多聲道｜中共二十大新風尚　「能上能下」制度須加強

新華社6月29日報導，中央組織部最新黨內統計資料顯示，截至2021年底，中國共產黨黨員總數為9671.2萬名，比上年淨增343.4萬名。黨的基層組織493.6萬個，比上年淨增11.7萬個。由此可見，中共是一個「無比」龐大的機構，其黨員人數接近一億，比歐洲任何國家的人口來得多。以世界人口的國家排名來說，黨員人數進入十大，是輕而易舉的。但數量不等同於品質。



來稿作者：陳文坪



10月22日，中共二十大在北京閉幕，並選出205名中央委員、171名候補中央委員組成的中央委員會，以及133人組成的中央紀律檢查委員會。次日，二十大一中全會選出24人的中央政治局委員、7人的中央政治局常務委員會委員。

從當選的中央委員可以看出，二十大打破過去「七上八下」不成文的黨內年齡規定，轉而向「能上能下」的制度轉型。這一做法，值得外界肯定。比起過去黨大會「七上八下」的規定進步了許多。

中共人事轉變可更公開透明

回顧中共十九大，中央委員名單出爐後，各種流言蜚語在網路迅速傳開。因原本被看好的人選中一些高官卻連中委會委員都沒有選上。一時之間，外界鬧得沸沸揚揚，令外界揣測這些落榜高官是否因「政治不正確」或受「貪腐之風」牽連而被刷掉？令這些為官為民的高官，名譽上受損，簡中也影響中共的形象。這時，中共官方才向外界發佈說明，這些高官沒有當選中央委員的真正原因是：他們為了黨與國家利益，主動讓賢，讓一批年輕的黨員幹部可以接班。不過，假消息在網上已經傳開。真實資訊已難以及時「撲滅」與阻止假資訊的散播。

中共在二十大一中全會新的24人政治局人選出爐後，主動通過官方新華社發佈消息，披露一些黨和國家領導人「主動表示退下來」 ，對那些卸下黨職者給予肯定，可說是吸取上一屆的「誤點」，避免網上出現不實資訊而再次影響黨的形象。雖沒有對外公佈這些人的名字，但也不難知道這些黨和國家領導人的身份。這是官方資訊發表比過去來得快速的體現。也是一種相對的進步可言。

中共已是百年歷史的組織，各級黨組織/機構已相當牢固。作為執政黨，統領全國各黨派，中共須逐步建立「能上能下」的官場文化。黨組織有必要讓那些主動讓賢者在事前先通過媒體來自我告白，這對中共的國際形象，執政黨受人民的重托，應該說是更具正面的宣導作用，也是與時俱進的向心力。

中共應更多女性領導

中共龐大的黨員人數，也有不足的地方，這在二十大出爐的中央政治局委員中顯露無遺，如年輕化、女性領導者是須多加培養的。從中共二十大一中全會新產生的24人中央政治局委員中，60歲以下只有4人，60歲至65歲有10人，65歲以上的有10人。五年後，65歲以下的只有4人，古稀之年占了大半。大都接近或到了「退休」年齡段了。日後生力軍的歷練明顯不足。

還有一點， 常言之，「婦女半邊天」。全國人口佔一半的婦女，在24人的中央政治局委員中，竟然沒有女性代表。再怎麼宣導百年成就，也有缺少什麼。特別是在當今世界潮流女性領導人比比皆是的國際社會，這是一種「原地踏步」。中共黨組織、黨中央必須加大力度發掘、培養女性領導者參與決策。這不但對婦女有利，對整個社會的發展也是不可或缺的。

中國共產黨所執政的是世界第一大人口的國家，以及世界第二大的經濟體。因此，國際社會都希望中共，無論是國內政策，黨內人事安排，還是國際外交，必須更加透明化，讓外界能瞭解中共的所為。在資訊化的年代，中共應多事先發佈消息。如果認為「能上能下」是正常的官員升遷，事先介紹人選讓社會各界知道，外界就不會猜疑是「領導層的權力爭鬥」。那肯定提升中共的形象。

中共可以不考慮自身人民的感受，但應該重視外界的觀感，建立常規制度。這才是新時代下執政黨所應秉持的積極、誠懇、尊重、高度、智慧等的風格。因此，中共必須建立「能上能下」的官場制度，讓這一制度逐步優化，成為「任人唯賢」的新風尚。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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