技公司Etana將在當地生產這款疫苗。這將為國際社會提供多一種mRNA疫苗的選擇，也能打破西方國家或醫藥公司的壟斷才能製造的mRNA疫苗，更能在價格方面，有更大的競爭力，讓一些發展中國家的人民在接種mRNA疫苗更經濟實惠，以及更容易獲取得疫苗的來源。

印尼食品藥品監督管理局局長佩妮說，AWcorna對Omicron毒株的有效率為71.17％，對原始毒株的有效率為83.58％。這款疫苗可以在2至8攝氏度下儲存，在常規冷鏈條件下儲運，臨用前無須解凍。可見，AWcorna不但藥效高，在保存和運輸方面的要求也相對容易，將為冷鏈運輸相對落後的地區提供一個新的選擇。換句話說，為發展中國家的政府、衛生當局帶來倉儲的簡易化，以及諸多益處。至少在與西方藥劑公司議價時有更大的主動權與話語權。

中國研發的mRNA疫苗獲得海外國家的緊急使用，至少藥效、安全性達到WHO的標準。對發展中國家在採購mRNA疫苗時，絕對是有利的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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