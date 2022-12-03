季霆剛｜政治手段污染體育令運動員受害

2018年時，俄羅斯作為世界杯東道主，俄羅斯人在大街上與來自世界各地的球迷一起共同慶祝這場盛舉。在2022年這場景不再現，有部份俄羅斯足球的支持者甚至不確定他們是否能夠在電視上觀看卡塔爾的比賽直播。



俄羅斯足球運動員除了被禁參加在卡塔爾舉行的世界杯之外，2 月在莫斯科開始對烏克蘭「特別軍事行動」後，國際足協和歐足協宣布，俄羅斯的隊伍和國家隊被禁止參加所有比賽直至另行通知。



來稿作者：季霆剛



當政治與運動混為一談時，這將無助運動的發展。有一些國家無緣無故地被禁止時，這無助於體育運動，尤其是足球的進步。更為奇特的是，當美國國務卿布林肯與卡塔爾高級官員一起時對記者稱，「關於足球，關於足球，最強大的事情之一就是有可能將世界團結在一起。」布林肯同時亦批評了國際足協的一項決定，這項決定稱如果佩戴支持LGBTQ權利的「One Love」臂章，將以黃牌警告該名球員的不當行為。如果按照同一標準，國際足協或其他運動組織不應以政治因素將某一些國家隊伍排除在外。

美國國務卿布林既公開支持球員佩戴 「LGBTQ+ OneLove 」的臂章，寧願在一場體育盛事變成一場外交爭端，亦不願意為俄羅斯的運動員發聲，這就是明顯的雙重標準。

從法律觀點而言，國際足協辯稱，讓俄羅斯參加比賽可能會導致更多的抵制和對其錦標賽造成「無法彌補和混亂」的損害。正如某些國家在今年年初時表明以外交抵制在大陸舉行的冬季奧林匹克運動會，但最終入選的運動員都在北京出席了這場盛大的活動一樣，運動員不應隨意接受政客主觀的指揮，運動員並不是政客的僱員、亦不是國家的道具，運動員的共同目的就是要在比賽場上奪冠，抵制與否的考慮完全是損害最基本的運動精神，全世界文明國度不應重覆這種原始而充滿偏見的錯誤。

我們大家觀看世界杯，享受足球的樂趣，但亦深知運動員在背後的心酸和辛苦的歷程，那些為體育獻身的人不應該失去參加國際比賽的機會。

近月國際奧委會主席巴赫表示，俄羅斯運動員可以獲准重返2024年奧運會，但前提是他們不可支持俄國在烏克蘭發動的戰爭。明顯某些西方國家已經利用了這些國際運動組織作為政治道具，以抵制的手段來恫嚇和分化某些國家的運動員，筆者相信熱愛運動的人絕不樂見這種手段在紛亂的世界頻頻湧現。中國大陸作為其中一個受抵制手段影響的受害者亦應挺身而出、仗義執言，為這些無故被政治污染的決定發聲。為這些國家發聲，同樣是為公平、友愛的體育精神而發聲。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。