多聲道｜二十大精神信息量大　機遇只渡「有緣人」

自二十大圓滿閉幕以來，香港社會掀起了一系列的學習活動，反映出社會不同階層對二十大的高度重視。事實上，二十大精神做為指導國家未來五年的關鍵藍圖，蘊藏豐富信息。特區政府專曾請來中央宣講團，在12月2日至3日為特別行政區管治團隊、社會各界人士、中央駐港機構和中資企業代表舉辦了三場專題講座，自然不能錯過專業解讀的機會。



來稿作者：楊莉珊



筆者作為社會人士出席其中一場講座，李家超在致歡迎詞時表示，二十大精神關係到國家與香港的未來發展，關係到中華民族的偉大復興，關係到「一國兩制」實踐的行穩致遠、香港的長期繁榮穩定。未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。正確瞭解二十大精神，將有助我們實踐「一國兩制」行穩致遠，有助香港更好融入國家發展大局。

宣講由兩位中央宣講團成員主講，包括全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀，與全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻。

沈春耀從宏觀角度介紹了中國共產黨黨的建設和黨的自我革命，還有總結出二十大報告的核心要義和重要內容，也系統化闡述了二十大的重要意義和主要成果。

沈主任特別詳細解讀了二十大報告關於「一國兩制」和港澳工作的深刻論述，這是香港社會最關注的一個焦點。他表示，面對香港局勢動盪變化，中央依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實“愛國者治港”原則，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，這是過去五年黨和國家成功應對重大挑戰和考驗的一個重要方面。

全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻圍繞「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」等主題深入宣講，指出中共經過十八大以來的創新突破，中國共產黨成功推進和拓展了中國式現代化。中國式現代化是中國共產黨百年奮鬥探索找到的正確道路，二十大報告深刻闡明中國式現代化的鮮明中國特色和本質要求，明確全面建設社會主義現代化國家的目標任務和重大原則，對實現第二個百年奮鬥目標作出了戰略安排。

二十大報告是國家發展的總藍圖，涉及國家政策的方方面面，也必當影響社會的各行各業。特別是一場新冠疫情，不僅對國家，甚至對世界都是影響深遠，香港在經濟與社會情緒上也同樣受到影響。

身邊大多數商界朋友，香港業務大不如前，在內地的業務更加在過去兩三年內都蒙受巨大損失，大家都在尋找新的機遇。二十大將繼續深化一帶一路、粵港澳大灣區等發展藍圖，香港人在一國兩制的基礎上將如何不斷在這些新方向發現新機遇，這是我們要持續學習二十大精神的最大動力，因為融入國家發展大局，並非嘴巴誇誇其談，需要深切了解才能掌握真正的發展機會。

中聯辦主任駱惠寧出席有關活動時表示，希望香港各界把學習貫徹二十大精神與學習貫徹習近平總書記今年7月1日在港重要講話結合起來，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，進一步增強奮進國家新征程、搶抓香港新機遇的戰略自信和歷史主動，奮力譜寫香港由治及興新篇章。

駱主任這段話是說給「有緣人」聽的——願意認真發現國家發展機遇的有緣人！

來稿作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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